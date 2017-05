Kort sagt, fredag 26. mai

Ville ikke overlevd hvis profitt var målet

Er det riktig å lage marked av skattefinansierte velferdstjenester, spør Tove Karoline Knutsen (Ap) 15. mai.

Svaret er at private bedrifter og institusjoner hver dag leverer helse- og omsorgstjenester av dokumentert god kvalitet på vegne av stat og kommune. Bedriftene er ofte preget av gründerånd og stort engasjement for å gjøre en forskjell for pasienter og brukere. Behandlingsleddet innen helse er arbeidsintensivt og marginene ofte beskjedne. Kommune og stat setter alle kravene til både bemanning, kompetanse og hva den private leverandøren skal få betalt.

Det er derfor ikke mulig å ha «sugerør» i felleskassen, slik Knutsen hevder. De virkelige «velferdsprofitørene» er brukerne og pasientene som får valgmuligheter og kvalitetstjenester, samt kommunene som får mer velferd for knappe ressurser.

Omtrent all næringsvirksomhet i Norge drives innenfor aksjelovens bestemmelser. Dette gir åpenhet og innsyn og regnes som gullstandarden innen driftsformer. Selvsagt er det variasjoner i marginer og fortjeneste, fordi bedrifter driver flere typer tjenester. Men at helsebedrifter klarer å skape arbeidsplasser fordi de leverer god helse og omsorg og dermed skaper skatteinntekter til vår felles velferd, kan umulig være et problem?

Hvis Knutsen er interessert, vil hun finne mange eksempler på god behandling og pleie, tjenesteutvikling og nyvinninger innenfor norske helsebedrifter i dag, skapt av mennesker med oppriktig engasjement for å gjøre en forskjell for andre mennesker.

Anne Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør, NHO Service

Tjent med at åndsverk er lett tilgjengelige for elever

Yngve Slettholm hevder at Stortinget bør avvikle klasseromsregelen. Denne regelen innebærer at når åndsverk, som film, fremføres, ansees klasserommet som et privat område. Han mener at klasserommet ikke er å regne som privat.

Men klasserommet er faktisk et privat område og må behandles slik ved fremføring av åndsverk.

Hva gjør det privat? En klasse er et forpliktende fellesskap som fungerer over tid. Den er klart avgrenset, og alle vet hvem som er medlem. Den er en liten gruppe, gjerne med nære personlige relasjoner. Den er også fysisk definert til hvor den holder til. Dette skiller en skoleklasse fra en offentlig utstilling eller forestilling.

Jeg har ikke erfaring med å innhente tillatelser til fremføring av film i en skole. Men jeg ser for meg at 20 år gammel videokunst fra Belgia kan by på utfordringer. Det er ikke hensiktsmessig at organisasjoner bruker tid på å si ja eller nei til å vise utdrag av Buddy for klasse 2A på Oslo Katedralskole. Norsk åndsverksproduksjon er tjent med at åndsverk er lett tilgjengelige for elever. Det er ikke for mye kunst i skolen.

Michael Hopstock, lektor og regissør

Hva hvis tilbudet til bøndene endres?

Høyres Ingunn Foss frykter jordbruksforhandlingenes fremtid om Stortinget endrer tilbudet til bøndene. Det er det ingen grunn til.

Kun når Stortingsflertallet er svært uenige i regjeringens jordbrukspolitikk, vil Stortinget gripe inn. Høyre har ikke unnslått seg for dette tidligere. I 2014 endret de egen regjerings tilbud og i 1987 gikk Høyre i strupen på Ap-regjeringen: «Regjeringen har klart brutt med Stortingets forutsetning om at bøndenes inntekter skal ligge på et nivå som gir likestilling mellom yrkesutøverne i landbruket og industrien» og videre: «. en vil holde fast ved den etablerte målsettingen for inntekter i landbruket».

Nylig vedtok Stortinget nytt inntektsmål og andre overordnede føringer for fremtidig jordbrukspolitikk. Vi forventer av Høyre at de forholder seg ryddig til flertallsvedtak i Stortinget. Stortinget må nå klargjøre om vedtaket om reduksjon i inntektsforskjell mellom landbruket og andre grupper betyr færre kroner i forskjell eller om prosentvis større inntektsvekst oppfyller Stortingets intensjon selv om avstanden øker i kroner.

Oddvar Mikkelsen, Møre og Romsdal Bondelag

Oslo blir fengsel

Byrådet vil gjøre Oslo til en by bare for de få prosentene som sykler. Mobiliteten for de 97 prosent andre skal ofres for å oppnå dette. De skal fengsles inne i avlukkede rom i byen.

Uten at kollektivtilbudet er vesentlig styrket, skal byrådet sette opp en mur av bommer med dyre passeringer. Ikke bare for å komme inn i Oslo, men for å bevege seg mellom bydelene.

De syklende tre prosent av befolkningen skal overta gategrunnen og alle sentrale parkeringsplasser. Byrådet viser til at alle vil ha glede av den friskere luften. Men den får ikke folk nytt noe særlig. De kommer seg jo ikke rundt til parker og naturområder uten at det vil koste en formue eller ta halve dagen med diverse kollektive overganger.

Byrådet tar overhodet ikke hensyn til folk. De later til å mene at det holder for dem å gå rundt kvartalet. Dette er en ganske uprofesjonell strategi som har klare anstrøk av fanatisme. Det er nifst å skulle bli styrt av et slikt byråd i mer enn to år til.

Erling Vik, Oslo