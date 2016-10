Løftebrudd om Tøyen? Ja, takk! | Helge Renå

«Nye Tøyen satt på vent», lød Aftenpostens forside sist onsdag. Badeland i det blå og vitensenter satt på vent. Om det ble noe vitensenter i løpet av de neste tre årene, kunne ikke byråd for oppvekst og utdanning, Tone Tellevik Dahl (Ap), svare på.

Tidligere miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V) frykter at alt deres arbeid kan være bortkastet. Sukk, ny runde med politiske løftebrudd overfor Tøyens befolkning, var det kanskje mange som tenkte. Men hvilke løfter er det vi her snakker om? For hvem? Og på hvilket grunnlag?

Plaster på såret

«Avtale om Munchmuseet og utvikling av Tøyen», også kalt «Tøyenløftet», som ble inngått av SV og de daværende byrådspartiene (H, KrF og V) var, som Andreas Slettholm treffende skriver, «en politisk hestehandel». Daværende byråd ville flytte Munchmuseet til Bjørvika. Men Tøyens befolkning måtte få noe tilbake så det fremsto mer spiselig – et plaster på såret, som Tonje Huse skrev.

Det vi fikk, var en avtale som inneholdt en del fysiske tiltak (deriblant badeland, vitensenter og friluftsscene) og litt om levekår – ja, og så flytte Munchmuseet da.

Avtalen inneholdt også en del gammelt nytt, For eksempel kunne en allerede 5. juni 2012 – ett år før lanseringen av «Tøyenløftet»– lese i Aften at byrådet planla flere store badeanlegg i Oslo, hvorav et stort badeanlegg på Tøyen.

Flere av punktene var også uklare, løftet om et vitensenter var jo egentlig ment å bety samlokalisering med Teknisk museum. Siden ble det klart at det ønsket ikke Teknisk museum. Spørsmålet om hva vitensenteret på Tøyen skal være, har nok skapt hodebry for mange på Rådhuset. For de har jo lovet det til Tøyens befolkning.

Bak lukkede dører

Men «Tøyenløftet», som skulle danne grunnlaget for «nye Tøyen», var ikke et resultat av faglige utredninger og åpne prosesser hvor lokalbefolkningen, lokalt næringsliv og andre kunne få si sin mening. Den var et resultat av politiske forhandlinger bak lukkede dører.

Hvor mange på Tøyen var det egentlig som før «Tøyenløftet» hadde etterlyst en ny friluftsscene eller et vitensenter? Oppgradering av Tøyenbadet har vært etterlyst i mange år. Når politikerne prøvde på det i 2004 og utover, lyktes de best med å sprekke budsjettrammen med mange titalls millioner kroner.

Så hva bør politikerne gjøre? Bygg videre på de igangsatte tiltakene og prosjektene som har vært vellykket. Særlig tiltak som favner alle, ikke bare de som har råd til det (les: nytt badeland). Gratis aktivitetsskole og et styrket bibliotektilbud er to eksempler.

Dropp nyttårstalene og løfter om signalbygg, sats heller på det lokalbefolkningen etterlyser. Det kan være større tiltak som for eksempel en flerbrukshall eller kultur- og aktivitetshus. Men det kan også være mindre tiltak som bedre belysning av mørke gatepartier og oppgradering av lekeplassene og de små grønne lungene som finnes.

Kort sagt: Behold avtalepunktene i «Tøyenløftet» som har forankring og støtte i lokalbefolkningen. Skrinlegg resten, og erstatt dem med nye løfter som har bred forankring i lokalbefolkningen.

