Listhaug skriver at jeg bør bli voksen. Jeg mener hun bør bli rausere | Nicholas Wilkinson

Vi trenger en ærlig debatt om integrering i Norge. Vi trenger den for innvandrere som møter diskriminering i arbeids- og boligmarkedet, for muslimske homofile som fryses ut og for jenter med mindre frihet på grunn av sosial kontroll.

Den debatten forsvinner i dag, til fordel for det jeg mener er en splittende og polariserende retorikk, noe jeg kritiserte Sylvi Listhaug for i et debattinnlegg i Aftenposten.

Statsråden svarer at jeg bør bli voksen, og at det er gått sport i misforstå henne. Hun vil ha i pose og sekk. Hun vil være det misforståtte offeret og samtidig sanke velgere på ytre høyre fløy - som elsker det hun sier.

Listhaug og Trump i USA gjør mye det samme. De angriper minoriteter og påstår etterpå at de er misforstått. Dermed gjør de seg selv til det virkelige offeret. Trump sier mediene er rigget mot ham. Listhaug påstår at det er gått sport i å misforstå henne. Dessverre forstår vi så altfor godt hva hun sier. Og mange av oss forstår hvor farlig det er.

Subtil flørt med ytre høyre

Det er tydelig hva Listhaug vil vi skal lese. Som når hun skriver på Facebook: «Her spiser vi svin, drikker alkohol og viser ansiktet vårt. Man må innrette seg etter de verdier, lover og regler som er i Norge når man kommer hit».

Vi reagerer. Så løper Listhaug til mediene og roper at hun igjen er misforstått. Vi burde tydeligvis alle forstå at det hun mente, var at folk må tåle å servere andre alkohol og svin.

Det til tross for at hun ikke skrev ett ord om det i Facebook-posten eller sa noe om det i nyhetssaken. Hun har ryggen fri, og meldingen er plassert hos ytre høyre.

Er virkelig Listhaug et misforstått offer? Hun er en av Norges fremste politikere, som i tillegg har jobbet som profesjonell spindoktor i PR-byrået First House.

Skal vi tro at det bare er tilfeldig uflaks som gjør at hun gang på gang blir så «misforstått»?

Debatter mer, Listhaug!

Sylvi Listhaug, mitt ønske er ikke å kneble deg. Jeg synes du er en viktig stemme som representerer mange. Jeg vil faktisk ha deg mer ut i debatt. Men jeg skulle ønske du sluttet å bruke det jeg mener er polariserende, splittende og farlige ord. Jeg skulle ønske du, som Audun Lysbakken, brukte mer tid på å støtte de muslimske jentene som slåss mot sosial kontroll, at du jobbet for å stoppe kuttene i integreringen og norskopplæringen din regjering har gjennomført eller på å jobbe mot diskrimineringen i arbeidslivet.

Jeg skulle ønske du brukte tiden på slikt heller enn på å produsere sjokkutspill du vet kjører debatten i grøfta, bare så du kan påstå at du er misforstått rett etterpå.

Som leder påvirker du folk. Du har makt. Du kan bruke den makten til å splitte og skape frykt, eller du kan bruke den til å samle landet for å løse problemer.

Ta kampen for et varmt samfunn

Norge trenger politisk lederskap. Du gir oss ikke lederskapet vi trenger.

Du skrev det var på tide at jeg ble voksen. Jeg blir eldre hver eneste dag. Jeg mener det er på tide du blir rausere. For hver dag du fortsetter den farlige retorikken, blir Norge et mer splittet land. Et kaldere land. I stedet bør vi ta kampen for et varmt samfunn.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les de tidligere innleggene i denne debatten: