Mot er evnen til å gå videre | Ada Sofie Austegard

I forrige uke ble jeg tildelt prisen som årets modigste kvinne av ukebladet Tara. Blant fem andre kandidater som på hvert sitt vis har utvist stort mot, var det jeg som vant. Det var med blandede følelser, ettersom mitt bilde av modighet heller har rettet seg mot kvinner som er uredde ved å gjennomføre halsbrekkende ekspedisjoner eller sette sine liv i fare for å redde andre. Så var det altså jeg som ble valgt.

Må finne krefter

Da jeg kom på hotellrommet var det kaos i hodet, og det kom endatil en tåre. Det hadde vært en fantastisk kveld sammen med flere hundre kvinner, men samtidig kjente jeg på frykten. Hva om jeg ikke klarer å levere, hva om de voldsutsatte barna skal bli skuffet fordi jeg ikke strekker til? En blir trukket i alle retninger: Kravet om å levere og konstant være på topp som leder i Stine Sofies Stiftelse, som kjæreste, som mamma og samtidig finne tid til venner, er et puslespill i hverdagen. Mangelen på timer i døgnet har de siste årene vært en stor utfordring. Men jeg klager ikke, det er bare et faktum at når en arbeider for de voldsutsatte barna, krever det mye tid og ressurser.

De strategiske trekkene

Det som virkelig gjør livet mitt vanskelig, og hvor jeg hver dag må finne mot og krefter, er de politiske spillereglene og strategiske trekkene man må foreta for å oppnå resultater. Om dette innlegget er strategisk riktig vites ikke på dette tidspunktet, det vil tiden vise. Men prisen jeg fikk tildelt i forrige uke trigget meg til å skrive det. Det som utløste at nettopp jeg ble valgt, var etableringen av Stine Sofie Senteret. Et senter der voldsutsatte barn, søsken og deres trygge omsorgsforeldre (biologiske, bonus – eller fosterforeldre) kan komme på en ukes opphold med fokus på mestring og glede for hele familien i fantastiske omgivelser.

Forskning viser

Ingen politiker eller andre er i tvil om at vold mot barn er et stort samfunnsproblem og koster den norske stat dyrt. Forskning viser at av voksne som har vært utsatt for vold i barndommen, er 70 prosent helt eller delvis falt ut av yrkeslivet. Forskning viser også at hvert femte barn har opplevd fysisk eller psykiske krenkelser fra en av foreldrene. 15 prosent har opplevd seksuelle overgrep før fylte 18 år.

Professor Torleiv Ole Rognum på Rettsmedisinsk institutt hevder at flere barn døde i 2015 grunnet vold, drap og omsorgssvikt enn i trafikkulykker. Tallene betyr ingenting, om de er lavere eller høyere. Poenget er at det er altfor mange barn som ikke har en trygg og god barndom her i vårt lille land. Derfor må det satses mer penger på å forebygge og avdekke – og ivareta disse barna.

Prisen ga mot

Da det kom en egen post på statsbudsjettet til drift av mestringssenter for voldsutsatte barn i 2016, var det helt i tråd med det behovet vi signaliserte til regjeringen; 15 millioner for å drifte senteret i et halvt år. Dette ga meg personlig så stor glede at tankekaoset som jeg hele tiden sliter med slapp taket for en stakket stund.

Nå som statsbudsjettet for 2017 er lagt frem, har frustrasjonen og frykten igjen slått innover meg. Forslaget innebærer nemlig en økning på 5 millioner kroner neste år - som vil si 9.6 millioner mindre enn de estimerte driftskostnadene for 2017. Egentlig hadde jeg ikke tenkt å skrive om dette, men gjøre som jeg vanligvis gjør; jobbe i det stille – med lobbyisme, som jeg har lært at det heter. Men igjen, prisen jeg ble tildelt denne uken ga meg mot.

Gavmilde enkeltpersoner

Ikke en eneste politiker fra noe parti har stått frem og sagt at det ikke er behov for det nyetablerte tilbudet på Stine Sofie Senteret; for de barna som aldri tidligere har hatt et opplevelses- og mestringstilbud som blant annet kreftsyke, blinde og handikappede barn har. Under arbeidet med finansiering av lokaliteter og det faglige innholdet har samtlige politiske beslutningstagere vært utelukkende positive og oppmuntret til videre satsing. Stine Sofies Stiftelse har investert over 70 millioner kroner, takket være ekstraordinært gavmilde enkeltpersoner og sponsorer. Vi har betydelige kostnader i forbindelse med øvrig finansiering.

Stor skuffelse

Driftskostnadene for Stine Sofie Senteret er 30 millioner kroner pr. år. Det føltes derfor som en stor skuffelse når regjeringen går inn for en økning på 5 millioner kroner for 2017. Gjentatte ganger er det understrekt at det vil være nødvendig med 30 millioner kroner for at de voldsutsatte barna skal ha tilbud ved Stine Sofie Senteret gjennom hele året. Det føles omtrent som en hån for det arbeidet vi har nedlagt om posten ikke økes med 9,6 millioner i revidert statsbudsjett, slik at midlene for et fullverdig år blir tilgjengelige. Om ikke, må vi stenge dørene i september 2017.

Egentlig er jeg trygg på at ingen politiker eller statsråd i valgåret 2017 ønsker å frarøve de voldsutsatte barna dette tilbudet. Men kan jeg egentlig være det? Frykten over hva som da kan skje er overhengende. De ansatte på Stine Sofie Senteret er håndplukket blant over 1000 søkere. De leverer hver dag, og de elsker arbeidet med å skape gode opplevelser for både barna og de voksne. På seks uker har det vært 76 barn og voksne på opphold på senteret. De har møtt andre voldsutsatte barn, følt fellesskapet, gleden og mestring i trygge omgivelser. Målet må være at alle voldsutsatte barn skal få dette tilbudet, også etter september 2017.

Unikt tilbud

Et unikt tilbud som dette fortjener ikke å være en brikke i det politiske spillet. Jeg vet at det er midler til rådighet, ikke minst om en bidrar tverrdepartementalt. Stine Sofies Stiftelse retter en stor takk til sittende regjering ved statsråd Solveig Horne, som har bidratt til opprettelse av posten som er øremerket drift av senter for voldsutsatte barn. Vi vet at støttepartiene vil forsøke å øke posten. Den store frykten er likevel: Vil det gå bra? For å orke å stå på videre, må jeg tenke at dette ordner seg. Mitt store ønske er å kunne slippe usikkerheten, slik at all fokus kan være på de voldsutsatte barna jeg har viet all min tid og mine krefter på å hjelpe. Jeg er redd hver dag, redd for å skuffe disse barna, redd for ikke å strekke til for familie og venner, redd for at jeg ikke er en god nok leder for mine ansatte. Likevel fikk jeg prisen for årets modigste kvinne. Tusen takk.

