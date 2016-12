Jacob Nicolai Wilses kamp for frihet og opplysning er fortsatt aktuell, ikke minst når det gjelder sensur og selvsensur.

Presten, forfatteren, topografen, økologen, meteorologen, botanikeren, zoologen og agronomen Wilse var født i Lemvig i Danmark i 1735 og virket som prest i Spydeberg fra 1768, senere Eidsberg, til han dør i 1801.

Han fikk i alt 21 barn fordelt på tre koner, og den berømte fotograf Anders Beer Wilse var en av hans etterkommere.

En opplyst mann

Jacob Nicolai Wilse etterlot seg et omfattende forfatterskap i bokform og gjennom tidsskriftartikler, reisebeskrivelser (som først ble trykket på tysk), topografi (stedsbeskrivelser) og vitenskapelige arbeider.

Han hadde et imponerende europeisk kontaktnett som i sin tur hadde forbindelse med opplysningseliten, bl.a. de franske forfatterne og filosofene Voltaire og Diderot.

I Norge var det på 1700-tallet omkring tyve topografer som ivret for opplysning, de fleste prester. De kalles også potetprester fordi de oppfordret menighetene til å sette poteter.

Wilse skriver også om poteter. Men de er uvant føde. De kan blandes med andre grønnsaker. Og de kan tørkes i ovnen, males, og brukes i brød. Men datidens bakere liker ikke lukten.

Det var mye annet enn poteter som trengtes i tvillingrikene Danmark-Norge. En voldsom befolkningstilvekst, avskoging, epidemier og matmangel førte til at København i 1743 sendte ut en spørreundersøkelse for å kartlegge hva som kunne utnyttes, ikke minst i Norge.

Potetdyrking var ikke bare en lystig idé noen kom på. Bak hele dette opplysningsprosjektet om naturvitenskapen lå nød og elendighet.

Og en sentral mann

Her er Wilse helt sentral i den vitenskapelige utvikling: I europeisk sammenheng er han en tidlig økolog på det botaniske område – gjennom teorier om voksesteder, biotoper.

Han finner opp et meteorologisk tegnsystem som gjør det mulig effektivt å kommunisere internasjonalt om været.

I Spydeberg anlegger han, i samarbeid med tyskere, Norges første værstasjon, del av et internasjonalt system bestående av 39 stasjoner. Han er også en habil karttegner.

Dette handler om fornuften og fremskrittets utbredelse. Det enorme arbeidet som nå er nedlagt i Spydeberg med restaurering av prestegården, en flott Wilse-hage med dam og rekonstruksjon av 1700-talls bygninger, er en feiring av Wilses opplysningsvirksomhet når det gjelder botanikk og biologi.

Les om- og se kunstfotograf Dag Alvengs bilder fra Wilses hage og prestegården i Spydeberg: I humanistens naturlaboratorium

Menneskerettighets-pionerene

Men Wilses skrifter og politiske engasjement har også en annen side: Frihet og ytringsfrihet som også er en forutsetning for vitenskap. Her er han helt i tråd med den tyske filosofen Immanuel Kants oppfatning av opplysning: At du som menneske skal tre ut av din selvpåførte umyndighet.

På 1700-tallet utvikles også et nytt begrep om mennesket, hinsides kjønn og grupper. Det fastslås at mennesket har rettigheter. Tenkerne er nå blitt politisk drømmende. Wilse sier at «Alle kan bli lykksalige». Det betyr ikke bare at du kan være lykkelig over noe materielt. Det betyr heller ikke bare at du er lykksalig i din tro på det evige liv. Det er mer, og Wilses lykksalighet innebærer en dobbelthet: En forening av velstand, åndelig og materielt, som langsomt skal utvikles.

Arbeidet for kvinneuniversiteter

Som en av de mest utrettelige arbeider han for et eget norsk universitet, og har grandiose planer om et «museum universale», en opplysningsinstitusjon i Tyskland.

Han går også inn for kvinneuniversiteter, såkalte Fruentimmer-Academier, bl.a. på Værne Kloster, like ved Moss. Her skal kvinnene lære både historie, fransk og gymnastikk. Han vil være en nasjonal strateg allerede på 1700-tallet; og ivrer for universitetet, skolevesenet og biblioteket. Norge skal moderniseres, men for ham innenfor kristenheten.

Denne kampen for frihet og opplysning er også aktuell; ikke minst når det gjelder sensur og selvsensur.

Hans fremtidsskildring - Norge i år 2000!

Han skriver en fremtidsskildring av Norge i år 2000, i flere varianter. Selve utopi-sjangeren er en hån mot kongemakten siden han forteller om et fremtidssamfunn som er overlegent livet i tvillingrikene på hans egen tid. Bare tanken på noe slikt var en indirekte kritikk som krenket kongen og embetsmennene.

Han er ingen nasjonalist, men føler harme ved urett. Han er snarere en moralistisk dansk patriot.

I serien av sine utopier forteller han om biblioteker, nye maskiner, bedre kokekunst, kvinneuniversiteter. Kvinnenes situasjon blir i år 2000 ivaretatt: Ingen kvinner skal bli gift før de har fått utdannelse. Og studentene skal få en studentforsikring, en slags lånekasse, så de kan overleve hvis de ikke har arbeid.

Det finnes enorme plantasjer med hundre tusen frukttrær. Det finnes også planteskoler hvor det produseres trær til skog og som gjerder. Nå er det også nye moter: Tatoveringer, med smertefulle streker og prikker i huden.

Et europeisk Eutopia - et EU

Wilse gir også beskrivelser av et slags fremtidig EU, «Europæiske Parlaments-Conclusum». I andre tekster snakker han om EU som Eutopia. Der, i år 2000 hersker freden, et «lykksalig» rike hvor 19 armeer står til disposisjon hvis de enkelte land skulle krangle seg imellom.

Hva som begrunner sensuren er at skrifter som dette krenker kongen og fedrelandet. Det er snakk om en «krenkelse» vi gjenkjenner fra vår egen tid, og med andre begrunnelser. Morsomt er det at i hans fremtidssamfunn er «Skiemte-Skrifter» tillatt, et begrep nokså nært karikaturer.

Forbudte tanker - han sensureres

Og til slutt rammes han av sensuren: I 1779 blir hans utopi «Eftertiiden i Norge» konfiskert. Allerede på tittelbladet provoserer han med et sitat fra den tyske multi-lærde Leibnitz: «Nåtiden er full av fremtid».

Det betyr at utopien, fremtiden, kan erstatte hva som omgir oss i dag. Slik kaster han en skygge over kongen og statsapparatet. Historien kan finne en ny retning.

Wilse er en modig skribent og i den sensurerte utgaven er han enda skarpere og går langt i sin politisk kritikk: Han ser for seg to personer i fortellingen. En som avgir blod og en annen person som får tilført blodet gjennom en trakt. Tanken på en kritikk av forholdet mellom Danmark og Norge er nokså nærliggende: En slags blodsuging.

Og: Nå er brennevinsmisbruket også utryddet: Brennevin får du bare på apoteket med resept fra en lege. Det gis bare til de syke.

Hos Wilse ser vi at vår egen tids opplysning har en forhistorie: Han drøfter tanken om at opplysning forutsetter myndige mennesker. Kan vi lære noe av dette?

Tore Stubberud er filosof, forfatter og forlegger. Han er aktuell med to utgivelser: «Jacob Nicolai Wilse (1735–1801) En opplysningsmann» og: «Jacob Nicolai Wilse: Skrifter i utvalg»

