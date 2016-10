Minnesmerket etter 22. juli vil hjelpe oss å takle sorgen

Se artikkelforfatternes navn nedenfor.

Installasjonen av Jonas Dahlbergs kunstverk Memory Wound på Sørbråten har i den senere tid ført til opphetet debatt. Minnesmerket skulle opprinnelig ha stått ferdig i 2015, men er blitt gjendstand for en opprivende juridisk strid som kan stanse gjennomføringen av det viktigste offentlige kunstverket i Norden i vår tid, og en sentral manifestasjon mot terrorisme.

Debatten er viktig

Det er ikke overraskende at utformingen av et minnested skaper debatt. Slik vil det alltid være, fordi det er sterke følelser involvert. Hensikten er å holde minnene i live, og minnene er smertefulle. Debatten er ikke et problem, den er en viktig del av prosessen - en strategi for å håndtere det som skjedde.

Hensikten med et minnesmerke er nettopp å bevare et minne; å leve med det gjør det mulig for oss å bearbeide det. Over hele verden har minnesmerker vist seg å ha en samlende funksjon, ikke bare nasjonalt, men etter hvert også i lokalmiljøet. Hva ville skjedd hvis vi lot være å opprette minnesmerker fordi vi var redde for at de ville gjøre oss opprørte? Hva slags samfunn ville det skape?

Omfavne sorgen

Jonas Dahlbergs design er et av de mest kraftfulle kunstverkene i Norden. Memory Wound er en flenge i grunnfjellet, et sår i naturen. For turgåere på gangstien er det et fredfullt og vakkert sted for ettertenksomhet mellom vann og berg. Jonas Dahlberg tvinger oss til å se innover, bort fra øya, så vi kan omfavne den store sorgen vi har inni oss.

Kunstverket har allerede gjort inntrykk på mennesker over hele verden. Det er blitt publisert i aviser og bøker og diskutert på arbeidsplassen og rundt middagsbordet. Grunnen er at det på en så gripende måte fanger hendelsen det skal minne oss om, samtidig som det tilbyr et sted hvor vi kan takle sorgen. Det er nettopp det kunst kan være i stand til: å gi oss et følelsesmessig forhold til hendelser som er så brutale at de er umulige å forstå.

Demokratisk samfunn

I denne debatten er det viktig å huske at det ikke er kunstverket som er brutalt, men handlingene det skal minne oss om. Å stanse et slikt kunstverk er å redusere betydningen av selve hendelsen. Det er å nekte mennesker adgang til deres egne følelser, å nekte å tilby refleksjon over verdien av et demokratisk samfunn.

Vi appellerer til norske myndigheter om å ha mot til å la Memory Wound bli et verdig sted for å lege sårene ved å bearbeide dem - snarere enn å undertrykke dem.

