Kort sagt, tirsdag 2. mai

Mer tidlig innsats i skolen

For mange elever går ut av ungdomsskolen uten å kunne lese, regne og skrive godt nok. Disse ungdommene kan få store problemer med å greie seg i videre utdanning og jobb. Mer - og bedre - tidlig innsats i skolen kan snu utviklingen.

Om noen uker slutter tusenvis av norske 10.-klassinger på ungdomsskolen. De aller fleste starter på en videregående skole - og går videre til høyere utdanning, læretid og jobb. Men vi vet også at rundt 10.000 av dem har så svake ferdigheter i lesing og regning at de får problemer med å klare seg i voksenlivet.

Skal vi greie å snu denne utviklingen, må vi starte allerede de første årene på skolen.

I et innlegg i Aftenposten kritiserer SV-leder Audun Lysbakken både Aftenpostens kommentator, en SSB-forsker og Regjeringens motstand mot å innføre en lærernorm.

Lysbakkens problem er at han henger seg så opp i antall elever per lærer at han glemmer det viktigste: Nemlig den faglig trygge læreren, det gode klassemiljøet og gode rutiner på den enkelte skole for å fange opp elever som trenger ekstra hjelp og støtte.

Jeg er enig med Lysbakken i at vi må ha mange nok lærere til å gi barna den oppfølgingen de trenger og har krav på. Derfor har Regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF bevilget 1,3 milliarder kroner i 2017 til flere lærere på 1. til 4. trinn.

Men jeg tror dessverre ikke at en felles, nasjonal lærernorm automatisk vil gi bedre oppfølging av den enkelte elev. Dette krever et langt mer sammensatt og systematisk arbeid.

Regjeringen har satt i gang en stor satsing på lærerne - og på en skole der elevene lærer mer. Nå vil vi bygge videre på dette, og vi vil lovfeste en forsterket plikt til tidlig innsats i skolen. Alle elever på 1. til 4. trinn som blir hengende etter i lesing, skriving og regning, skal få tilbud om intensiv opplæring. Mange skoler arbeider på denne måten i dag, og vi vet at det virker.

Flere studier viser også at det er sammenheng mellom lærernes kompetanse og hvor mye elevene lærer. For eksempel viste den siste TIMSS-undersøkelsen at femteklassinger som hadde lærere med fordypning i naturfag, fikk bedre resultater enn elever som hadde lærere uten fordypning. Gjennom tidlig innsats i skolen kan vi bidra til at flere barn og unge opplever mestring – og har med seg det de trenger i bagasjen når de står på trappene til voksenlivet.

Torbjørn Røe Isaksen (H), kunnskapsminister

La de eldre bidra – spill golf!

«Fordommer mot eldre arbeidstagere sender verdifull kompetanse ut av arbeidslivet lenge før de har gått ut på dato. La oss eldre bidra!» sier Leif G. Strømdal, Astrid Nøklebye Heiberg og Johan Kaggestad på debattsidene i Aftenposten den 6. april.

Å la eldre bidra er et viktig tema både i arbeidslivet og på den frivillige arenaen. Som president i Norges Golfforbund (NGF) kan jeg underskrive på at eldre er en meget verdifull gruppe i golfidretten. Vi opplever at våre eldre medlemmer er svært ivrige. De spiller golf og får bedre helse. Men like viktig er hvordan de eldre stiller opp som viktige frivillige ressurser for at barn, unge og voksne skal få mulighet til å spille golf og derved oppleve glede, mestring og forbedret helse. Engasjementet i mange klubber er også stort med tanke på å legge til rette for at utsatte grupper skal få oppleve gleden og samholdet som idretten gir. Her ligger vi i golfen i forkant i norsk idrett.

Det overrasker meg derfor at forfatterne i dette debattinnlegget, som selv ønsker å bryte ned fordommer, kommer med innspill som: «For hva gjør vi hvis vi ender opp med en generasjon av passive, inaktive eldre som bare spiller golf og drikker kaffe på det lokale kjøpesenteret?»

Fordommer brytes ikke ned med fordommer. Om eldre velger å spille golf, er det fordi det er gøy og engasjerende. Ikke fordi de er inaktive. Vi tar gjerne imot flere golfspillende eldre. Vi vet hvilken ressurs de er og hvilken betydning idretten har for den enkeltes helse og trivsel. Vi vet at utrolig mange eldre finner det verdifullt å kunne bidra i det frivillige arbeidet, til glede for samfunnet. I golfen er eldre en viktig ressursgruppe som ikke går ut på dato. Det er en ny vår – slipp seniorene løs!

Marit Wiig, president i Norges Golfforbund

Feil om Aftenpostens «sviktende faktasjekk»

«Fakta er at det er feil at sysselsettingen er på det laveste nivå på tyve år», skriver Civita-økonom Steinar Juel og viser til at omtrent det samme antall personer er sysselsatt som for noen år siden. Men her faller Juel for eget grep.

For det første er det riktig som Aftenpostens politiske redaktør Trine Eilertsen sier, det vanlige og mest meningsfulle mål for sysselsettingen er å se dette i forhold til antall personer som kunne vært sysselsatt. Det er da også dette som måles i internasjonal statistikk.

For det andre; når Juel skriver «at det er feil at sysselsettingen er på det laveste nivå (min utheving) på tyve år», så bekrefter han nettopp at fra en samfunnsøkonomisk synsvinkel gir det liten mening å være opptatt av sysselsetting i absolutte tall, det er nivået som er det vesentlige. Og henviser man til nivå, så vil dette i samfunnsøkonomisk sammenheng være relatert til det totale antall som kunne vært sysselsatt.

Og der er nå utviklingen i norsk økonomi negativ; for å bruke en ikke ukjent formulering på norsk høyreside: stadig flere havner i «utenforskap».

Odd E. Rambøl, Siviløkonom, styremedlem Oslo arbeidersamfunn

Saudi-Arabia må få være med i FNs kvinnekommisjon

Beryktet for sin konservatisme og sin likegyldighet til globale problemer, som blant annet flyktningkrisen og terrorfinansiering, sitter nå Saudi-Arabia klare for å diskutere kvinners rettigheter i FN på et internasjonalt nivå. Protestene som fulgte etter valget, har rast.

Hvorfor skal de få være med på å diskutere kvinners rettigheter rundt om i verden når kvinnene i deres land er blant dem som har dårligst forutsetninger for likestilling?

Kan man ha en kvinnekommisjon med land som bare tenker likt?

Den eneste måten formidlingen av bærekraftige utviklingsstrategier er nyttig, er hvis land med behov for utvikling er til stede. Derfor er det særlig viktig at Saudi-Arabia får muligheten til å sette dette på dagsordenen, og at FN ikke bare blir et ekkokammer av land som er enige. FN representerer dessuten forente nasjoner, og bør ha det som et mål at alle verdens land forenes over såpass prinsipielle saker som likestilling.

Nå kan også halvparten av befolkningen i Saudi-Arabia puste ut i et lettelsens sukk på grunn av at landet aktivt er med i kvinnedebatten. Ikke lenger er dette tidligere isolerte og egenrådige landet kun utsatt for sine egne konservative refleksjoner. Saudi-Arabia er nå nødt til å tørke støvet av gamle etablerte lovverk og evaluere kvinnerettighetene i landet sitt på ny. Endelig er rasjonale bak gode likestillingsvedtak tilgjengelige for også dem.

Maha Kamran, Masterstudent i Psykologi

