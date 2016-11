Det går liksom ikke inn. «Pappa, jeg bare måtte poste nakenbilder av henne. Men jeg er dønn ærlig om det. Jeg risikerer å bli kritisert, men det er prisen jeg må betale.»

Hensynsløse, men ærlige

Ingen stusser når Vinduet-redaktør Preben Jordal 21. oktober sier det samme. «Forfattere kan godt være hensynsløse, men da bør de også være ærlige om det, sånn som Knausgård. Han bruker virkelige navn og betaler prisen for det.»

Virkelighetsforfatterne og deres tilhengere synes å forutsette at noe er galt hvis og bare hvis det er i strid med norsk lov. Om Vigdis Hjorths Arv og miljø sier kritiker og bibliotekar Trond Haugen til Klassekampen 1. oktober at «det er ingen som har meldt tilfellet, dermed er ikkje den juridiske dimensjonen aktivert», hva han nå enn mener med det. Jurist Anine Kierulf gjør et forsøk 5. oktober. Rommet for ytringsfrihet er større enn rommet for moralsk adferd. Ingen respons.

Sier det stikk motsatte

Alle redaktører er kjempeopptatt av etikk. «Spørsmål om etisk ansvar», sier Aschehougs forlagsdirektør Kari J. Spjeldnæs 31. oktober, er «noe vi tar på største alvor».

Det er like troverdig som når eiendomsmeglere sier at de tar dette med lokkepriser på største alvor.

Spjeldnæs er imidlertid ikke alene, for alle sier det samme. Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen mener 20. oktober at «alle forlagene bruker mye tid på etiske vurderinger». Erik Fosnes Hansen mener det samme på Dagsnytt atten samme dag. På Kulturhuset 24. oktober mener Jordal: «Vi undervurderer forlagene hvis vi tror de ikke tenker mye på etikk.»

De der greiene med etikk og sånn

Men alle sier også det stikk motsatte. Det eneste som spiller noen rolle, er om det er bra utført «på egne premisser».

Etter pliktskyldigst å ha nevnt de der greiene med etikk og sånn kommer Spjeldnæs til saken: Det er ikke «forlagets oppgave å undersøke» hvorvidt «deler av en roman henter forelegg fra faktiske hendelser i forfatterens liv». Nei, «spørsmålet» (i entall) som «forlaget må ta stilling til, er hvordan det er gjort, hvordan den språklige foreningen av form og innhold bærer frem et verk på sine premisser». Så dypt stikker etikken.

Som Jordal påpeker, «kan ikke (redaktørene) spørre ut forfatterne på hvert enkelt punkt i en bok». Det burde også være unødvendig. Grunnleggende for all moraldannelse er at man, gjerne i tidlig alder, lærer noen enkle prinsipper som man etter hvert internaliserer eller automatiserer, slik at man senere i livet kan handle rett – uten først å reflektere. Med andre ord: Lær det, glem det, gjør det. Når man dulter borti noen på bussen, sier man unnskyld – uten å se opp fra telefonen.

Alt er Aftenpostens feil

Geir Gulliksen forsvarer seg tappert i Morgenbladet 28. oktober og vil tross alt bare «skrive med ømhet» om det som er sårt og vanskelig. Psykolog og forsker Marianne Bang Hansen hadde nemlig publisert en kronikk i Aftenposten 20. oktober om hvordan det oppleves å kjenne seg igjen som romanfigur i Gulliksens Historie om et ekteskap. Debatten er useriøs, mener Gulliksen. Alt sammen er Aftenpostens feil. Han er tydeligere i et essay i Morgenbladet fra 2013: «Prinsipielt er jeg for at alle skal kunne snakke om alt, skrive om alt, gjøre hva som helst tilgjengelig for seg selv og andre.» Utsagnet er ekstremt og ikke til å misforstå. Selv ikke den mest hensynsløse Se og Hør-reporter ville gå så langt. Advokat Cato Schiøtz mener på Dagsnytt atten 20. oktober at det er en dobbeltmoral blant forfattere. Jeg får ikke øye på noen moral overhodet.

Det perfekte forsvar

Erik Fosnes Hansen innrømmer riktignok på Dagsnytt atten at «vi må fastslå at det er et etisk spørsmål» når eksempelvis Geir Gulliksen utnytter Marianne Bang Hansens liv kommersielt. Men «det kan bare bedømmes fra tilfelle til tilfelle», mener han, uten å nevne et eneste tilfelle.

Splitt og hersk, vil noen si. Andre øyner Det perfekte forsvar. De der greiene med etikk og sånn bare kan bedømmes fra tilfelle til tilfelle, og som Spjeldnæs understreker, kommenterer ikke forlaget enkeltutgivelser. Jordal, Haugen, Spjeldnæs, Einarsson, Fosnes Hansen, Gulliksen og mange andre synes ute av stand til å forstå 1: at mennesker kan føle ubehag ved å lese om seg selv, også når det står «roman» på omslaget, og

2: at det simpelthen er galt å plage andre mennesker.

Vi forsøker å lære våre barn dette. «Hvordan ville du opplevd det hvis den gutten gjorde det samme mot deg?» Jeg vil tippe at alle forfattere og kritikere som er foreldre, har sagt dette eller noe lignende til sine barn, en eller annen gang, i håp om at det går inn.

Å tørre å gå over streken

Mot er viktig. Det har forfattere lært. Mot er en kardinaldyd. Dessverre tolker de altfor ofte mot som det å tørre å gå over streken, slik at de dermed tråkker på andre viktige dyder som høflighet, forsiktighet, måtehold, storsinnethet, medlidenhet, kjærlighet og takknemlighet overfor personer som har stått dem nær, og som har vist dem tillit. Bysladder er ikke bedre enn bygdesladder. Hvorfor kan ikke virkelighetsforfatterne skrive romaner om hverandre i stedet? Da kunne den norske samtidsromanen bli det ukebladet som den nå uansett synes på vei til å bli. Karl Ove Knausgård og Tomas Espedal er allerede godt i gang. Knausgård skrev i en bok at han kanskje hadde voldtatt en dame på et nachspiel. Det benekter Espedal i en annen bok, for han var på det samme nachspielet.

Advokat og lyriker Cathrine Grøndahl gjør et forsøk 21. oktober. Hva om forfatterne skrev sånn at «det ikke blir plagsomt gjenkjennelig for de nærmeste» – kanskje dét kunne være noe? Ingen respons.

Fåfengt?

Og hva skal vi gjøre, liksom? Lage et felles etisk regelverk? Det har ikke Fosnes Hansen noen tro på. Ikke jeg heller. Og heller ikke Bang Hansen. Det hun etterlyser, er simpelthen en grunnleggende etisk refleksjon.

Jo da, innrømmer Fosnes Hansen, «men den debatten leder på en måte ikke frem til noen konklusjon», så det er i grunnen fåfengt å forsøke.

Erik Fosnes Hansen har sikkert rett. Det er helt nytteløst. Det kommer aldri til å gå inn. De kommer aldri til å forstå.