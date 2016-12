«Terrorens ansikt er ikke sann islamsk tro. Islam handler ikke om dette. Islam er fred ... Kvinner som dekker hodet i dette landet må føle seg komfortable når de forlater hjemmene sine.»

Ordene tilhører president George W. Bush da han bare seks dager etter terrorangrepene 11. september 2001 besøkte en amerikansk moské for å inkludere amerikanske muslimer i sorgen.

Ingen demonisering

Besøket var symboltungt og var den konservative Bush-administrasjonens tidlige signal om at de i kjølvannet av terroren kom til å skille mellom vanlige muslimer og muslimske ekstremister. Mellom islam og pervertering av religionen.

Dette skillet, samt den manglende demoniseringen av islam og muslimer, kjennetegnet store del av Bush' presidentperiode.

Nå har jeg ingen illusjoner om hans alvorlige feilsteg, som Irak-krigen, en sentral årsak til kaoset vi bevitner i Midtøsten i dag, inkludert ISILs eksistens. I tillegg opprettet Bush-administrasjonen også registeret NSEERS, som på disproporsjonalt vis rammet amerikanske muslimer.

Men det er liten tvil om at George W. Bush, i hvert fall retorisk, inkluderte og beskyttet amerikanske muslimer i en krevende tid. En presidents ord kan både samle og splitte folk, derfor er hans ordvalg ikke uvesentlig. Og derfor forstår jeg godt dem som savner George W. Bush i disse dager, deriblant mange amerikanske muslimer.

Antimuslimsk valgkamp

For muslimer er blant minoritetene som har fått gjennomgå mest i den amerikanske presidentvalgkampen i år.

I motsetning til hva de fleste nordmenn tror, var det ikke bare påtroppende president Donald Trump som fremsatte antimuslimske ytringer – som løgnen om at tusenvis av muslimer feiret 9/11 i New Jersey, som at muslimer skal utestenges fra USA og som mobbingen av foreldrene til den amerikanske krigshelten Humayun Khan.

Også andre republikanske kandidater, som Ted Cruz, Rand Paul og Trumps boligminister Ben Carson, har uttalt seg antimuslimsk. Sistnevnte sa blant annet at en muslim ikke bør kunne bli president i USA.

Løfter frem kjente islamofober

De som trodde at Trumps islamofobi var valgkampretorikk må tro om igjen. For hans valg av administrasjon, ministre og rådgivere gir grunn til frykt blant amerikanske muslimer. Hans nasjonale sikkerhetsrådgiver, hvilket er en av de mektigste posisjonene i presidentens administrasjon, Michael Flynn, anerkjenner ikke islam som en religion engang og har karakterisert den som «kreft». Trumps stabssjef Reince Priebus ble nylig spurt om Flynn er på linje med Trumps syn på islam, og fikk «jeg tror det» som svar.

Trumps sjefrådgiver, Steve Bannon, har vært omstridt grunnet hans bakgrunn som redaktør for Breitbart.com – et nettsted som beskyldes for å være en plattform for antisemittisme og hvit nasjonalisme. Mediene har fokusert mindre på at Bannon også har skapt en infrastruktur for antimuslimsk propaganda gjennom Breitbart, ved å løfte frem kjente islamofober som Robert Spencer, Pamela Geller og Frank Gaffney.

Frykten øker

Når Trump peker ut slike mennesker til sin innerste krets, øker frykten blant amerikanske muslimer hver dag som går frem mot hans innsettelse 20. januar.

Soheib Khan er en ung muslimsk jusstudent ved prestisjetunge Georgetown University i den amerikanske hovedstaden. Han forteller meg at han aldri har følt seg så usikker på vegne av nasjonen sin som nå.

Som flere amerikanske akademikere med kjennskap til amerikansk immigrasjonslov har uttalt til nettstedet Vox, peker jusstudenten på at Trump – faktisk med loven i hånd – er i stand til å nekte muslimer adgang til USA.

Trumps register

Det som imidlertid skremmer Khan som amerikansk muslim mest, er et register over muslimer som Trump fortsatt ikke utelukker.

Khan viser til at lignende registre har eksistert tidligere og viser til 120.000 japanske amerikanere som ble plassert i interneringsleirer under andre verdenskrig. Behandlingen av japanske amerikanere i kjølvannet av angrepet på Pearl Harbor er ikke bare en skamplett på amerikansk historie, men viser også at generell mistenkeliggjøring av en folkegruppe i en polarisert tid ikke er nytt i USA.

Med en republikansk kongress som kan sies å være ganske høyrevridd og at Trump har et overtak på høyesterett, er frykten Khan gir uttrykk for utvilsomt rasjonell.

Det er over 20.000 muslimske leger i USA

Desto mindre rasjonell er frykten for muslimer som uttrykkes av amerikanske politikere. Hvis du møter en tilfeldig amerikansk muslim, vil vedkommende ha høy utdannelse og solid økonomi, og faktisk ikke være ekstremist. Eksempelvis er det over 20.000 muslimske leger i USA.

Pew Research Centre har vist at amerikanske muslimer gjenspeiler resten av den amerikanske befolkningen hva gjelder inntekt, utdannelse og levestandard. Dette innebærer at den amerikanske muslimen er en del av samfunnets middelklasse og øvre middelklasse.

For øvrig slår Pews undersøkelser fast at støtten til ekstremisme er mindre blant amerikanske muslimer enn blant deres europeiske trosfeller.

Langt færre som vil verve seg til IS i USA enn i Europa

Ifølge The Economist er det bare 100–200 amerikanske muslimer som har forsøkt å verve seg til IS, mens antallet er 5000 i Europa. De føler en sterkere lojalitet til USA. Undersøkelser viser at 42 prosent av muslimske ekstremisters terrorplaner i USA blir avslørt og rapportert til myndighetene av muslimer selv.

FBIs statistikk over terroraksjoner fra 1980–2005 viser at bare 6 % ble utført av muslimer, mens ekstremister på venstresiden sto bak 24 %.

Tenketanken New America har på sin side laget statistikk over terror etter 9/11, som viser at høyreradikale ekstremister har gjennomført flere terrorangrep i USA og drept flere enn muslimske ekstremister.

Hatkriminaliteten øker

Den antimuslimske retorikken i amerikansk politikk er ikke bare en kilde til frykt blant muslimer, men også til en sterk økning i antimuslimsk hatkriminalitet.

Amerikanske eksperter på hatkriminalitet mener det er en plausibel sammenheng mellom den stigmatiserende språkbruken om muslimer og disse ugjerningene. Ifølge FBI var slik kriminalitet på det høyeste i 2015 – siden 2001, og man så en økning på 67 % sammenlignet med 2014.

Mitt håp

Selv bodde jeg en stund i USA mens George W. Bush var president. På tross av hans haukete utenrikspolitikk følte jeg aldri mistenkeliggjøring av- eller en pessimisme blant amerikanske muslimer. Som mange andre muslimer syntes jeg faktisk det var lettere å være muslim i USA enn i Europa.

Bush bar tross alt videre tradisjonen til grunnlovsfedrene Thomas Jefferson og Benjamin Franklin – som viste en inkluderende tilnærming til islam allerede den gang. Tilliten Bush-administrasjonen viste amerikanske muslimer etter 9/11 tror jeg har vært en medvirkende årsak til at få amerikanske muslimer har latt seg verve av ekstremistgrupper.

Donald J. Trump ser ikke ut til å være fornøyd med det, men jeg håper amerikanske muslimer fortsetter å tro på amerikanske verdier.

