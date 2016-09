Maktmisbruk mot eldre bilkjørere | Arne Ellingsberg

Ifølge min lokalavis Gudbrandsdølen Dagningen nylig, er fornyelse av førerkortet for eldre blitt et mareritt; «livskvaliteten er forringet». Hva er det som skjer? Jo, det har sitt utspring i Helsedirektoratets «nye kunnskap om ulike tilstander og deres effekt på trafikksikkerheten». Den nye kunnskapen har sin rot i USA, selvfølgelig!

Som eksempel på det nye vi skal testes på, er blant annet: Hvor er vi, hvilken dag og måned er det? Hva er 80 minus 7, og videre minus 7 til fastlegen sier stopp. Du må huske tre ord og gjenkjenne en blyant og en klokke. Du skal koble bokstaven a til tallet 1, b til 2, 3 til c, osv. Du får noen linjer med i alt 120 bokstaver hvor du skal krysse ut for eksempel alle h-ene. Husker du ikke hvilket nr. i alfabetet z er, ligger du tynt an.

«Dette er psykologiske tester, og har ikke noe med kjøreferdighet å gjøre. Det er maktmisbruk mot de eldre som en vergeløs gruppe.» Det er forsker ved Institutt ved gerontologi, Ingar Roggen, som sier dette til Gudbrandsdølen 17. august. Han er en pioner på forskning av eldres sosiale, biologiske og fysiske problemer.

Taper sin verdighet

På Internett motor.no, sist oppdatert 9. august, står det: «Det har lenge vært en oppfatning at eldre førere er farlige i trafikken, men i dag utgjør førere over 65 år knapt nok høyere risiko enn andre.» «Alder gir ikke grunnlag for å konkludere omkring helsekrav og førerkort hos enkeltpersoner. Mange andre forhold hos personene danner grunnlaget for slike vurderinger», skriver fylkeslegen i Oppland, Erlend T. Aasheim, i Gudbrandsdølen 23. august.

Samfunnet er ikke tjent med at store grupper eldre taper sin verdighet ved «misforstått kunnskap» fra Helsedirektoratet. Personlig har jeg avstått fra fornyelse av førerkortet for å unngå en eventuell «fornedrelse». Nå setter jeg min lit til den nye Eldrekonvensjonens mål om å gjøre alderdommen verdig.