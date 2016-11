Vi søker det spontane og autentiske i sosiale medier. Men da blir vi ofte lurt.

Vi hopper over politikernes innstuderte lekser

Vi misliker gjerne – eller overser – politikere som lirer av seg innstuderte lekser – partipapegøyene. De fleste av oss blar som regel forbi kronikker fra statsråder og partitopper.

Vi vet jo godt at dette er tygget og filtrert i flere runder, og sjelden skrevet av politikeren selv. Rådgiverkorpset rundt politikerne, det engelskmennene kaller spinndoktorer, vokser stadig.

Det som kommer fra hjertet

Vi søker det ekte, autentiske, – eller kanskje er det illusjonen om dette vi så gjerne vil tro på.

En venn av Winston Churchill, en av verdens mest effektive talere, mente Churchill hadde brukt mesteparten av sine beste år til å forberede «spontane» taler. Men Churchill hadde i hvert fall skrevet dem selv.

Sosiale medier, særlig Twitter, er kjappe og egner seg bedre til å gi inntrykk av spontanitet og ekthet enn avisenes kronikkplasser. Også fordi de er uredigerte – det er tilsynelatende ingen mellommenn her. Erna Solberg (H) tvitrer for egen regning (om enn ikke alt) – og autentisiteten sikres gjennom at hennes velkjente dysleksi av og til skinner igjennom.

Trump bygget sitt image som en som «sier det som det er» mye gjennom sin ufiltrerte tvitring. Mye tyder på at han i tillegg hadde et team som tvitret (mer ordinære ting) i hans navn. Men det var de «ekte» tweetene som var fulle av hans engasjement (inkludert ren sjikane og åpenbare løgner), og skapte oppmerksomhet.

Ektheten kan være en illusjon

Men vi vet, eller burde vite, at ektheten kan være en illusjon. Den tidligere kommunikasjonsrådgiveren Sylvi Listhaug (Frp), den som blant norske politikere sterkest påberoper seg å være folkets røst, får en del av sine Facebook-innlegg skrevet av sin rådgiver Espen Teigen.

Mye av det vi ser fra politikere og andre i sosiale medier er langt fra spontane ytringer suget av eget bryst. Det vokser nå frem en konsulentbransje som skal få bedrifter til å fremstå som «autentiske» i sosiale medier.

Reaksjonene på reklamestuntet til Kristoffer Joner og NOAS må ses i lys av denne jakten på det ekte.

Joner og NOAS - hvem tok initiativet?

Joners Facebook-innlegg fremsto som spontant og personlig. Men det var i virkeligheten regissert, en reklamekampanje for å skaffe penger til NOAS. I Joners innlegg ble det informert om at han hadde vært i «dialog med NOAS».

Hvem som egentlig tok initiativet, kan tolkes på flere måter. NOAS ba Anorak om hjelp til en kampanje, Anorak snakket med Joner, og NOAS sier nå at det er Joner som har tatt initiativet, formodentlig til at kampanjen fikk den formen den fikk.

Toleransen for dette har vært merkbart større blant dem som var enig i Joners budskap enn de som ikke var det. (Noen få har følt seg lurt og bedt om pengene tilbake). Og det er ingen tvil om at Joner mener det han sa. NOAS opplyser at han har skrevet teksten selv, men at de har sjekket innholdet i den. Hverken byrået eller Joner fikk betalt.

Medienes troverdighet

Men de som ikke syntes dette er noe å bry seg om, vil kanskje reagere i andre sammenhenger når avsender og konteksten bak et budskap ikke er klargjort.

Torgeir Vierdal, byråleder i Anorak – som sto bak Joner-stuntet, skrev interessant om dette i Dagens Næringsliv i går, fokusert på merking av reklame, sponset innhold og content marketing, som han mener er et stort problem for norske mediers troverdighet. Det er jeg enig med ham i. Hans Petter Sjølie i VG mente tirsdag at Anoraks produkt i NOAS-saken ligner fælt på innholdsannonsering.

Publikum må nok være seg enda mer bevisst at det de møter i mediene, ikke minst de sosiale, ikke er så ekte og spontant som vi gjerne vil tro. Det gjelder både rosabloggeres råd om skjønnhet og velvære og engasjerte organisasjoners markedsføringsfremstøt.

Og er det ikke viktigere om noe er sant og riktig enn om det er «ekte»?

