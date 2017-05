Kriminaliteten er på vei ned i hele den vestlige verden. Utviklingen tilsier ikke økt straff | Iver Huitfeldt

Den nye straffeloven av 2005 la opp til en del kraftige straffskjerpinger, men avviste etter en grundig vurdering – herunder av folks rettsfølelse – å øke det ordinære maksimum over 21 år.

Mange av skjerpingene trådte i kraft fra 2010, men de har ennå ikke rukket å gi utslag fullt ut. Her det god grunn til å vente og se.

Likevel har Regjeringen nå lagt frem Prop. 137 L om ytterligere skjerpet straff.

«Verdien» i skjerpingene

De foreslåtte straffskjerpingene er vel å merke ikke begrunnet med den kriminalpreventive nytten mindre kriminalitet. Men samfunnet må ha en mening med å påføre noen et onde.

Nøkkelen ligger tydeligvis i ordet «verdier» – et honnørord.

«Verdien» i de foreslåtte skjerpingene kan ikke være annet enn at vi andre skal føle oss bedre til mote ved den lidelsen lovbryteren utsettes for.

Men andres unødvendige lidelse er i lengden ingen honnør å smykke seg med.

Det går en moraletisk grense for straffskjerpinger begrunnet i en gjengjeldelse som går lenger enn kriminalprevensjonen.

«Folks rettsfølelse»

Hverken i høringsbrevet eller i proposisjonen er skjerpingen – klokelig nok, for det er det ikke dekning for – begrunnet med «folks rettsfølelse».

Privat

Det er da underlig at justisminister Per-Willy Amundsen i et innlegg i VG 23. mai påberoper at det «strider (…) mot folks rettsfølelse» at «uansett hvor mange og hvor grove lovbrudd en gjerningsperson har begått, så gir det ikke utslag utover maksimumsstraffen».

Sånn vil det jo fortsatt være, den eneste forskjellen er at maksimum heves fra 21 til 26 år.

Og hadde det vært dekning for det, ville vel rettsfølelsen vært en del av den offisielle begrunnelsen.

Amundsen skriver i det samme innlegget at norsk strafferettspleie «vil fortsatt bygge på et grunnprinsipp om humanitet».

Nei, tankegangen bak forslagene er et kraftig brudd med det humanitetsnivået Norge har bekjent seg til siden 1902 og kraftig devaluert i forhold til Stortingets 2005-verdier.

I en kulturnasjon er verdien av human strafferettspleie ikke en valuta som går opp og ned – den er verdifast og varig.

Kriminaliteten er på vei ned

Det er også underlig at hverken høringsbrevet eller proposisjonen har ett ord om kriminalitetsutviklingen.

Kriminalitetsutviklingen i 2017 tilsier ikke økt straff.

I Norden flatet kriminaliteten ut rundt 1990, og den er på vei ned i hele den vestlige verden; det gjelder uansett straffenivået.

Ifølge Stockholms universitets «Nordic Criminal Statistics 1950–2010» har rapportert kriminalitet i Norge pr. 100.000 innbyggere siden 1960-tallet vært markert lavest i Norden og sank fra 6250 i 2000 til 4963 i 2010, mens våre naboer i 2010 lå mellom 6532 og 12.010.

Statistisk sentralbyrås «Anmeldte lovbrudd» (mars 2017) viser at nedgangen i rapportert kriminalitet har fortsatt.

I 2016 ble det anmeldt 336.500 lovbrudd, noe som «er 4,3 prosent færre enn året før, og hele 9,6 prosent færre enn i 2014 (…) det klart laveste som er registrert i de 24 årene vi nå har hatt med denne typen statistikk».

Både høringsbrevet og proposisjonen er kjemisk fri for slik informasjon.

Fjerne oss fra det øvrige Norden

Historisk har straffenivået i Norden vært basert på et kulturelt humant fellesskap.

Fangetallet pr. 100.000 innbyggere har i Norden tradisjonelt vært lavt, men det er bare en gjenspeiling av at kriminaliteten også har vært lav.

Straffenivået har vært «passe strengt» til å holde kriminaliteten i sjakk og til å tilfredsstille folks rettferdighetsfølelse.

Når straffenivået har gjort nytten sin, er det ikke grunn til «mer av det samme».

Terje Pedersen / NTB scanpix

Helt fra 1990 til 2006 hadde Norge det laveste fangetallet i Norden (bortsett fra Island) pr. 100.000 innbyggere.

Fra 2006 til 2008 var det i Danmark en nedgang fra 76 til 64, i Finland ned fra 72 til 66, mens Norge lå stabilt på 71, bare Sverige var høyere med 79 og 75.

Men i årene frem til 2016 har nedgangen i de tre nevnte landene vært markert, henholdsvis til 59 og 57 med nå Sverige lavest på 53.

Norge har holdt seg stabilt på 74 både i 2010 og 2016.

Til tross for en klar kriminalitetsnedgang de siste årene, tyder alt på at Norge, med den tradisjonelt laveste kriminaliteten, allerede har det markert strengeste straffenivået i Norden.

Skjerper vi straffene ytterligere, vil vi definitivt fjerne oss fra det øvrige Norden.

Økonomiske konsekvenser

I sitt høringssvar har Kriminalomsorgsdirektoratet gitt et «meget moderat anslag» – en økning på rundt 60.000 fengselsdøgn med behov for 550 millioner i byggekostnader og 125 millioner i årlige driftsutgifter.

Heldigvis er proposisjonen mer realistisk enn høringsbrevets naive utsagn om at behovet for flere fengselsplasser «vil (…) måtte håndteres i de årlige budsjetter».

Fengselsplasser må som kjent planlegges år i forveien. Men proposisjonen er lite konkret, noe kostnadsanslag er fraværende.

Vi har annet å bruke pengene på enn å holde folk i fengsel i en tid der domstolsbudsjettet strupes og fengselskapasiteten i Norge allerede er sprengt – vi har ikke engang kapasitet til å fullbyrde de straffene som følger av det nåværende straffenivået, men leier fengselsplasser i Nederland.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Lese mer? Her er noen forslag: