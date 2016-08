Akkurat som papiravisene vet ikke TV-kanalene helt hvordan fremtiden blir. Riktignok konsumerer vi bilder og innhold i enorme mengder hver dag, vi bare gjør det ikke slik TV-kanalene vil at vi skal. Men TV-høsten er her, okke som.

Blodig høstsesong

Det blir visstnok en blodig høstsesong, skal vi tro lørdagens VG-forside. TV 2 er midt i en kuttprosess, hvor avdelinger legges ned og erfarne mediemennesker sendes på dør med en liten sluttpakke og et «lykke til videre!».

Nå kan det for andre arbeidsledige være vanskelig å føle sympati med folk som plutselig ikke lenger får reise på såkalte junkets og stille imbesile spørsmål til filmstjerner, eller ikke lenger kan sitte i en sofa og sludre i vei om engelsk toppfotball (en sludring som ofte tar mer tid enn det gjør å spille selve kampen).

Og helt ærlig – for de av oss som fremdeles ser på TV, er hylene og skrikene fra TV 2 og andre fjernsynshus helt irrelevante så lenge det ikke går ut over favorittprogrammet vårt, i den grad vi lenger har favorittprogrammer på TV.

Når fulgte du sist et TV-program?

Anekdoter er jo ikke bevis, men spør menneskene rundt deg når de sist fulgte et alminnelige TV-program fra første til siste episode, når de sist spratt brått opp fra cafébordet og skrek: «Herregud! Jeg må stikke! Skal vi danse begynner om 20 minutter!», eller når de sist satt i kantinen og snakket på inn- og utpust om alt de hadde lært av Brille eller Typisk deg.

Dog – til tross for at inntekter og seere forsvinner som saueflokker i en skog full av ulv, skal TV-kanalene ha litt ros (og mye trøst) for at de fremdeles opererer som om en ny og magisk seergruppe brått vil manifestere seg (litt som de hemmelige velgerne Trump mener vil dukke opp 8. november og gjøre ham til president).

Likevel oppløftende for norske serieskapere

Applaus til TV3 som satser på norskprodusert drama med serien Aber Bergen. Det er et sunnhetstegn at nasjonens fjortiskanal både tør og vil noe mer enn hus, mat og innkjøpte millionærhustruer. Det er ikke sikkert Aber Bergen blir Suits – den blir kanskje ikke engang LA Law – men at norske serieskapere har flere kanaler å henvende seg til er ekstremt oppløftende.

TV3 fortsetter også sin mest samfunnsnyttige produksjon Luksusfellen, som gjennom årene har gått fra å være skadefryd-TV hvor programlederne kjeftet på jenter med 75 par Manolo Blahnik-sko i skapet og 750 uåpnede vinduskonvolutter i postkassen, til å bli en saklig og empatisk veileder for mennesker som i forlengelsen av økonomisk rot vandrer engstelige og skamfulle rundt depresjonens dal.

Et hav av testosteronhumor

Ellers synes det som om TV-kanalene mener at vi ler for lite. «Dere morer dere ikke til døde ennå!» roper de fortørnet.

TVNorge har i flere år allerede insistert på at de er kongerikets humorkanal og er man hvit, mannlig komiker i 40-årene er så absolutt TVN stedet å samle pensjonspoeng hos.

Heldigvis har de i havet av testosteronhumor ennå plass til Lene Kongsvik Johansen (hurra! Vi skal til Syden igjen!), i tillegg har de stjålet den alltid utfordrende Christine Koht fra NRK og gitt henne oppdraget med å nå ungdommen i serien Koht og kidsa (selv om det bare voksne som kaller dem kids, da).

TV 2 kaller seg ikke Norges seriemester lenger, siden tittelen «Norges seriemester for de som ikke abonnerer på Netflix, HBO, Viaplay og Dplay» er veldig lang, men de vil også fryktelig gjerne at vi skal le.

TV 2-humor innenfor Oslo og Ring 3

Både på moderkanalen og på TV 2 Humor er det satt av tid og plass til kjente og ukjente humorister.

Det er aldeles superdupert at vi får nye komikere, men man får en vag følelse av at TV 2 virkelig ikke vil være i Bergen lenger eller er interessert i stemmer fra andre steder i landet når man ser nærmere på Sølvrekkas medlemmer slik de presenteres i Kampanje: «Her er TV 2s nye humortalenter! Sølvrekka består av Even Torgan (23, fra Oslo), Emilie Skolmen (23, fra Oslo), Henrik Fladseth (26, fra Oslo), Oda Djuplasti (20, fra Oslo), Mathias Luppichini (24, fra Oslo) og Kristin Jess Rodin (27, fra Oslo).” Så hvis TV 2 ikke får deg til å le, er det fordi du bor utenfor Ring 3.

Høyere krav til NRK

Institusjonen vi alle elsker å hate, Norsk rikskringkasting, stiller som vanlig i egen klasse, selv om også den strever med økonomi og seertall. Og vi har høyere krav til NRK enn til alle de andre TV-husene tilsammen – delvis fordi vi betaler for det, og delvis fordi NRK fremdeles er en av verdens beste public service-produsenter (kom ikke her og si at OL med reklamepauser er gøy, eller at det er helt greit å spille inn Amanda i et mørkt kjellerlokale uten å vise regiprisen).

TV 2 kommer med andre sesong av Frikjent, som var en massiv suksess, men høstens seriemastodont i norsk sammenheng er Nobel. Jada, sesong tre av Skam dukker også opp, men som vi jo vet, er serien allerede ødelagt av kronikkene og analysene ført i pennen av midtlivskrisejournalister med tenåringsbarn. Det er jo en regel, det: når voksne har skjønt greia har ungene allerede gått et annet sted.

Temaet Nobel går løs på er brennhett, rollelisten tyngre enn en stabel konversasjonsleksikon, og regissør Per Erik Sørensens CV – som bl.a. består av Halvbroren og Kampen om tungtvannet – gjør at det eneste som er uforutsigbart er hvor mye seertallene vil øke fra uke til uke og hvor mange kronikker om hvordan det egentlig er å være krigsveteran (eller medlem av Nobel-komitéen) som vil bli skrevet.

Fjernsyn! Nei har du sett!

Sånn alt i alt er det ikke en spektakulær eller minneverdig TV-sesong vi står overfor.

Men den er heller ikke katastrofal – den speiler medievirkeligheten slik den er nå: mest gamle tungvektere for oss som fremdeles har fjernsynet som hovedmøbel og litt nytt i håp om at en eller annen kid skal se opp fra mobilen og utbryte: «Fjernsyn! Nei, har du sett! Det var jo ganske artig, da!».

Mens vi alle lurer på hvor mange sluttpakker det blir til neste år.