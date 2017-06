Kort sagt, torsdag 15. juni

Overraskende ineffektivitet ved passutstedelse Slik var prosessen da jeg skulle fornye passet mitt:

På nettsiden til mitt lokale politihus i Sandvika gis det beskjed om at passutstedelse gjøres ved politihuset på Grønland i Oslo, enten ved bestilling av tid for oppmøte eller ved «drop-in»-time; personlig oppmøte uten avtale. Dette høres greit ut, problemet er bare at det ikke er ledige timer. Etter å ha søkt etter ledig time på nettsiden i en uke, besluttet jeg å møte opp på «drop-in» mandagen etter Kristi Himmelfartshelgen. Jeg møtte en lang kø av mennesker i samme ærend, men rundt kl. 08.00 kom en vekter med beskjed om at «det ikke var drop-in i dag og i morgen – det står på nettet».

Jeg returnerte med uforrettet sak, men på nettsiden var det ikke noen synlig beskjed om dette. Jeg fortsatte mitt søk etter ledig time de to påfølgende ukene, og fant omsider en ledig time. Timen ble effektiv gjennomført og jeg kunne velge om jeg ville ha passet tilsendt eller om jeg ville hente det. Dersom passet skulle sendes, tok det ti virkedager, så jeg besluttet å hente det på politihuset. Da fikk jeg beskjed om å møte kl. 11.00 og stå i kø. Dersom jeg ikke fikk hentet det den dagen på grunn av stor pågang måtte jeg komme tilbake dagen etter. Dersom jeg heller ikke denne dagen fikk hentet det på grunn av kø måtte jeg skaffe meg nødpass.

Denne prosessen beskriver ikke økt effektivitet i mine øyne, jeg antar at mange er enige med meg. Gjør politireformen til en suksess og alloker de nødvendige ressurser til viktige oppgaver!

Live Marie Toft Sundbye, Sandvika

Frischsenterets blinde flekk

I Aftenposten 9. juni 2017 svarer direktøren og en stipendiat ved Frischsenteret på mitt innlegg 6. juni 2017. Svaret bærer preg av at senteret fortsatt ikke ser svakhetene ved egen forskning.

Hvis formålet med rapporten var å undersøke om NAV-køen er blitt sykeliggjort, hviler prosjektet på sandgrunn. Man må først kjenne til andelen reelt syke mottagere av dagpenger og sosialhjelp før og nå. Hvis man forsker uten å konkludere om hvorvidt andelen syke mottagere av ytelser generelt har økt, er ett problem at vilkårene for å få ytelsene før og nå er svært ulike. Forekomsten av sykdom i samfunnet er vel heller ikke et forskningstema for senteret.

Politikere bruker denne forskningen uten å oppdage svakhetene ved analysene. For eksempel brukes den til å begrunne innstramminger av arbeidsavklaringspenger, noe som skaper nye sosialhjelpsmottagere. Man kan spørre om de etiske sidene av å publisere forskning som så lett kan brukes til slikt. Jeg registrerer at Frischsenteret toer sine hender og viser til at det ikke er opp til dem å avgjøre om forskningen er nyttig.

Olav Lægreid, trygdeadvokat

Historieformidling i skulen

Anki Gerhardsen hevdar i ein kommentar i Aftenposten 10. juni mellom anna at «Tragedien er ikke en del av læreplanen. Pensum diskuterer ikke hendelsen. Ungdommer som bor i Oslo-området drar kanskje på besøk til 22. julisenteret. For resten av landets oppvoksende generasjon er det tilfeldigheter og lærerens egeninteresse som styrer kunnskapsinnhentingen.» I skuleverket jobbar vi med kompetansemål for å konkretisere kva elevane skal kunne. Les vi til dømes kompetansemåla som gjeld ein elev som har gått ut 10. trinn, er det ikkje nemnt noko om 22. juli 2011. Det er heller ikkje nemnt noko om den andre verdskrigen! Dette tyder ikkje at elevane ikkje lærer om verdskrigane, den kalde krigen og andre viktige historiske hendingar. Ein 16-åring som går ut av ungdomsskulen kjenner til den første verdskrigen, Stalin, Hitler og Berlinmuren.

Hendingane 22. juli 2011 blir grundig omtala i til dømes norskboka Saga lesebok 8 (Marit Jensen, Johannes Groseth, Fagbokforlaget 2013). Det vil seie at det er svært mange 16-åringar i Noregs land som las om denne hendinga då dei byrja på ungdomsskulen.

Oddbjørn Hofseth, adjunkt Mailand Videregående skole