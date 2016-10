Mange menn tenker like grisete som Trump. Jeg er ikke langt unna selv. Eneste løsning er skjerpings | Espen Ottosen

Ikke mange har forsvart de slibrige og vulgære uttalelsene som Donald Trump lirte av seg for elleve år siden i forbindelse med en innspilling av en tv-serie. Skyldes det skinnhellighet, moralisme eller hykleri?

På sin åpne Facebook-side skriver Helge Lurås, leder og stifter av Centre for International and Strategic Analysis (SISA):

«De fleste kvinner tiltrekkes mektige menn. Og når de føler seg trygge, vil mange mektige menn snakke – og skryte – like vulgært som Trump. Og også det vet folk (innerst inne). Spørsmålet blir derfor om en del velgere får sympati med Trump på grunn av det de mener er kommentariatets hykleri».

Jeg mener Lurås både har rett – og bommer.

Kvinner som krenkes

Altfor mange menn er vulgære og ser på kvinner som objekter. Det er det dessverre lett å dokumentere. Et ferskt eksempel er «Mannegruppa Ottar,» som selv hevder å være «mannssjåvinistisk». Det går også an å vise til de siste årenes jevnlige avsløringer av hvor mange kvinner som opplever seksuell (og annen) trakassering eller utsettes for hevnporno.

På Twitter har millioner av kvinner de siste dagene fortalt om menn som gjør nøyaktig det Trump skryter av at han slipper unna med fordi han er stjerne. De er blitt befølt og tafset på. Mange forteller i tillegg om enda mer alvorlige overgrep.

Kan all slik dokumentasjon få oss til å si noe annet enn at menn (flest) er griser? Bør vi ikke bare innrømme at alle menn ligner på Trump?

Noen vil svare at de ikke behandler kvinner slik, og det er sant.

Det er heldigvis bare et mindretall av menn som opptrer omtrent som Trump – som antaster, tafser og beføler. Jeg mener derfor at mye av kritikken han utsettes for er helt fortjent.

Det er forskjell på snakke grisete om kvinner og å skryte av å utsette dem for seksuell trakassering, noe Lurås ser ut til å glemme.

Grisete tilbøyeligheter

Like fullt: Selv om seksuell trakassering er verre enn griseprat, er det et problem at mange menn fristes til å behandle kvinner som objekter – og iblant bare det – for vår seksuelle interesse. Jeg kan inkludere meg selv.

Å være en kristen leder fører dessverre ikke til at jeg automatisk blir frastøtt av det som reduserer kvinner til sexobjekter, om vi så snakker om pornografi eller medienes varierte «sex selger»-triks.

Sånn tror jeg mange menn kjenner det. Men det betyr jo ikke at vi passivt trenger å akseptere situasjonen. Det er en elendig idé å forsvare menn ved å hevde at vi ikke kan annet enn å være griser, for så i neste omgang slå fast at kvinner bør akseptere at vi er sånn (noe de færreste uansett vil gjøre …).

Det er ikke hykleri å kjempe imot sine dårlige sider.

Menn trenger å legge bånd på seg selv og kjempe imot sine grisete tilbøyeligheter. Vi kan unngå å ligne på Trump – i ord og gjerning.

