Kort sagt, 9. april

Min byrådsavdeling vil følge opp

Jeg leste kronikken til den anonyme moren i Aftenposten 6. april. Selv om jeg ikke kjenner til eller kan gå inn i denne saken, gjør morens historie et sterkt inntrykk.

Min byrådsavdeling tok samme kveld som kronikken ble publisert i Aftenposten, kontakt med bydelen, og jeg har fått forsikringer om at det er god dialog mellom bydelen og personen det gjelder. Min byrådsavdeling vil også følge opp overfor bydelen.

Jeg er opptatt av at vi alltid lytter til og tar til oss hva ungdom, barn og pårørende opplever og sier, og særlig i slike saker. Åpen og trygg dialog er avgjørende for at vi sammen finner gode løsninger til beste for dem som trenger hjelp og for dem som er nærmest på.

Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo