ME er mye mer enn utmattelse | Trude Schei

«Ikke si ting som 'de aller fleste barn og unge blir friske', uten å kunne dokumentere det. Barna vil jo bli friske, men mister tillit til legene når årene går uten at de blir bedre» sier en pårørende i ME-foreningens nye rapport om hvordan barn og unge med ME blir møtt av helsevesen og skole.

I sitt debattinnlegg skriver Live Landmark at det kan bli en selvoppfyllende profeti å få høre at man har en kronisk sykdom. Pasientene selv opplever det omvendt.

Det er ingen forskning som viser at de fleste unge med ME blir friske. Noen få, heldige, blir det, uten at man vet hvorfor.

De få studiene som er gjort på prognose viser at pasientene fremdeles har stor symptombyrde 25 og 40 år etter sykdomsdebut. Når årene går, og den lovede bedring uteblir, svinner tilliten til helsevesenet.

Fakta: ME/Kronisk utmattelsessyndrom Hva er ME? Alvorlige utmattelsesplager – ofte brukes uttrykk som «vedvarende influensafølelse» – i tillegg til kroniske smerter, konsentrasjons- og hukommelsesproblemer, svimmelhet m.m. Finnes det en test for å stille diagnosen? Nei. Diagnosen baserer seg på pasientens beskrivelse av plagene, kombinert med en grundig utredning der andre årsaker til utmattelse – som leddgikt, kreft og depresjon – utelukkes. Likevel er ikke ME en «sekkebetegnelse» for alle tilfeller av slitenhet. Skyldes ME stress? Nei. Stress, slik vi vanligvis bruker ordet, er ikke årsak til ME. Derimot vet vi at mange ME-pasienter har forstyrrelser i den delen av nerve- og hormonsystemet som kontrollerer kroppens stressreaksjoner. Hva er det viktigste med den nye forskningen? Det viktigste med dette funnet er at det indikerer en sammenheng mellom immunforstyrrelser og opplevelse av fatigue, og at man ved å påvirke immunsystemet kan ha en positiv effekt på fatigueopplevelsen. Men: Svært mye vitenskapelig arbeid gjenstår før man eventuelt kan gi en generell anbefaling om slik behandling til ME-syke. Kilde: Vegard Bruun Wyller, lege ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Det kan være vanskeligere å leve med tapt håp enn realistisk forventning.

All utmattelse er ikke ME

Det er imidlertid viktig her å skille mellom ME og annen utmattelse. ME rammer mellom to og fire promille av befolkningen, mens opp til 10 prosent er utmattet.

All utmattelse er ikke ME, og ME er mye mer enn utmattelse.

Det finnes ikke en ME-pasient som ikke drømmer om å bli frisk, og som ikke har planer for hva de skal gjøre den dagen de er friske. Det er kroppen som begrenser, ikke psyken.

Det er mange ME-syke som har forsøkt å trosse sykdommen og «stått på», bare for å oppleve å bli betydelig sykere.

For de fleste pasienter er det vanskeligere å holde igjen enn å motivere seg selv til aktivitet. ME er en alvorlig, fysisk sykdom, det ble slått ettertrykkelig fast i en stor, offentlig, amerikansk gjennomgang av hele forskningslitteraturen på ME i 2015. Dessverre ser det ut som enkelte fagmiljøer ikke har fått dette med seg.

Bedre opplysning i Norge

Debatten om hvorvidt ME er fysisk eller psykisk er egentlig død, men beveger seg likevel som en zombie gjennom helsevesenet i både Norge og våre naboland.

At det er flere diagnostiserte ME-pasienter i Norge enn i Danmark og Sverige, skyldes at i Norge har både enkelte engasjerte leger og pasientforeningene drevet et utstrakt opplysningsarbeid.

Stadig flere vet at ME er, som IOM rapporten så tydelig slår fast, en alvorlig, fysisk sykdom, og de tar den alvorlig. Vi ser en stadig bedring i ME-pasientenes vilkår i Norge, selv om det enda er et stykke vei å gå.

Antallet ME-syke i Norge øker, og det er fullstendig legitimt å lure på om vi har en ME-epidemi.

ME har opptrådt epidemisk en rekke ganger før, og de fleste pasienter ble syke etter influensalignende sykdom. Det etter var en slik epidemi i 1956 i London at ME-navnet ble lansert.

ME-pasienter nektes diagnose

Det ville være svært interessant å se nærmere på tallene fra Norsk pasientregister og se om det var områder eller skoler som peker seg ut.

Den lidelse som påføres ME-pasienter i andre land, er vanskelig å beskrive. Alvorlig fysisk syke mennesker behandles som psykiatriske pasienter, de nektes diagnose og dermed trygderettigheter. Behandlingen av ME-pasienter vil en dag betraktes som en skamplett i historien.

