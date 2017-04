Kort sagt, 12. april

Dømmer sin neste

«Hva skal vi med en kirke som begrunner sin etikk ut fra hva folk flest gjør?» spør Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband, i Aftenposten 9. april. Slike holdninger skaper tomme kirkebenker, da kirken skal være for folket. I bunn og grunn handler Ottosens kommentar om sex når et par begår en såkalt synd, utenfor Den Norske Kirkens ekteskapelige rammer.

Med et snevert og lite orientert syn skriver han videre med en eim av svovel i sin penn: «Dessuten er det gode grunner for å hevde at samboerskapets popularitet faktisk skyldes avkristning.»

Ottosen bør ta lærdom av de 30 prestestudentene han refererer til, og huske hvordan verdenshistorien har sekularisert kristendommen. Som informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband bør Ottosen tenke seg om før han dømmer og stigmatiserer sin neste.

Karine Folgen, Oslo

Innovasjon for effektiv og varm omsorg

Elin Ørjasæter postulerer at rommet for innovasjon innen velferd og omsorg er minimalt og oftest betyr forverring for brukere og ansatte (Aftenposten 6. april). Bærums erfaring er at hun tar feil.

Når vi tar i bruk velferdsteknologi på sykehjem eller i hjemmetjenesten, oppnår vi bedre effektivitet ved å kunne eliminere enkelte oppgaver. Når pasientsensorer passer på, kan nattevakter slippe å vekke beboerne for å se om disse har det bra. Et annet eksempel er satsingen på tryggere hverdag i hjemmet, som omfatter både trygghetsalarm, fall- og bevegelsessensorer samt røykvarsling. I tillegg tilbyr vi elektronisk dørlås og lokaliseringsteknologi (GPS). Disse digitale tjenestene er utviklet i samspill mellom leverandør, bruker og kommunen.

Det å være mest mulig selvhjulpen i egen bolig ved hjelp av teknologiske løsninger bidrar til mestringsfølelse og høyere livskvalitet.

Vi er avhengig av private leverandører for å ha nødvendig fleksibilitet i tjenestene og som korrektiv for hvordan tjenestene utøves. Vi trenger et samspill med private aktører og sosiale entreprenører når vi innoverer tjenestene våre.

Ørjasæter omtaler Vitale, et firma som Bærum kommune har politianmeldt, som innovative. Regelbrudd er ikke innovativt.

Vi vil gjerne informere om våre innovative tiltak innen velferdsteknologi som både brukere, pårørende og ansatte er godt fornøyde med. Elin Ørjasæter er derfor hjertelig velkommen til et besøk hos oss.

Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum

Høyre vil ha et mangfoldig boligmarked

Høyre utfordres av Grefsen-aksjonisten Marianne Brenna i et innlegg i Aftenposten 7. april om småhusområdenes fremtid.

Det er en ærlig sak at hun mener Høyre ikke fortjener én eneste stemme ved neste valg, men argumentet hennes gir med all respekt ikke mening.

Etter valget i 2015 sluttet et enstemmig bystyre seg til hovedprinsippene i «Kommuneplan mot 2030» som på et overordnet plan peker ut hvor det kan bygges inntil 120.000 nye boliger i en by som vokser. Høyre har i ettertid tydeliggjort at vi ønsker områderegulering av Nedre Grefsen med lokal medvirkning. Det er ikke aktuelt med 12 etasjers blokker i dette området.

Det som var av politisk uenighet om sentrale elementer ved kommuneplanen i 2015, var at enkelte partier, i særdeleshet Arbeiderpartiet, ønsket å bygge enda tettere og høyere. Vi ser nå at de ikke har gitt seg og har fått med seg både SV og Miljøpartiet De Grønne på å kartlegge 124 stasjonsområder langs T-banen, jernbanen og trikken i ytre by med tanke på mulig fortetting i en radius av henholdsvis 500 eller 700 meter.

Det er bred enighet om at vi må bygge mer i Oslo, men nå er byens velfungerende småhusområder under større press enn noen gang tidligere.

Høyre er svært opptatt av å bevare Oslos særpreg og ønsker at det også i fremtiden skal være et variert boligtilbud av rekkehus, tomannsboliger og eneboliger i tillegg til leiligheter. Derfor har vi fremmet et forslag i bystyret som innebærer at vi vil redusere fortettingen i disse småhusområdene. Om vi ikke får støtte for vårt forslag, vil byrådets hårreisende fortettingsplan vinne frem.

Høyre har gitt beboere i småhusområdene et tydelig alternativ.

Pia Farstad von Hall, Høyre

God løsning for E18

Det er gode nyheter at Regjeringen i Nasjonal transportplan legger opp til en helhetlig og sammenhengende utbygging av E18 i Asker og Bærum. Dermed unngås den raseringen av boligområdet Strand i Bærum som har vist seg å bli resultatet dersom det hadde blitt et opphold mellom første og andre del av utbyggingen. En sammenhengende utbygging sikrer også at det raskt kan etableres gode og separate sykkel- og bussveier på strekningen.

Aftenposten skriver 7. april at Regjeringens løsning i praksis er i strid med avtaleteksten for Oslopakke 3-samarbeidet. Det stemmer ikke. Løsningen er i tråd med Oslopakke 3-avtalen om at ny E18 skal bygges helt til Drengsrud i Asker. I avtaleteksten slås det riktignok fast at Høvik-tunnelen og Ramstadsletta ikke skal bygges i første etappe, men det står ingenting som hindrer at første etappe uten opphold avløses av andre utbyggingstrinn.

Vi var begge med og forhandlet frem avtalen og antok at det ville bli et opphold mellom første og andre utbyggingsetappe. Når Regjeringen nå foreslår en raskere utbygging, er det udelt positivt og en overoppfylling av de lokale forventningene. Løsningen er også i tråd med avtaleformuleringen om at E18 skal bygges så snart de kommunale planprosessene tillater det. Bærum kommune har som kjent vedtatt reguleringsplanen for E18 fra Lysaker til Ramstadsletta.

Det er heller ikke slik at Høvik-tunnelen øker veikapasiteten inn mot Oslo. Frem til E16 i Sandvika er ferdigstilt, vil det fortsatt være to gjennomgående bilfelt som går inn i tunnelen inn mot Oslo.

Ny E18 vil skjerme store deler av Asker og Bærum mot trafikken og slik gjøre det mulig å bygge ut store, attraktive boligområder. I tillegg styrkes mulighetene for å sykle og reise kollektivt. Regjeringen leverer det Oslo-regionen trenger.

Eirik Lae Solberg, leder, Oslo Høyres bystyregruppe, og Anette Marie Solli, fylkesordfører, Akershus

En ny boligpolitikk til fordel for alle

Jon Halstensen anklager Oslo kommune for å være er den mest aggressive og prisdrivende aktøren i markedet fordi kommunen kjøper flere kommunale boliger enn før.

I 2016 kjøpte Boligbygg Oslo KF 0,78 prosent av det totale antall brukte enkeltboliger som ble omsatt i Oslo. Det er derfor grunn til å ikke overdrive den effekten dette har på boligmarkedet. Disse boligene brukes til å skaffe husrom til de som ikke har mulighet til å skaffe sin egen bolig.

Et samfunn måles ut fra hvordan det behandler sine svakeste medlemmer. Oslo kommune skaffer nå bolig til flere av dem som trenger det mest. Det tjener vi alle på – også høyt utdannede som Halstensen og jeg.

Dag Bayegan-Harlem, jurist, vara til finanskomiteen og bystyret i Oslo