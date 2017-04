Kort sagt, 23. april

IKT i skolen skal gi bedre læring

God bruk av digitale verktøy kan gi oss en bedre skole, der elevene lærer mer og lærerne får bedre tid til hver enkelt.

I Aftenposten onsdag etterlyser Andreas Halse en plan for bruk av digitale verktøy i skolen. Vi er enige. I Stortinget foreslo Arbeiderpartiet høsten 2016 en nasjonal strategi for digitalisering i skolen. De samme forslagene skal Aps landsmøte behandle i forslaget til nytt partiprogram.

Ap vil at alle elever skal ha tilgang til egen datamaskin eller nettbrett, men minst like viktig er det at vi samtidig satser på lærerikt innhold og at lærerne har godt digital kompetanse. Norge bør la seg inspirere av den nasjonale satsingen Danmark som begynte i 2011.

Vi foreslår: • En nasjonal innkjøpsordning for digitale læremidler, slik at lærerne enkelt kan velge mellom kvalitetssikrede læremidler.

• En kompetanseutviklingsplan for å gi lærere påfyll om god pedagogisk bruk av digitale verktøy.

• En nasjonal satsing på utvikling av programvare. Norge har fantastiske fagmiljøer innen læringsteknologi, de må brukes til å utvikle læremidler tilpasset norsk skole • En satsing på infrastruktur. Alle elever skal ha tilgang på datamaskin, men skolene trenger også annen infrastruktur som god nok bredbåndtilgang.

Det store problemet i norsk skole er ikke en hemningsløs satsing på datamaskiner, men at Regjeringen nesten ikke gjør noe. Røe Isaksen og Regjeringen skyver ansvaret for digitale verktøy over på kommunene. Da blir det tilfeldigheter og kommuneøkonomi som avgjør. Digital kompetanse er for viktig til å forbeholdes bare noen heldige elever.

Hvis Arbeiderpartiet vinner valget til høsten, vil vi heller satse på skole enn å bruke nye milliarder i skattekutt til dem med mest fra før. Det viktigste i livet må være det viktigste i politikken. Ingenting er viktigere enn barna våre.

Christian Tynning Bjørnø, stortingsrepresentant (Ap)

Butikk i sandkassen

At private barnehageselskaper kan gi privat profitt betyr ikke at vi får gode barnehager. La oss heller bruke barnehagepengene smartere. Onsdag skriver Aftenpostens Oslo-kommentator Andreas Slettholm at det må være greit at noen tjener seg rike på å drive barnehage for skattepenger. Det er en merkelig måte å tenke på velferd og barnehager.

Sammen investerer vi store summer i barnehagetilbudet til barna våre. Da burde vi alle sammen kunne være trygge på at skattepengene vi bidrar med, faktisk brukes til å gi barna et tilbud som er bra. Men høy kvalitet har noen forutsetninger. Man må ha gode og barnevennlige lokaler, man må ha trygge og stimulerende utearealer, men først og fremst må man ha et faglig dyktig og motivert personale.

Privat profitt er ingen forutsetning for et godt barnehagetilbud. Snarere tvert imot. Jo større andel av midlene som går til eiernes profitt, jo mindre er det som går til å gi omsorg til barna.

I forrige byrådsperiode valgte Høyre-byrådet å selge flere av de mest veldrevne kommunale barnehagene til kommersielle eiere. Hva ble konsekvensen? Foreldrene protesterte, nesten en tredjedel av de ansatte sluttet i løpet av salgsperioden, særlig de fagutdannede, og kommunen sparte nesten ingenting. På toppen av dette ble driften dyrere.

Slettholm foreslår å styrke kontrollen med de kommersielle selskapene heller enn å begrense deres mulighet til å ta offentlige midler ut som profitt. Kontroll vil bare stjele enda mer ressurser fra barnehagebudsjettene som kunne gått direkte til å styrke barnehagetilbudet. La oss heller stanse selskapers mulighet til å ta ut profitt av velferden og erstatte dyr kontroll med gratis tillit.

Forkjemperne for privat profitt i barnehager og velferdstjenester er ideologisk blendet. Det er ingen gode grunner til å drive barnehager privat, og det er mange gode grunner til å la være. Til sist handler det om smart bruk av begrensede ressurser. Det er mange steder i samfunnet der det er rasjonelt å drive butikk. Velferd og omsorg er ikke blant dem.

Kari Elisabeth Kaski, førstekandidat for SV i Oslo

Hvordan kan byråden påstå at dialogen er god?

Jeg har tryglet om hjelp til min sønn i snart et år. Byråd Inga Marte Thorkildsen kan ikke ha brukt særlig mer enn noen minutter på sitt svar i Aftenposten 9. april, derfor forbauser det meg at substansen i innlegget er direkte feil.

Byråden skriver: «Selv om jeg ikke kjenner til eller kan gå inn i denne saken ... » Det første utsagnet er usant. Undertegnede sendte en bekymringsmelding til byråden med omtrent samme innhold som i kronikken 1. november 2016. Dette samtidig med en link til en rapport skrevet av Helsetilsynet i 2015 om den aktuelle barnevernstjenesten. I rapporten avdekkes til dels grov svikt. Undersøkelsen ligger noe tilbake i tid, men likevel burde vel byråden reist spørsmål om situasjonen hadde endret seg? Har byråden gjort det?

Byråden skriver videre: «Min byrådsavdeling tok samme kveld som kronikken ble publisert i Aftenposten, kontakt med bydelen, og jeg har fått forsikringer om at det er god dialog mellom bydelen og personen det gjelder.» Det er aktverdig at byrådsavdelingen agerte raskt og kontaktet bydel/barnevern samme kveld som kronikken ble publisert.

Hvordan kan byråden påstå at dialogen er god? Dialog krever to parter. Hadde jeg blitt kontaktet, kunne jeg opplyst om at dialogen tvert imot ikke bare er tynnslitt, men ikke eksisterende.

Kort tid før kronikken sto på trykk ba jeg barnevernet i herværende sak trekke seg frivillig, slik at et settebarnevern kunne tre inn, da all min tillit til barnevernets evne og vilje til å hjelpe min sønn er borte. Det begynner tilliten til byråden og å bli.

I lys av dette undrer jeg meg og over at bydelsdirektøren forteller i Aftenposten 19. april: «Som bydelsdirektør og barnevernsleder i bydelen vil vi forsikre om at vi både har hatt, har og tar ansvaret i denne saken. Vi skal gjøre vårt for å ha best mulig dialog, også med pårørende.» Det er mulig de har hatt ansvar, men de har ikke tatt ansvar. Heller ikke barnevernet har kontaktet undertegnede.

Anonym mor

Innlegget er anonymisert av hensyn til innleggsforfatterens sønn.

Et elitistisk forskningssyn

I to innlegg (Aftenposten 7. og 29. april) fremsetter Nils Chr. Stenseth og Aksel Braanen Sterri ønsker om en radikal omlegging av forskningsprofilen ved Universitetet i Oslo (UiO). De argumenterer for en sterk satsing på det de kaller toppforskning og en nedprioritering, eventuelt nedlegging, av miljøer som «ikke presterer». Deres modell med prioritering av spiss fremfor bredde reflekterer en svært elitistisk tenkning.

En sterk prioritering av miljøer som driver hva som i øyeblikket oppfattes som toppforskning, ignorerer dynamikken i ulike forskningsområders betydning over tid, slik vitenskapshistorien viser. Også forskningsverdenen styres delvis av skiftende oppfatninger av hva som er moteriktig når det gjelder felter og problemstillinger. Det er heller ikke alltid uproblematisk å skille mellom hva som er «toppforskning» og hva som er «middelmådig» forskning. Objektive kriterier mangler. Stenseth og Sterris modell vil derfor kunne ha en fossiliserende effekt på forskningsprofilen ved UiO og hindre utvikling av nye og viktige forskningsområder. Hvordan skal miljøer som tilsynelatende «ikke presterer», kunne løfte seg hvis de sultefores ressursmessig? Stenseth og Sterri ignorerer også det grunnleggende prinsipp ved UiO om at undervisningen skal være forskningsbasert. Skal UiO fortsatt være et breddeuniversitet når det gjelder undervisning, må man selvsagt også ha aktive forskere over hele linjen i undervisningen. Også av andre grunner er det helt nødvendig at UiO opprettholder breddeforskningen. Kanskje særlig innen moderne medisin er det helt avgjørende at vi har oppegående forskningsmiljøer slik at vi også i vårt land kan utvikle og ta opp nye kompliserte diagnostiske og terapeutiske metoder som krever høyt spesialisert vitenskapelig innsikt. Jeg vil derfor hevde at Stenseth og Sterris synspunkter neppe er noe godt eksempel på strategisk tenkning for forskningen ved UiO og er glad for at Gravers rektorteam (Aftenposten 11. april) avviser deres modell. Den kompromitterer idealet om breddeuniversitetet innen både forskning og undervisning som er avgjørende for universitetets samfunnsoppdrag.

Stig S. Frøland, professor, dr.med.Universitetet i Oslo

March for Science Norway

Lørdag 22. april vil denne marsjen bli arrangert i byer over hele verden, skriver forskningsleder ved Universitetet i Oslo, Nina Witoszek i Aftenposten 19. april.

Her vil forskere marsjere for å minne oss alle om at vitenskap er basert på fakta, ikke på visjoner, uttaler hun videre.

Det er greit nok, men store deler av kronikken bærer først og fremst preg av politisk kamp mot president Donald Trump og hans meningsfeller.

Og en intens motvilje mot folk som våger å ha et annet klimasyn enn det politisk korrekte.

For hvordan skal vi ellers tolke hennes uttalelse «Vi kan le av autoritære ignoramuser, men når de får makt og gir en rabiat klimaskeptiker jobb som energiminister, nærmer vi oss gamle rumenske tilstander».

Trond Vivelstad, Oslo

Operadirektøren undergraver jobbtryggheten

Frilanserne skal få slippe til i Den Norske Opera, sier påtroppende operasjef Annilese Miskimmon. Hun vil ansette nye sangere kun på midlertidige kontrakter. Operaen har rom for frilansere i dag, fleksibiliteten Miskimmon vil ha, eksisterer, men med et fast ensemble som ryggrad. Akkurat som andre har kunstnere bruk for en fast lønn og forutsigbare rammer.

Det er ikke lenge siden teknisk og administrativt personale kjempet for sin pensjonsordning. Nå er det de ansatte som er omfattet av Operapensjonsloven sin tur, sangere, solister og dansere.

Kulturminister Linda Helleland mener pensjonsordningen deres er for god. Dette står i sterk kontrast til årets kulturbudsjett, der Regjeringen vil legge til rette for at flere kunstnere skal kunne leve av det de skaper.

Operasjef Miskimmon nevner ikke fagforeningene med et ord. Det er vi som skal forhandle med arbeidsgiver, både om kontrakter og lønns- og ansettelsesforhold. Det er trist at Miskimmon legger opp til krig med sine ansatte allerede før hun tiltrer stillingen sin. Det varsler ikke godt.

Mette Nord, leder i Fagforbundet

Har vi glemt at vi bygger for å bo?

Forenklingene som foreslås i byggteknisk forskrift TEK 17 viser liten forståelse for at det ikke bare handler om å bygge, men om å bo. Mens byggekostnadene har holdt seg stabile, har utbyggernes fortjeneste skutt i været. Kommunalministeren tror forenklinger i TEK 17 kommer boligkjøpere til gode. Det er i beste fall naivt.

Det blir billigere å bygge når krav til vinduer og boder bortfaller. Men boligprisene blir neppe lavere av den grunn. Bokvaliteten blir definitivt dårligere.

Setter myndighetene krav til kvalitet og levetid, vil det utvilsomt komme boligkjøpere og samfunnet til gode. Det vil nok gå på bekostning av utviklernes fortjeneste, men tallene viser at det tåler de.

Sanitær, energi og komfort handler også om bokvalitet og bærekraft. Vannbårne løsninger gir uovertruffen komfort, er energieffektive og lønnsomme over tid. I den nye TEK’en åpnes det for en stor andel elektrisitet i bygg. Dette fratar boligkjøper fleksibilitet. Nok et eksempel på at myndighetene tenker mer på dem som skal bygge enn dem som skal leve og bo.

Tor Backe, adm. dir. Rørentreprenørene Norge

