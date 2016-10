Det er ingen nyhet at myndighetene i Russland prøver å stikke kjepper i hjulene for miljøvernorganisasjoner, blant annet gjennom agentlovene sine.

Det er heldigvis ikke vanlig at miljøvernere blir utsatt for vold, men den siste måneden har vi sett to eksempler på voldelige angrep mot miljøaktivister.

Angrepet om natten og banket opp

Først ble en gruppe Greenpeace-aktivister overfalt og banket opp mens de var ute i felt for å bekjempe skogbranner. De ble angrepet om natten av en gjeng maskerte menn, bevæpnet med pistoler, kniver og en sjokkgranat.

Aktivistene ble kalt «forrædere». Én fikk knekt nesen, en annen brakk ribbein og flere fikk brannsår fra et stoff angriperne hadde med seg på en flaske.

Trusler fra «Sibirsk solidaritet»

Nylig skjedde et nytt angrep. Journalisten og miljøverneren Grigorij Pasko, tidligere redaktør for det russiske Bellona-tidsskriftet «Miljøvern og rett», ble slått ned i Barnaul i Sibir hvor han holdt kurs i undersøkende journalistikk.

Pasko har i flere år reist rundt i Russland og holdt slike kurs. Han har gjentatte ganger fått trusler fra en patriotisk organisasjon kalt «Sibirsk solidaritet». Begge angrepene blir beskrevet som svært profesjonelle.

Situasjonen er prekær

Utviklingen er illevarslende. Ikke bare virker slike angrep avskrekkende for dem som vil jobbe for et bedre Russland, det virker også som retorikken rundt «statsfiender» har gjort slike handlinger mer aksepterte.

Situasjonen er prekær. Dette kan ikke forbigås i stillhet fra norsk hold. Utenriksminister Børge Brende (H) må si klart fra om at russiske myndigheter ikke kan akseptere slike overgrep. Vi ber ham om å si dette offentlig, ikke kun i lukkede møter.

