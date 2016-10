Kunsten må være fri, men vi skal ikke glemme litteraturens ofre | Helene Uri

Vi vil få lesere til å le og til å gråte. Vi vil mer enn å underholde. Vi vil være de stemmeløses talerør. Vi vil bety noe for noen. Vi vil sette i gang debatter. Vi vil forandring. Vi vil politikk.

Kunsten skal utfordre vedtatte sannheter, den skal pirke og pille på etablerte strukturer, den skal sparke borti samfunnsmakten, den skal sparke den ned og trampe på den.

Som forfatter kan man skrive om sin eksmanns problemer med for tidlig sædavgang, om sin mors knusende likegyldighet i barneårene, om sin brors motbydelige eksem.

Sant eller ikke sant - spiller ingen rolle

Det kan være sant eller ikke sant. Det spiller ikke så stor rolle. For leserne blir det litteratur.

Kanskje er nærheten til stoffet en nødvendighet for at forfatteren kan skrive nettopp den historien. Kanskje bruker forfatteren sine egne opplevelser som et springbrett for fiksjonen, slik at det selvopplevde – det sanne – bare finnes som reminisenser dypt nede i teksten.

Dette vet vi ikke. Det er romaner. Det er fiksjon. Virkeligheten er pr. definisjon bearbeidet.

Etikk kan ikke kobles til litterær kvalitet

I de siste ukers debatt har blant andre litteraturprofessor Erik Bjerck Hagen tatt til orde for at litterær kvalitet overstyrer alminnelige etiske regler. I et intervju med Aftenposten om den siste romanen til Vigdis Hjorth sier han:

«- Mange holder på på denne måten, og forfattere har gjort det til alle tider. Det går vel en moralsk grense et sted, men jeg er ikke sikker på hvor, sier Bjerck Hagen, som mener høy litterær kvalitet unnskylder mye. - Dersom det er så godt som det Knausgård skriver om faren, er det egentlig et kompliment til faren. Faller det igjennom kvalitetsmessig, er forfatteren mer ute å kjøre, sier han.»

Men etikk kan ikke kobles til litterær kvalitet. Skal det være ett sett regler for gode forfattere, ett annet for middels gode forfattere? Og de aller strengeste etiske kravene skal bare komme til anvendelse overfor skikkelig dårlige forfattere?

Dette gir liten mening. Litterær kvalitet er heller ingen objektiv størrelse. Forfattere får ros av én anerkjent anmelder den ene dagen – og slakt av en annen like anerkjent dagen etter.

Forfattere kan boltre seg i fiksjonen

Som forfatter kan vi skrive hva vi vil, om hvem vi vil, så lenge det står roman på omslaget. Slik må det være. Det er vanskelig å se for seg juridiske begrensninger av skjønnlitteraturen. Fiksjonen er fri nettopp fordi det er fiksjon. Dette gir forfattere verdens kraftigste våpen: Vi har ordet i vår makt, og fiksjonen å boltre oss i.

Forfattere har makt. Og den som har man makt, kan misbruke den. Anine Kierulf ønsker et høynet refleksjonsnivå i denne debatten. Det er et berettiget ønske. For kritikk av forfattermakt møtes raskt av kunstnerargumentet: Kunsten skal og må være fri. Dessverre stoppes ofte kritikken der.

Anne B. Ragde sa det nylig med store bokstaver i Adresseavisen: «Men kunstens frihet er den friheten jeg puster i og drikker av og skriver ut ifra, den friheten jeg kjenner i mage og hjerte og hode. Noe annet - NOE annet!! - ville være det samme som å legge ned pennen.»

Kunstnerkortet dras når forfattermakt kritiseres

Det er vanskelig å være uenig med henne i det. Det er en rett for kunstneren å være fri, men da må man også kunne debattere den friheten og konsekvensene av den. Den kunstneriske friheten og forfattermakten må kunne snakkes om uten at man holder ordet kunst opp foran seg som et skjold.

Bruk av modeller i litteraturen er en debatt som ikke kan avvises. Aftenpostens Ingunn Økland åpnet for en fornyet debatt om dette. Debatten kunne kanskje ha blitt god hvis den ikke hadde avsporet helt i minneskrifter og dødstidspunkter.

Forfattere har et juridisk og moralsk ansvar

Vi har medynk for unge gutter og jenter som mot sin vilje får spredt intime bilder av seg selv. Vi blir forbanna når vi hører om mennesker som blir utsatt for rasisme eller kjønnssjåvinisme. Vi synes synd på voksne og barn som blir mobbet og trakassert. Vi har respekt for ofre.

Forfattere skriver om mennesker vi har møtt på vår vei. Vi gjør det mer eller mindre fordekt. Personene blir skapt om til det ugjenkjennelige, eller de vandrer rundt i tekstene våre og er høyst gjenkjennelige. Sånn må det være.

Juridiske begrensninger av fiksjon vil vi slett ikke ha. Forfattere har like fullt et etisk og moralsk ansvar for sine medmennesker. Forfattere kan drite i dette ansvaret. Forfattere kan være grenseoverskridende. Eller grenseløse. Sånn må det være.

Litterære ofre fortjener respekt

Men litterære ofre fortjener respekt. Og det betyr at debatten om nøkkelromaner og virkelighetsromaner og forfatternes uendelige makt hverken må knebles eller klønes til. Debatten må finnes, og den må være slik at litterære ofre tør å komme på banen. Kunstnerisk frihet er nødvendig, men vi må ikke glemme disse menneskene. Mennesker som kjenner seg brukt og utlevert. Mennesker som har fått intime detaljer om seg selv spredt på romansider.

Jeg ble en gang oppringt av et av mine litterære ofre, en ubetydelig biperson i en roman. Totalt ugjenkjennelig for andre enn meg og ham. Men oppringeren var fortvilet, og den fortvilelsen og ansvaret for å ha påført ham den, må jeg leve med.

Forfattere må erkjenne at vi besitter en enorm makt, og at den makten kan misbrukes. Mennesker som har vært utsatt for litterære overgrep, fortjener å bli møtt med respekt og ikke avvist i døren av et massivt skjold med en stor K på.

