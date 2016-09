Kort sagt, 6. september

Handlingsregelen står støtt

Aftenposten skriver på lederplass om handlingsregelen og hevder at Regjeringens oljepengebruk er for høy. Det er feil, vi bruker pengene i tråd med handlingsregelen.

Handlingsregelen er todelt. Det handler om hvor mye penger som bør brukes, og hva pengene brukes til. Da regelen ble behandlet i 2001, var flertallet enige om at det var riktig å satse på skatte- og avgiftspolitikken, infrastruktur, utdanning og forskning for å få en mer velfungerende økonomi.

Med andre ord: Regjeringens økte satsing på disse områdene er helt i tråd med handlingsregelen. I tillegg driver vi helt nødvendig motkonjunkturpolitikk i møte med fallet i oljeprisen. Når økonomien kjører i motbakke, må det gis gass, men når det blir mindre bratt, må man lette på trykket. Også dette er helt i tråd med handlingsregelen og med støtte av flere makroøkonomer.

Høyre vil fortsette å tilpasse pengebruken til den økonomiske situasjonen, og vi vil fortsette å arbeide for at oljepengene i større grad brukes i tråd med handlingsregelens intensjon. Det er bare hvis vi bruker riktig mengde penger på de riktige formålene at handlingsregelen virkelig står støtt.

Svein Flåtten, Høyres finanspolitiske talsperson

Høy kompe- tanse i Nav

Vi vil rydde til side en mulig misforståelse fra Nav, ved Jørn Torbergsen i Aftenposten 22. august. Vi i Virke har stor respekt for jobben Nav gjør. Navs ansatte gjør en formidabel jobb for å veilede mennesker i ulike faser og ved å vise vei blant de ulike ytelsene og regelverkene. Navs ansatte burde hatt større frihet og tid til å gjøre denne jobben. Alle ønsker at de skal bruke kompetansen sin der den gjør mest nytte.

Private kundesentre/callsentre er først og fremst langt fremme på effektiv organisering og riktige systemer. Denne kompetansen er ofte undervurdert. Den første du møter på kundetelefonen trenger ikke ha løsningen på saken din, men skal vite hvem som skal løse den. Det frigjør ressurser og gjør det mulig å ha enheter med spisset kompetanse der det er nødvendig.

Hvis private aktører kan hjelpe til med å frigjøre tid, gjennom å strømlinjeforme prosesser og profesjonalisere kundemottaket, vil det være en fordel for både Nav selv og for dem som møter Navs ansatte. De frigjorte ressursene kan brukes til å følge opp dem som har krav på sosial og økonomisk trygghet, og på å få flere ut i arbeidslivet.

Robert Hval Straumann, fagsjef, Virke

Trærne på Bygdøy er ikke døende

Åse Rasmussen og Rune Gjøs hevder på ny i Aftenposten nylig at trærne i Kongsgårdsalleen på Bygdøy er døende, men deres faktagrunnlag er tvilsomt.

Gjøs sa til NRK 24. august at «halvparten av trærne er allerede døde. Ifølge en arborist har trærne som er igjen, dårlige kår og skal felles». I Aftenposten skriver de begge at «12 trær er allerede døde og er fjernet». Er det halvparten av alle trærne, eller 12? Fakta finnes i et notat sendt Åse Rasmussen fra Parkseksjonen i Oslo 16. juni i år. Her ser vi at kun 12 trær er vurdert av arborist, og ni av dem er oppegående og til dels i ypperlig form. Hva så med de 12 som «er døde og fjernet»? De er på ingen måte rammet av tresykdom, men er observert på et flyfoto fra 1936! Man så 24 trær på bildet fra 1936, mens det er 12 trær der i dag. Kun derfor kan Rasmussen og Gjøs si at de er «døde og fjernet». Vi vet bare ikke akkurat når, i løpet av de 80 år som er gått.

Vi har en vakker, gammel allé som skal røskes opp med rot og kastes. Hva mener Riksantikvaren? De over 100 trærne langs denne veien er fredet. At alle disse friske og fredede trærne bør felles, synes ikke faglig forankret.

Håvard Friis Nilsen, Bygdøy, Oslo

Hjelp finnes

Det er ingen enkle løsninger på de vonde problemstillingene som en pårørende beskriver i Aftenposten 27. august. Livets siste fase, og å bli gammel med kronisk dårlig helse, medfører dårligere livskvalitet, både for syke og pårørende.

Vår erfaring er at mange pårørende prøver å gjøre sitt beste, men opplever at krefter og tid ikke strekker til. Senter for omsorgsforskning Midt-Norge har funnet at 60 prosent av alle pårørende selv blir syke på grunn av omsorgsbyrden.

Som samfunn trenger vi mer oppmerksomhet rundt livskvalitet i livets siste fase. Vi må finne løsninger i fellesskap, og ikke bare overlate ansvaret til de nærmeste pårørende. Til pårørende som sliter, anbefaler vi å søke hjelp i tide.

Noen ganger er det best å snakke med andre som er eksperter, ikke i kraft av utdanning, men i kraft av egen erfaring. En slik likeperson vet at dårlig samvittighet for ikke å strekke til er vanlig. De vet også at det er vanlig å slite seg ut, ikke å få nok hjelp, ikke å be om eller kreve hjelp, før man selv er blitt syk.

Vi er der for å hjelpe. Ingen skal behøve å møte alvorlig sykdom alene, hverken den som er syk eller pårørende!

Lisbet Rugtvedt, generalsekretær, Nasjonal- foreningen for folkehelsen

All honnør til Peter N. Myhre (Frp)

Stortingsrepresentant Peter N. Myhre ryddar opp i uvesen som kostar samfunnet millionar.

I Aftenposten 1. september nemner han ikkje smårusk frå da han hadde politisk ansvar i Sporveien AS. Han peiker heller på ei stygg sak frå tidleg 1980-tal. Eg gjorde da mange feil i timelisteføringa på jobben min. Ingen skal gjere slike feil. Alle skal dobbeltsjekke eiga timeliste mot frammøteboka. Alle bør finlese lønsslippen og sjekke på nytt. Alt var min feil. Likevel var eg gretten da eg betalte tilbake 4-5000 kroner som aldri skulle ha vori på lønskontoen min.

Myhre slår fast at boka Vår korrupte hovedstad berre var udokumenterte påstandar, mellom anna om direktør-nettverket som overlever alt. Dei første vart arrestert kort tid etter at boka kom ut. Høgsterett skjerpa nyleg straffa for han som fiksa kommunale busskjøp, mot eit honorar på tre millionar.

Myhre, som var generalforsamling i konsernet, oppfatta ikkje korrupsjonskulturen. Bilelektrikar Jan Erik Skog varsla utan hell i meir enn ti år. Og rett skal vere rett: Skog starta varslinga før Myhre fekk øvste politiske ansvaret. Han følgde berre kursen ein annan sløving hadde peika ut.

All honnør til ryddeguten Peter N. Myhre!

Erling Folkvord, tidlegare bystyremedlem for Rødt