Listhaug svarer Berget: Familiene vet selv best

Jeg er kritisk til at politikere skal overstyre folk flest og fortelle dem hva som er riktig og galt. Jeg mener det finnes andre verdier enn penger og pensjonspoeng, og familiene vet best selv.

Grete Berget, tidligere statsråd for Arbeiderpartiet, omtaler meg som historieløs. Samtidig nevner hun at det var mangelen på barnehageplass som gjorde det vanskelig for henne da hun var den første kvinnelige statsråden som tok ut foreldrepermisjon.

Her finner du Sylvi Listhaugs blogginnlegg som fikk pappakvotens mor, Grete Berget, til å reagere.

Det er mange partier som har påvirket at norske småbarnsforeldre har rettigheter som man bare kan drømme om i de fleste andre land. For eksempel kan vi rette en takk til Frp og SV for å gå foran med barnehageforliket som har sørget for full barnehagedekning. Det har vært en av de viktigste sakene for å sikre reell valgfrihet for familiene.

Venstresiden har dominert debatten

Først og fremst er det enkelte politikere på venstresiden som har fått dominere debatten på dette feltet. De har definert hva som er riktig og galt. For meg finnes det ikke noe riktig og galt i denne sammenhengen. Det eneste som er riktig er det som er riktig for familien.

Det er bra at fedre er hjemme med barna, men det er opp til familien å bestemme dette selv. Det er flere som føler at de blir kritisert og nærmest blir stemplet som avvikere fordi de velger å være hjemme med barna. Det synes jeg det bør være slutt på.

Det finnes andre verdier enn høy lønn og pensjonspoeng, og jeg har full forståelse for dem som velger å være hjemme med barna sine. De bør få vår respekt, og vi bør ha full tillit til at hver enkelt familie selv klarer å avgjøre hvordan de vil fordele foreldrepermisjonen.

Her er noen av innleggene og kommentarene som har fulgt i kjølvannet av debatten mellom Berget og Listhaug:

