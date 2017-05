Legg Barnekunstmuseet til Botsfengselet | Knut Schreiner og Henning Sunde

For et par uker siden ble Oslos befolkning tilbudt en rekke aktiviteter og opplevelser under banneret Turist i egen by. En av dem var Det Internasjonale Barnekunstmuseet på Frøen.

Aldri vært der?

Det ligger sjarmerende til i et villaområde, med NRKs radiohus og kjemibygningen til Universitetet i Oslo som naboer.

Men sett i forhold til den generelle byutviklingen og de nye kulturelle møteplassene, er det litt utenfor allfarvei.

Trenger større lokaler

Det har lenge vært kjent at de ikke har egnede lokaler eller nok plass – ikke engang til sin egen samling. Det er synd, for museet er unikt i internasjonal sammenheng og burde ha en mer verdig plassering i Oslos kulturopplevelsesmarked.

I forbindelse med 30-årsjubileet i fjor skrev den private pioner-institusjonen på sine hjemmesider at det var «crucial» for museet å få større og mer fleksible lokaler. Det handler om å kunne videreutvikle museets sosiale oppgaver og forvalte barn og unges kulturarv.

Barnekunstmuseet er nemlig langt mer enn søte barnetegninger.

Gjennom samarbeid med andre aktører ønsker de å stimulere til positive opplevelser, historiske innsikter og økt sosial bevissthet og ansvarsfølelse.

Museet skal være et interessant sted for en rekke fagdisipliner utover kunstfeltet, som psykologi og pedagogikk.

Barnekunst i gamle fengselsceller?

På den andre siden av byen ligger Botsfengselet, på folkemunne kjent som Botsen.

I fjor kom nyheten om at det gamle fengselet på Grønland flytter. Det store området av murer, låser og luftegårder åpnes opp og kan bli et spennende nytt byrom for hele Oslo.

Hvorfor ikke tilby Barnekunstmuseet nye, transformerte arealer her, innendørs og utendørs?

Det høres kanskje ut som en motsetning, barn og fengsel. Men det er noe av poenget.

Barnekunst i gamle fengselsceller gir konnotasjoner til barnets uskyld og den innsattes skyld.

Det vil stimulere til tanker om livsløp; om de dømte, som også en gang har vært barn, hvordan sosiale og kulturelle faktorer gjør at noen havner på ett spor og noen et annet.

Selve lokaliseringen kan inngå i museet som et kunstprosjekt i seg selv.

Ville fortalt om historisk utvikling

Botsfengselet ble bygget mellom 1844 og 1851 og regnes som et hovedverk i norsk arkitekturhistorie. Det er utformet med elementer av såkalt panoptisk arkitektur, etter en idé hos den britiske filosofen Jeremy Bentham på 1700-tallet.

Cellefløyene var organisert slik at fangene ble isolert fra hverandre med en overvåkingssentral i midten, som gjorde at innsatte ikke visste om de ble overvåket eller ikke.

Det handlet om å gi fangene en følelse av «usynlig allvitenhet».

På 1970-tallet videreutviklet den franske filosofen Michel Foucault begrepet panoptikon i sine sosiale teorier. I fremveksten av de moderne samfunnsinstitusjonene hadde man utviklet nye systemer for «skjult» disiplinering, overvåking og straff, som gjorde det moderne menneske, i hans øyne, mer ufri enn fri.

Dette er tanker fra en tid med langt mer hierarkisk samfunnsoppbygning og autoritære relasjoner mellom folk enn i dag. Men den homofile Foucault fikk enorm påvirkning på hvordan annerledeshet og alle som ikke faller innenfor «det normale» blir forstått i vår tid.

Det gjelder ikke minst i pedagogikken; vår forståelse av barnet, oppdragelse og skolegang. Man skal ikke langt tilbake i historien før barn ble sett på som små voksne, til og med arbeidskraft.

De siste femti årene har barndom og oppvekst gått fra å handle om kontroll, krav og plikt, til å handle om lek, frihet og indre motivasjon. I dag vektlegges kreativitet og autentisitet i barndommen; barna læres opp til å forstå sine egne følelser.

Å legge barnekunstmuseet til Botsen ville fortalt mye om denne historiske utviklingen.

Samtidig er overvåkingsbegrepet panoptikon – den usynlige allvitenheten – igjen aktuelt, i den digitale oppveksten.

Mer «sjel»

Arkitektur er materiell kultur. En bygnings beliggenhet og utforming forteller mye om tiden da den ble reist og hvilken makt og betydning innholdet hadde i samfunnet.

Botsens plassering på Oslos østside i sin tid var ikke tilfeldig. I boken Arkitektur og Sosiologi i Oslo knytter Dag Østerberg beliggenheten til motsetningen og fiendtligheten mellom den borgerlige fortetningen på vestkanten og den proletære fortetningen på østkanten.

Plassert på «gal side av Akerselva», langt borte fra makten, skulle fengselet «advare dem som bor der».

I vår tid bygges det mye kulturbygg. Plassering i fjordbyen eller på andre prominente eiendommer vitner om hvilken rolle disse spiller for byens identitet, utvikling og attraksjon.

Selvsagt unner man barnekunsten en plass ved siden av Munch og Operaen. Men der moderne kulturbygg kan fremstå som kliniske, er nye prosjekter som Sentralen bevis på at gjenbruk og transformasjon av kulturhistoriske bygg kan gi stemningsfulle og spennende resultater med mer av det vi legger i begrepet «sjel».

Virkemiddel for å endre fortellingen

Øst og vest i Oslo er to kulturelle fortellinger som fortsatt står sterkt, noe vinterens debatt om sentrum øst vitnet om.

I en serie om arkitektur og samfunn i Aftenposten denne vinteren har Thomas Thiis-Evensen skrevet om hvordan arkitektur kan forstås som språk.

Flere kulturelle møteplasser i sentrum øst er et effektfullt virkemiddel for å endre fortellingen om den belastede siden av Akerselva.

For tiden satses det på et områdeløft i de østlige sentrumsområdene i Oslo. Grønland ble tildelt 10 millioner kroner, blant annet med tanke på å unngå fremvekst av parallellsamfunn.

Sett i sammenheng med dette burde man tenke på hvilken rolle botsfengselet kan spille når det gjelder inkludering og tilhørighet.

Flere aktører

Botsfengselet er et stort område som Barnekunstmuseet ikke kan fylle alene. Men det kunne gitt adresse til flere aktører innen barnekultur i Oslo.

Et prosjekt som Kloden har en ambisjon som ligner Barnekunstmuseet, og ønsker å lage et sted der et ungt publikum kan oppleve den beste scenekunsten fra Norge og utlandet.

En samlokalisering med andre aktører som jobber med barn og unge, kunne ikke bare vært nyttig for aktørene selv, men gjort stedet til en dynamo for positiv steds- og levekårsutvikling.

Oslo vokser, og stadig flere ønsker å bo sentralt med barn i byen.

Et barnekultursenter på Grønland hadde møtt denne utviklingen på en vital måte og kunne, i kraft av sin ambisjon og utforming, også blitt en nasjonal og internasjonal destinasjon.

Der mindre byer og tettsteder er nødt til å satse på funksjonsblanding, er Oslo stor nok til å etablere kraftfulle sentra for ulike samfunnsfelt. Dette krever at politisk vilje møter et samfunnsansvar og større blikk på byutviklingen hos utbyggere og investorer.

På den måten kan Oslo få den ambisiøse byutviklingen en hovedstad fortjener.

Vi er et land som har barnetoget på Karl Johan som den ultimate manifestasjonen av våre verdier. Rundt 2040 blir Oslo en millionby. Da hadde det vært på tide at botsfengselet ikke bare assosieres med Egon Olsen.

