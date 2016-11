Hvilken modell er det Sylvi Listhaug egentlig ønsker for barnefamiliene? Hun løfter frem dem som velger å være hjemme med barna, som ifølge henne har andre verdier enn høy lønn og pensjonspoeng. Hva tilbyr hun disse? Kontantstøtte. Dårlig betalt, ingen sykelønn, ingen feriepenger, knapt med pensjonspoeng.

Frp kastet seg på et tog i fart

Statsråd Sylvi Listhaug hevder i Aftenposten 20. november at vi skal takke Fremskrittspartiet for barnehagene. Det er vel mer riktig å si at Frp kastet seg på et tog i fart, helt i sluttspurten av barnehageutbyggingen – gjennom barnehageforliket i 2003.

Før det var det i årevis bygget plass for plass, kjempet kamper, oftest frontet av disse feministene hun ikke liker, i hvert eneste kommunestyre. I hver eneste budsjettkonferanse.

Så forlanger Listhaug at vi skal kåre Frp til vinnere av barnehageutbyggingen. Frp ble med i innspurten, ja – men Listhaug fremstiller det som om partiet har ledet an under hele løpet. Det er igjen historieløst.

Anne-Lise Bakkens historiske barnehagemelding

Utbyggingen av barnehagene med mål om full barnehagedekning startet på 80-tallet, med Gros kvinneregjering og statsråd Anne-Lise Bakken som la frem en historisk barnehagemelding mot slutten av tiåret.

En egen stortingsmelding om barnehager, det var noe nytt. Målet om barnehage til alle som ønsket det, det var noe stort og viktig.

Gjennom 90-tallet kjørte vi det remmer og tøy holdt. Vi mobiliserte gjennom stimuleringstilskudd. 16.000-20.000 nye plasser i året. Utfordringen ble etter hvert at jo flere plasser som ble bygget, jo flere var det som ønsket plass.

Barnehageforliket i 2003 satte som mål full dekning i 2005, med bygging av 12.000 nye plasser pr. år. Det var et viktig grep i sluttspurten – som Frp også var med på.

Nå handler det om å få på plass sluttbrikkene, slik at alle får plass når de ønsker det. Listhaug er i posisjon til å få til dette nå, hvis det er politisk vilje.

Frp har aldri vært i front i denne kampen

I tilsvaret i Aftenposten skriver Listhaug at «det er mange partier som har påvirket at norske småbarnsforeldre har rettigheter som man bare kan drømme om i andre land.»

Jeg har aldri hevdet at det kun er ett parti som står bak, men jeg er fortsatt fast bestemt på at Listhaugs parti aldri har vært blant disse «mange partier». Frp har aldri vært i front i kampen for disse godene.

Uansett hvordan Listhaug vender og vrir historien, er det et faktum at det er venstresiden, og oftest venstresidens kvinner, som har stått for den politiske kampen og de politiske løsningene som småbarnsforeldre i dag så raust kan velge.

Listhaug lever også dette livet nå. Med barn og jobb og karrière. Med sine innlegg virker det som hun snur ryggen til egne valg, skjeller og smeller mot oss som har stått på for å virkeliggjøre modellen hun selv benytter seg av.

Sosial dumping

For Listhaug hyller jo noe helt annet, det stikk motsatte av det hun selv gjør. Hun roser de som velger å være hjemme med barna, de som ifølge henne har andre verdier enn høy lønn og pensjonspoeng.

Det er kanskje derfor Frps tilbud i likestillings- og familiepolitikken i alle år har vært kontantstøtte; dårlig betalt, ingen sykelønn, ingen feriepenger, knapt med pensjonspoeng. 6000 kr i måneden. Ville man ikke kalt dette sosial dumping i andre sammenhenger?

Jeg er stolt over alle de som har stått for et annet alternativ i byggingen av reformene i barne-, familie- og likestillingspolitikken. Det som har gitt reell valgfrihet, sikret rettigheter og godtgjørelse. For det er ganske unik det vi har fått til.

