Få siste nytt fra valgnatten i vår direkteblogg.

Vi har opplevd den nyttig idioten, den pengegriske redaktøren, klikk-horer, selvopptatte liksomnøytrale dommere og heldigvis også noen våpendragere i sannhetens tjeneste, sistnevnte kom bare litt seint og var for få.

Før pek-på-alle-andre-fyren, plag-de-som-analyserte tar overhånd; Kan vi ta for oss den-som-informerte?

Aftenposten hadde en god opplisting av hvilke krefter som skapte Trump denne uken, men glemte accidently seg selv som representant for den respektable hovedstrømmen av informasjon.

Trump hadde aldri kommet så til verdens mektigste jobb uten hjelp av svakhetene og lastene i mainstream media.

Ikke tro det bare er i Brettbart, Fox eller Wall Street Journal . Dette gjelder alle store breddemedier. Svakhetene synes godt i den norske dekningen også.

Fakta: Medierevisjonen Medierevisjonen er en fast spalte for mediekritikk. Spaltister er Anki Gerhardsen, Nina Hjerpset-Østlie, Gjermund Stenberg Eriksen og Jan Arild Snoen. Gjermund Stenberg Eriksen (født 1973) er mest kjent som serieskaper og manusforfatter av blant annet journalist-thrilleren Mammon 1 og 2. Han er utdannet humanist med vekt på retorikk, kultur og språk. I sine ti år i reklamebransjen jobbet han med en rekke norske bedrifter og merkevarer, deriblant også med inntrykket til flere norske mediebedrifter og hvordan de kan få flere og mer lojale lesere og seere.

Før mediene henger ut de som analyserte feil: Hva med de som informerte feil? Det er noe fundamentalt galt i hvordan breddemediene har dekket dette valget, og denne spede spalten kan ikke ta for seg alt.

Men la meg hvert fall peke på de største svakhetene. Og først…

Follow the money

Det er ikke bare i USA det har vært en klikk-, seer- og lyttergave å ha verdens største realitykjendis og realityskjender vs. verdens mest utskjelte kvinne.

Sjefen i en av USAs største tv-kanaler, Leslie Moonves i CBS, sa allerede i februar hva mange hadde mistenkt: «may not be good for America, but it’s damn good for CBS.»

Og for Trump som fikk oppmerksomhet verdt opp mot 3 milliarder dollar, uimotsagt i løpende dekning, kringkasting av løgn, frykt og misnøye.

Hillary-skepsisen har vært god butikk for respektable medier både her til lands og over dammen. Ukentlige og daglige antydninger om fusk om igjen og om igjen dyrkes fordi noen av oss er redde for at noen endelig klarer å finne noe kriminelt, mens andre håper at de har gjort det.

Hillary-skepsisen har vært god butikk for respektable medier

Og om du håper – eller er redd for Hillary-avsløringer, har det vært penger å tjene på mistanke, antydning og assosiasjoner. Og ingen penger å tjene på de kjedelige faktaene som sier at hun er en hardt-arbeidende maktflink kvinnelig politiker.

Falsk balanse og falske narrativ

Det var vondt å se at mediene har brukt mer tid på e-postene til Hillary Clinton enn på samtlige politikkområder kombinert.

Overdekningen førte til at flertallet av amerikanere mener hun er kriminell, noe som understøttes av at de fleste i mange, mange måneder lar Trump og hans talspersoner gjenta croocked-Hillary påstander uimotsagt om igjen og om igjen.

Det som lettest er blitt utnyttet av Trump og hans surrogater, er at fakta ikke slipper inn i den løpende dekningen. Effekten av hatefulle utspill og løgnaktige påstander får prege velgerne og vippe ut konkurrenter, før fakta og kommentatorer for seint forsøker å komme i senere saker og innslag.

Og da for et mindre publikum enn de som opplevde utspillene i primetime.

Ikke minst utnyttet han hele veien at kommentatorene, lederartiklene og analysene er for dem som har gjort seg opp en mening. Og for et mindre publikum etter at han har hatt mikrofonen for de mange.

Pressen kan ikke la løgn stå uimotsagt uansett hvor bra det er for business.

Dersom objektivitet, informasjon og fakta er mål for journalistikk – må man begynne å se på midlene, metodene og formatene som har vist seg demagogvennlige. Pressen kan ikke la løgn stå uimotsagt uansett hvor bra det er for business.

Jeg tror at redelighet kommer tilbake på moten igjen. Nå har vi sett hvor galt det kan gå om rating og underholdning får være lederstjernen.

Vi anbefaler også: