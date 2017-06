Kort sagt, 19. juni

Hvordan sikre fremtidens velferdsprofitører?

Frem mot 2030 vil behovet for omsorgstjenester øke, det blir mindre penger til å finansiere tjenestene og færre folk til å utføre dem.

Eldreomsorgen har som alle andre områder behov for innovasjon og nye ideer. Aleris mener det er uforsvarlig politikk overfor kommende generasjoner om enhver endring eller forbedring gjort av en privat aktør innenfor eldreomsorg, utelukkende skal tolkes å ha negativ effekt på lønn og arbeidsvilkår.

Slike misoppfatninger sprer seg dessverre til politikken. I Oslo fornyes ikke kontraktene med private og sykehjemsplasser kuttes for å satse mer på hjemmetjenestene.

At eldre kan bo hjemme lenger er viktig. Men med tjenester som kun sikrer de eldre i hjemmet vil mange utestenges fra sosial omgang, selvrealisering og opplevelser.

I stedet for å sikre våre fremtidige eldre en verdig alderdom også ved økt behov, prioriterer enkelte politiske krefter å konstruere konflikter mellom aktører i den samme eldreomsorgen – basert på en ideologisk virkelighetsforståelse vi ikke kjenner oss igjen i.

Vi mener at de eldre og samfunnet for øvrig er de virkelige velferdsprofitørene. Skal også fremtidens eldre få være velferdsprofitører må offentlige, ideelle og private omsorgstjenester samle kreftene og jobbe smartere. Sammen.

Erik Sandøy, administrerende direktør, Aleris Omsorg Norge

Regjeringskvartalets vanskapte konkurranseform

Juryen i konkurransen om Regjeringskvartalet skal ikke finne frem til det beste prosjektet, men utpeke to likestilte vinnere. Så skal Statsbygg forhandle med de to, evaluere deres kvalifikasjoner og honorarkrav. Prosjektet er bare én av faktorene når Statsbygg skal bestemme hvem som får oppdraget. Det reduserer juryens posisjon og svekker det arkitekturfaglige perspektiv. For det er nesten aldri to prosjekter som er like gode slik at det er likegyldig hvilket av dem som blir realisert.

I konkurransen om Nasjonalmuseet ville Statsbygg ha tre vinnere, men juryen insisterte på at én av dem var en førstepremievinner. Det var lett å se kvalitetsforskjellen mellom Kleihues/Schuwerk og de to andre «vinnerne». For oss som fulgte prosessen fra innsiden var det en nifs opplevelse. Statsbyggs interne evaluering endte med at et av de andre «vinnerprosjektene» ble jevnstilt med førstepremievinneren. Kanskje hadde ikke Klaus Schuwerk vært så enkel å ha med å gjøre i forhandlingene? Vi vaklet på kanten av skandalen. Det er kjent at også i Kulturdepartementet var man livredde for at andre enn førstepremievinneren skulle få jobben.

Ulf Grønvold, arkitekturhistoriker

Miljø er ikke bare klima

I avisene før påske smilte bypolitikere til oss fra Jomfrubråten stasjon, der fikk beboerne nemlig beholde trikkeholdeplassen. I Frogner bydel, med over 50.000 mennesker, nedlegges den ene trikk- og bussholdeplassen etter den andre. Samtidig som avstanden mellom holdeplassene blir større (så trikken kan kjøre så fort at alle må klamre seg fast), og tilgjengeligheten adskillig dårligere, skal vi fratas over 100 parkeringsplasser på grunn av sykkeltrasé Ensjø-Oslo sentrum/vest!

Vi som bor i området, trenger parkeringsplasser der vi bor, sommer som vinter. Jo da, vi som kan, sykler også, men for en stadig økende eldre befolkning er bilen et middel til bedre livskvalitet og ikke minst selvhjulpenhet; helt nødvendig i en bydel der eldreomsorgen allerede har et dårlig omdømme. Besteforeldre avhjelper dessuten de unges hverdag med å hente og bringe barnebarn. Vi tar oss av enda eldre familiemedlemmer som også trenger hjelp. Skal jeg sykle min 102 år gamle mor til legen vinterstid?

I en enveiskjørt boliggate på Briskeby, uten butikker eller kollektivtrafikk, skal det anlegges toveis sykkelfelt på den ene siden. Syklister toveis i enveiskjørte gater gir hverken gående eller kjørende større trygghet. Det er høyst forvirrende og utgjør fare. Biler rygger ut i gatene fra portrom, garasjer og gårdsplasser på hele strekningen. Hvor raskt kommer de første påkjørslene?

Frogner bydel er ikke Oslo sentrum. Dette er ikke beboervennlig, det er korttenkt og lite hensiktsmessig.

Sidsel Levin

Fortetting på Majorstuen uten at skolemiljøet ødelegges

Planene om å fortette langs kollektivknutepunkter i Oslo er gode, det har vært Oslo kommunes politikk i mange år. Majorstuen fortettes løpende, og det skal fortettes mer. Det er helt i orden. I løpet av de neste 10–15 årene vil vi se mange hus reise seg på Majorstuen.

Det er ved kun ett punkt jeg er skeptisk, og det er å bygge 14 etasjer kloss inntil Majorstuen skole. Elevene ved Majorstuen skole har det minste utearealet pr. elev i hele Norge. Når det er tilfellet, velger byråden fra MDG å bygge et hus på et friareale som elevene bruker som «ekstraplass» når de er ute. Hvorfor gjør du det, Hanna Marcussen? I tillegg vil dette høye huset ta sol og dagslys fra den delen av skolegården som de minste barna bruker. Hvorfor gjør du dette, byråd? En planlagt såkalt flerbrukshall under bakken på Fonteneplassen blir en ussel gymsal i forhold til den flerbrukshallen som var planlagt ved Frognerparken. Den tok byråd Rina Mariann Hansen (AP) ut av budsjettet da hun ble byråd. Mener du at denne skal erstatte den planlagte flerbrukshallen som ikke blir noe av for alle innbyggerne i bydelen, Hansen? Den planlagte gymsalen er helt lik den hallen Elixia har i dag, 100 meter unna, og som skolen kan leie like godt som den som OBOS planlegger.

Bydelen trenger en skikkelig flerbrukshall for bydelens innbyggere, og den fjernet AP/MDG/SV fra budsjettet høsten 2015.

Jens Jørgen Lie, bydelsutvalgsleder (H), Frogner bydel