Lytt til råd - sett kunsten først

Tirsdag forrige uke trykket Aftenposten et åpent brev til Den Norske Opera & Ballett (DNO&B), Anne Carine Tanum, underskrevet av 13 sjefer for noen av Europas ledende operahus. De uttrykker sin bekymring over utviklingen ved Operaen i Oslo og peker på at problemene vi har opplevd, følger av vår styringsmodell.

Tanum svarte i onsdagens utgave ved å vise til økt popularitet og gode økonomiske resultater, samtidig som hun argumenterer med at andre operahus som Amsterdam og Covent Garden i London har samme ledelsesmodell. Når styreleder ikke erkjenner alvoret i problemstillingen, demonstrerer det igjen styrets manglende forståelse for DNO&Bs formål: Å skape opera og ballett av høy kvalitet.

Også Boye Hansen har skrevet åpent brev. Det skjedde da han ikke fikk fornyet sitt åremål.

Refereres ikke til konfliktene

Det er gledelig at styrets leder gir honnør for at det kunstneriske arbeidet som er nedlagt har gitt gode resultater. Men det refereres ikke til den manglende stabilitet og de store interne konfliktene som har preget institusjonen. Når ny operasjef tiltrer neste år, er hun den femte i rekken etter at DNO&B flyttet inn i Bjørvika. Dagens organisasjonsstruktur er designet for stadig å lede inn i uønskede konflikter.

At andre operahus fungerer godt etter samme modell, er ikke riktig. Modellen vi har med seks likestilte ledere, under én administrerende direktør som har det hele og fulle ansvaret, er unik og kan ikke sammenlignes med modeller som på overflaten kan se like ut.

Jeg har overfor forrige og sittende styre vært åpen i kritikken av vår struktur. Når det nå skal ansettes ny administrerende direktør, bør dette også diskuteres utenfor styrerommet. Ifølge stillingsannonsen skal den nye direktøren fortsatt ha «det helhetlige ansvaret for institusjonen».

Operasjefens handlingsrom

Ved DNO&B har man organisert bort det naturlige forholdet mellom operasjefens ansvar (det uinnskrenkede ansvaret for alle kunstneriske anliggender) og operasjefens handlingsrom for utøvelse.

Jeg påpekte dette før jeg ble tilsatt, og presiserte kritikken basert på mine erfaringer i et notat til styret 17. oktober. Det var én uke før det ble kunngjort at administrerende direktør Nils Are Karstad Lysø vil slutte, og var ikke relatert til hans oppsigelse.

I Oslo er operasjefen likestilt med teknisk direktør, marked- og kommunikasjonsdirektør og administrasjon/økonomisjef – men alle sorterer under administrerende direktør.

Kunstnerisk ledelse

Som operasjef møter man i styret kun annethvert styremøte, hvor det er satt av en halv time til å rapportere kort fra operakompaniet. Det samme gjelder ballettsjefen.

Kunstnerisk ledelse er altså ikke involvert i det overordnete strategiske arbeidet for virksomheten. Det overlates i dag til en administrerende direktør og et styre, der ingen (bortsett fra de ansattes representant) besitter kunstfaglig kompetanse.

I et hus hvor kunstnerisk produksjon av høy kvalitet er det øverste målet, burde styret heller ansette et tredelt team bestående av kunsterisk- og administrativ ledelse på samme nivå.

Lytt til råd fra operasjefene

Administrerende direktør vil ha det avgjørende ordet i økonomiske spørsmål, men hans eller hennes oppgave er å tilrettelegge rammene for ballett- og operasjefens visjoner. I en slik modell ansetter (og eventuelt avsetter) styret kompetente og visjonære kunsteriske ledere og gir dem handlingsrom. I dag er det administrerende direktør som alene har innstillingsrett til ansettelse av opera- og ballettsjef.

13 europeiske operasjefer, blant dem alle de tre operasjefene i Berlin, sjefen for Bayerische Staatsoper i München og sjefene for operaene i Wien og Zürich engasjerer seg i utviklingen av vår opera. De bryr seg på kunstens vegne. De bryr seg om kunstens kår i Norge. Ved å lytte til deres råd vil styret for DNO&B vise at de også har samme mål - å sette kunsten først.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.