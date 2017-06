Margreth Olins prisvinnende dokumentar: «Kroppen min»

Andre kvinner fortalte filmskaperen at kroppen hennes ikke var god nok. Tærne var rare og magen og overbittet for stort. I filmen takker Olin mennene i livet hennes, mennene som satte pris på de «vanskelige» delene av kroppen. Da filmen premierte i 2002 førte den til stor offentlig debatt om kjønnsroller, forfengelighet og skyldfølelse. 15 år senere er filmen like relevant, hvis ikke mer.

Kim Hiorthøy / Margreth Olin

Filmen vises på ap.no i samarbeid med Den norske kortfilmfestivalen i Grimstad.