I 2014 ble pressestøtten i prinsippet gjort plattformnøytral, det vil si uavhengig av om avisen utgis digitalt eller på papir. Det var et stort fremskritt, bedre tilpasset dagens medieverden.

Men i år er det innført en ny støtteordning for å flytte papiraviser til postkasser, siden Posten har sluttet med ombæring på lørdager, etter at postmengden har gått kraftig ned.

Fakta: Medierevisjonen Medierevisjonen er en fast spalte for mediekritikk. Spaltister er Anki Gerhardsen, Gjermund Stenberg Eriksen, Jan Arild Snoen og Nina Hjerpset-Østlie. Jan Arild Snoen (f. 1964) er journalist og kommentator i Minerva og skriver fast for Aftenposten.

100 millioner til papiravis på lørdag

I år får pressen 313 millioner kroner i produksjonsstøtte over statsbudsjettet. I tillegg bruker staten drøye 100 millioner i året på å sørge for at de omkring 15 prosent av befolkningen som ikke er dekket av avisenes eget distribusjonsnett får sin avis levert også på lørdag.

En fjerdedel av støtten går altså til at en syvendedel av befolkningen skal få avisen på en bestemt måte én av seks utgivelsesdager.

Baklengs inn i fremtiden

Det nye selskapet Kvikkas vant anbudet og skal få 210 millioner for jobben de neste to årene. Posten ville ha nesten 50 prosent mer for å fortsette tjenesten.

Aftenposten meldte mandag (eller rettere sagt søndag kveld for de mange som leser avisen på nettet) at det er store huller i det nye distribusjonsnettet. Foreløpig er bare 57 prosent av dem som skulle dekkes, faktisk dekket. Kanskje blir det enda dyrere å få dette til.

Dette er å rygge inn i fremtiden, og de to støtteformene står ikke i forhold til hverandre.

La oss legge til side spørsmålet om avisene skal ha statsstøtte og også hvor stor støtten skal være. Det burde være mulig å bli enig om at dersom vi skal ha pressestøtte, bør den gå til å produsere innhold, ikke opprettholde en døende distribusjonsform.

Nesten alle er på nett

For det er ikke slik at de aller fleste abonnentene ikke kan få avisen på lørdag dersom de ønsker det. Etter hvert er vi nesten alle på nett, selv om noen av oss fremdeles liker å holde en avis eller to i hånden.

Distribusjons- og trykkekostnader er noe av det som driver overgangen til digital distribusjon. Når staten går inn med støtte spesifikt til fysisk distribusjon, bidrar den til å sementere gårsdagens løsninger og bremser overgangen til det nye.

Hovedgrunnen til at regjeringen bruker penger på dette er distriktspolitisk. Det er naturlig nok abonnenter i grisgrendte strøk som ikke dekkes av avisenes eget distribusjonsnett Helthjem. Men internett har forlengst kommet selv til den fjerneste krok av landet.

Skulle alt gå galt...

Så vil noen innvende at lørdagsavisen er viktig for mange. Leserne har bedre tid, og redaksjonene plasserer gjerne mer magasinstoff på lørdager. Men i så fall burde dette være et ekstra incentiv for abonnenter som risikerer å miste lørdagsavisen sin til å flytte fra papir til digitale løsninger, noe som vil spare avisene for penger.

Og skulle alt gå galt, og bortfall av papirflyttingsstøtte føre til at lørdagsutgaven må legges ned, så får de berørte aviser heller flytte dette stoffet til fredagsutgaven.

Strengt nødvendig?

Posten fikk legge ned lørdagsombæringen fordi det ikke ble ansett som strengt nødvendig at vi fikk våre stadig færre papirregninger, og noen flere småpakker, på lørdag istedenfor mandag.

Det er heller ikke strengt nødvendig at vi får noe vi lett kan få på vår PC eller mobiltelefon, levert på papir på døren. Mediestøtteutvalget er nå i arbeid. De må se alle støtteordninger samlet. De bør prioritere støtte til produksjon av innhold, ikke til flytting av døde trær.

Twitter: @jasnoen

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Internrevisjonen er en en spalte der høyre- og venstresiden kritiseres av sine egne. Her er flere av høyrekritiker Jan Arild Snoens artikler: