Kort sagt, søndag 11. juni

Dobbeltmoral i norsk miljøkultur?

«Norway: Environmental hero or hypocrite?» var spørsmålet Financial Times stilte for ett år siden. Som bosatt i Norge de siste ti årene og med bakgrunn fra forskning og innovasjon, har jeg lenge vært opptatt av samme spørsmål.

Norge har implementert en rekke tiltak for et grønt skifte. For eksempel er strømproduksjonen i all hovedsak basert på fornybare kilder, og antallet elbiler per innbygger er det største i verden. Likevel økte avfallsmengden i Norge 7 prosent, mens gjenvinningen sank 1 prosent fra 2013 til 2014.

Jeg var forsker i SINTEF mellom november 2012 og februar i år. I disse årene har jeg vært svært bekymret over at det mangler bøtter for sortering av matavfall, plast, panteflasker, glass og metall, samtidig som det finnes plastbegre i hvert kjøkken ved SINTEF-kontorene i Oslo.

Jeg mener at en organisasjon som forsker på teknologi for å bekjempe global oppvarming bør «spise sin egen medisin». For ett år siden foreslo jeg at SINTEF-administrasjonen i Oslo skulle redusere avfallsmengde samt øke gjenvinning. Til tross for gjentatte purringer har administrasjonen aldri kommet tilbake til meg.

SINTEF er nok ikke den eneste organisasjonen som ikke sorterer sitt avfall, men hvis ikke engang en forskningsorganisasjon tar ansvar for miljøet, da har Norge et problem med miljøkultur.

Mens vi venter på at myndighetene pålegger næringsdrivende å ta tak i problematikken, blir tonn av resirkulerbart søppel kastet som blandet avfall hver dag… Er det ikke på tide å slutte med dobbeltmoralen og faktisk begynne å implementere et helhetlig grønt skifte? Alternativet er å få et rykte som er vanskelig å bli kvitt: å være en miljøhykler.

Alessandro Rossini, tidligere forsker ved SINTEF, nå spesialrådgiver Evry