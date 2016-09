Kort sagt, 27. september

Nazipropaganda i programmet til Den Norske Opera

Nå i høst står War Requiem av Benjamin Britten på den norske operas program. En fantastisk forestilling som er vel verd inngangspengene. Men dessverre har det i programmet sneket seg inn en stygg faktafeil. I et ellers utmerket essay, skriver Hilde Østby i forbindelse med omtalen av hvordan bomber medførte drap av sivile under den andre verdenskrig at det døde 500.000 i den tyske byen Dresden (februar 1945). Det korrekte er omkring 5 prosent av dette tallet. Angivelse av mange hundre tusen døde sivile, var nazistiske myndigheters bevisste forsøk på å mobilisere opinionen hjemme og ute mot de allierte.

Nå er selv 25.000 drepte ufattelige mange, og man kan selvfølgelig mene at upresise tall i denne sammenheng har mindre betydning for budskapet. Men feilen i programmet representerer dessverre en tendens noen har til å sitere det de tror er fakta fra krigen uten å kryssjekke kildene. Dermed kan man 70 år etter krigen uten å ønske eller være klar over det, være med å holde liv i nazipropaganda.

Ulrik Fredrik Malt, Oslo

Stortingets nye logo

Stortinget er landets forsamling av folkets valgte representanter som har lovgivende og bevilgende myndighet og en kontrollfunksjon overfor regjeringen. Siden 1884 da Oscar 2 mistet vetoretten, har all makt ligget i stortingssalen. En logo eller et symbol bør uttrykke dette grunnleggende faktum. Rent historisk ville det være naturlig å ta hensyn til ordets norrøne avstamning: Tinget var en forsamling av frie menn som møttes for å dømme og gi lover. Det er vanskelig å se på hvilken måte Stortingets nye logo kan uttrykke institusjonens kjerneoppgaver. Det dreier seg om en variant av det offisielle norske riksvåpen. På toppen av skjoldet er en lukket bøylekrone med kors (den norske kongekronen fra 1818 er av denne typen). Bøylekronen kan knyttes til eneveldet, da makten var lukket rundt kongen som bare sto under Gud (korset). Løven derimot bærer en åpen kongekrone av middelaldertype fra den gang makten var delt mellom konge og adel. For øvrig symboliserer løven kongen. Øksen kan identifiseres som Olav den helliges martyrøks, et katolsk symbol, men er også etter hvert blitt oppfattet som våpenet kongen kristnet landet med. Landets folkeforsamling har således fått et symbol der et kronet kongelig dyr løfter en konges martyrmerke/stridsøks.

Det eneste som ikke er spesifikt kongelig ved symbolet, er selve skjoldet. Så snakker man da heller ikke om skjold, som har en utvetydig militær opprinnelse, men om «visuell identitet».

Kirsti Boger, Asker

Norske bønder er opptatt av dyrevelferd!

Dyrevernalliansen hevder i et debattinnlegg i Aftenposten 21. september at øko-bønder i Norge har valgt vekk dyrevelferd for å selge mer. Det er en grov påstand. Norske øko-bønder er, i likhet med bønder som driver tradisjonelt landbruk opptatt av dyrevelferd, hver eneste dag. Vi er ikke bare opptatt av det, vi har også strenge retningslinjer å forholde oss til, og flere instanser som kontrollerer at lovene blir fulgt. Vi har også langt høyere standarder enn mange andre europeiske land. Å slurve med dyrevelferden lønner seg ikke for noen, og det er heller ikke i noens interesse å gjøre det.

Dersom Dyrevernalliansen virkelig ønsker å utvikle dyrevelferden i norsk landbruk, er mitt råd å jobbe på lag med bønder og myndigheter, ikke sverte det landbruket vi har og den gode dyrevelferden vi står for. Dyrevernalliansen ønsker å innføre en ny merkeordning for dyrevelferd. Den har ingen kriterier eller retningslinjer, og det kan ikke jeg som bonde forholde meg til. Det jeg og andre bønder kan og skal forholde oss til, er lovene og reglene myndighetene og økoorganisasjonen Debio har satt, og som blir fulgt opp og kontrollert av Mattilsynet og Kvalitetssystemet i landbruket, KSL. Disse kontrollorganene sørger dermed for at den norske forbrukeren kan føles seg trygg på at maten de kjøper fra norsk landbruk er produsert med god dyrevelferd.

Birte Usland, styremedlem, Norges Bondelag

Lytt til Gundersens kritikk

Kristian Gundersen mener NOKUT, 14. september, har godkjent et uvitenskapelig studium. NOKUT svarer, 15. september, at studiet bygger på relevant forskning. Akupunkturhøyskolen utdyper, 17. september, at akupunktur er vitenskapelig anerkjent mot ulike sykdommer. Hvilken type akupunktur det er snakk om spesifiseres ikke, og dette kan skape vanskeligheter.

Akupunkturhøyskolen underviser i Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM), mens vitenskapelig anerkjent akupunkturforskning ikke er forankret i TKM. TKM anvender tusen år gamle teorier som ikke er vitenskapelig testet. Disse brukes for å gi retningslinjer for diagnose og valg av akupunkturpunkter.

Akupunkturforskning som tar utgangspunkt i biomedisinske diagnoser og standardakupunktur, sier ikke noe om effekten av TKM-akupunktur, anerkjenner ikke TKM vitenskapelig, men legaliserer at annet helsepersonell kan utøve akupunktur. Det gjør TKM-akupunktøren overflødig, derfor bør Akupunkturhøyskolen rette forskning mot TKM.

Oddveig Birkeflet, PhD, Universitetet i Oslo, akupunktør

Kommunereform må bygge på frivillighet

Aftenposten etterlyser et tydeligere Arbeiderparti i spørsmålet om kommunereform. La meg derfor gjenta: Ap har hele veien vært positive til kommunesammenslåinger. Vi har oppfordret kommunene til å ta nabopraten. Lokalt må man se på om grensene er til hinder for å gi et godt tjenestetilbud til innbyggerne eller legge til rette for næringsutvikling. Ap styrer flest kommuner der det blir sammenslåing. Men så har Ap et viktig utgangspunkt: reformen må bygge på frivillighet. Hvis man lokalt i samråd med innbyggerne finner ut at grensene ikke bør endres nå, så er det en avgjørelse vi respekterer. Om man er for eller mot tvang, gir et veldig ulikt syn på hvordan kommunereformen bør gjennomføres. Arbeiderpartiet har fremmet flere forslag i reformprosessen som vi tror ville økt entusiasmen rundt reformen. Vi tror nemlig ikke at knappe tidsfrister, uavklarte oppgaver og trusler om å ta pengene fra kommunene virker etter hensikten. Vi mener også det er feil at fylkesmennene blir bedt om å overprøve lokaldemokratiet etter de omfattende rundene man nå har hatt. Når kommunalminister Sanner (H) om noen år skal skrive sine politiske memoarer, vil han trolig gi oss rett i det. Men enn så lenge velger han å dytte skuffelsen over manglende resultater over på opposisjonen. Ap ville gjennomført kommunereformen på en annen måte. Vi tror ikke på Sanners metode. Men vi vil fortsatt støtte opp under kommunesammenslåinger som det er tilslutning til lokalt.

Helga Pedersen, kommunalpolitiske talsperson (Ap)

Fedmeforskning hjelper litt, men gir ingen fasitsvar

Fedmeforskningen har ikke gitt fasitsvar på god fedmebehandling, men heldigvis vet vi mer enn den selvoppnevnte fedmepessimisten Nina Kristiansen gir inntrykk av i Uviten-spalten nylig.

Hva virker? Nyere systematisk kunnskapsoppsummeringer og retningslinjer viser at behandling som inkluderer både kropp og sjel virker best. Bare varig endring av helseadferd (kost og aktivitet) kan sikre varig vekttap og bedre helse, og et godt resultat er avhengig av hyppig regelmessig oppfølging og støtte, ofte livslangt. Disse hovedprinsippene gjelder også for barn og unge, selv om kunnskapsgrunnlaget er svakere. Har offentlige tiltak dårlige resultater? Det vet vi strengt tatt ikke. Kunnskapssenterets rapport inkluderte relativt få randomiserte kontrollerte studier (én norsk), og resultatene er ikke direkte overførbare til norske sykehusklinikker. Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold har derfor etablert pasientregistre (barn og voksne) som skal brukes til å evaluere behandlingstilbudet, og det planlegges også nasjonale registre.

Hva kan vi lære av erfaringene til de med fedme? Viktige erfaringer fra over 10.000 amerikanere som har lykkes i betydelig vektreduksjon og vektstabilisering finnes i et nasjonalt register i USA. Flertallet av dem som lykkes, mosjonerer minst én time daglig, spiser frokost daglig og veier seg selv minst én gang ukentlig.

Det er ikke slik at livsstilsendring og mindre energitett mat har dårlig effekt på vekten, men selv fedmekirurgi virker ikke hvis man ikke endrer livsstil. Vi trenger derfor forskning på behandlingsmetoder som kan bidra til varig livsstilsendring og vektstabilisering etter vekttap. Siden alvorlig fedme er en kronisk sykdom, er det også viktig å akseptere risikoen for tilbakefall og behovet for livslang støtte og oppfølging.

Vi er fedmeoptimister som skal gjøre hva vi kan for å sikre god forskning og bedre behandling av fedme hos voksne, barn og unge i tiden fremover.

Jøran Hjelmesæth, seksjonsleder, professor dr.med. , Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og seksjon for endokrinologi / ernæring Sykehuset i Vestfold HF

Samira Lekhal, seksjonsoverlege PhD, leder, Seksjon for barn og unge, Sykehuset i Vestfold HF

Økningen i uførheten skyldes trolig mange forhold

Professor Malt skriver feilaktig 14. september at jeg har hevdet at økningen i uførhet på grunn av psykiske lidelser betyr at psykofarmaka ikke virker.

Økningen i uførheten skyldes trolig mange forhold. Jeg har bare påpekt et paradoks, nemlig at økning i bruken av psykofarmaka i en årrekke har gått sammen med en økning i uførhet på grunn av psykiske lidelser. En utvikling vi ser i land etter land i den vestlige verden.

Hele 31 prosent av befolkningen 15 eller eldre, fikk utskrevet psykofarmaka i Norge i 2015, ifølge Reseptregisteret. Bruken øker, særlig i yngre aldersgrupper. I 2013 (nyeste tall fra NAV) ble 33,5 prosent uføretrygdet på grunn av psykiske lidelser. For aldersgruppen 18-39 år var andelen nesten 60 prosent.

Det er grunn til å tro at de som blir uføretrygdet på grunn av psykiske lidelser, i stor utstrekning bruker psykofarmaka og har ofte gjort dette lenge. En mer nysgjerrig profesjonsgruppe enn psykiaterne, hadde trolig stilt seg spørsmål om dette sier noe om disse legemidlenes effekt, og mulig uønskede (bi) virkninger.

Einar Plyhn, forlagssjef og etterlatt ved selvmord