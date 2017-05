«For å verne pasientene må vi ikke bare sørge for taushet. Vi må sørge for åpenhet også.»

Slik innledet helseminister Bent Høie en kronikk i VG før jul i fjor. En måned tidligere hadde VG avslørt at norske pasienter bindes fast ulovlig i langt større grad enn det helsevesenets egne kontrollorganer har avdekket.

VG ba om innsyn i tvangsprotokollene og dermed anonymiserte utdrag fra pasientjournalene ved alle landets sykehus. 14 institusjoner ga VG innsyn. Seks nektet og sladdet så mye at opplysningene ikke kunne brukes journalistisk.

Heiko Junge / NTB Scanpix

Nektet utlevering

Helsedepartementet slo fast at offentlighetsloven gjelder for anonymiserte pasientjournaler, men flere helseforetak nekter fortsatt å levere fullstendige opplysninger om tvangsbruk til VG. De er uenig i gjeldende rett.

Fra Legeforeningen og sykehusjuristene møter vi en argumentasjon som tar utgangspunkt i at man ved innsyn i pasientjournaler pr. definisjon har brutt taushetsplikten – eller står i akutt fare for å bryte den. Vi må minne om at vi her snakker om anonymiserte journaler – det vil si at man ikke skal kunne kjenne igjen enkeltpasienter.

Helsevesenet er ikke i særstilling

Taushetsbestemmelser som verner pasientens personlige opplysninger florerer i helselovgivningen. Men Legeforeningen og foretaksjuristene vil argumentere for at helsevesenet er så spesielt at det trengs egne tiltak her, at offentlighetsloven ikke lenger bør omfatte pasientjournaler.

Men helsevesenet er slett ikke i særstilling når det gjelder å håndtere enkeltsaker med personsensitive opplysninger. Det gjør blant andre politiet, NAV, rettsvesenet og barnevernet.

Ett av argumentene som brukes ivrigst, er ressurssituasjonen ved norske sykehus. Å bidra til offentlighet omkring disse temaene er for ressurskrevende. Lovverket er imidlertid tilpasset denne problemstillingen. Ekstra arbeidskrevende innsynskrav vil kunne avvises i henhold til en egen unntaksbestemmelse i offentlighetsloven.

Underlig

Vi finner det også underlig at man i helsevesenet ikke stoler på at de som er satt til å forvalte opplysninger underlagt taushetsplikt, ikke skulle være i stand til å anonymisere en journal tilstrekkelig. Dersom helsearbeidere ikke er godt nok skolert til å håndtere taushetsplikt, er det definitivt opplæringen som bør forbedres.

Det samme gjelder frykten for at taushetsbelagte opplysninger kan komme på avveie i en klageprosess. Vi kan ikke la skepsis til mulige mangler ved systemet bidra til å oppheve innsynsrettighetene som vårt demokrati er bygget på.

Tilliten til helsevesenet er avhengig av den kontroll som innsynsretten åpner for. VGs avsløringer var bare mulig gjennom en kartlegging via innsyn i anonymiserte pasientjournaler. De offentlige registrene hadde ikke oppdaterte kilder. Vi må forsikre oss om at slik journalistikk også skal kunne lages i fremtiden – til pasientens og samfunnets beste.

Forfatterne er medlemmer av en arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet for å vurdere hvorvidt offentlighetsloven fortsatt skal gjelde for pasientjournaler.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Lese mer om psykiatri: