Litteraturens virkelighet | Torolf Kroglund

De siste månedene har det rast umodne debatter i det litterære Norge, både i spørsmål om såkalt virkelighetslitteratur, forfatteres deltagelse og kritikerens kritikk.

Jeg har gremmet meg over dem alle, fordi premisset er grunnleggende mangelfullt/skjevt. Det som alt bunner i, er behovet for bedre litteraturlesere.

Leseren har ansvaret for kunstens etikk, ikke kunstneren/forfatteren. Forfatteren har sin rolle i nettopp å bryte og overskride for å sette spørsmålstegn ved grensene, for språk, for etikk, for hva det skulle være. Det er kunstens grunnleggende prinsipp.

Kritiken bør ikke by på forenkling

Kritikeren – offentlighetens fremste leser – bør ikke by på forenkling av litteratur, men snarere formidle en fortolkning som åpner for videre perspektiv. Dermed forholder man seg til litteratur som en virkelighet i seg selv, som også har stor betydning for alle.

Først da blir litteraturen og kunsten viktig på ordentlig. Alt annet fratar litteraturen og kunsten sin viktighet og gjør den til en lett håndterbar kommersiell faktor i forbrukersamfunnet.

Grunnleggende svik

Den siste tiden har vist kritikere som legger for dagen flere former for feillesning. Dersom man godtar at litteraturen er viktig fordi den bærer i seg en kompleksitet og en potensielt endrende karakter i sin evne til å la oss se oss selv fra «den andres» side, og slik sett gjennom empatisk innlevelse øker vår evne til å tenke «utafor vår egen boks/ komfortsone/ ekkokammer», er det et grunnleggende svik når kritikeren gjør sitt for enten å gjøre litteraturen til en «bok» (en salgsvare som enkelt kan anbefales eller forkastes) – eller mer grunnleggende; forenkle og forminske litteraturen ved å lese ut ifra én bestemt fordom, forutsetning, forutbestemt holdning eller tanke. Kunstverket utvikler samfunnet ved å være fri.

Gode nok lesere

Langt viktigere enn forfatterens eventuelle moral eller umoral: Vi trenger ikke da at forfattere engasjerer seg mer i avisspalter og på Facebook – litteraturen skal kunne være nok i seg selv, dersom det finnes gode nok lesere.