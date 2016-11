NRK styrker musikkformidlingen i radio | Ragnhild Veire

Synne Skouen kritiserer invitasjonen fra NRK Klassisk til landets orkestre, utdanningsinstitusjoner og andre musikkaktører om samarbeid. Hun mener invitasjonen betyr at journalistikken svekkes. Det er en merkelig feilslutning. Dette initiativet til samarbeid er del av en større endring og styrking av NRK Klassisk.

Ole Kaland/NRK

NRK Klassisk ønsker å finne nye programledertalenter og la lytterne nyte godt av ekspertise som finnes også utenfor NRK. Vi ønsker å være mer til stede rundt om i landet og la flere stemmer fra hele Norge også få slippe til. NRK vil alltid være redaktør for alt innhold vi sender. Dette går ikke på bekostning av journalistikken, tvert imot.

Mer, ikke mindre journalistikk

NRK Klassisk vil i tiden fremover preges av langt flere ulike programmer enn tidligere. Vi skal lage både musikalsk og aktuell morgenradio, ha god kontakt med lytterne, lage fordypende temaserier, spille masse flott klassisk musikk og tilby konsertbegivenheter fra hele Europa og hele verk hver dag. Dette betyr flere konserter og hele verk på radio enn det NRK P2 tilbyr i dag. Radio er best når levende mennesker med kunnskap og formidlingsevne presenterer musikk for deg.

Vi starter premièren på nye programtilbud fra neste uke av og fortsetter lanseringer utover vinteren 2017. Dette betyr mere, ikke mindre journalistikk. Også den kritiske journalistikken finner plass i NRK Klassisk, med musikkritikk, anbefalinger og guiding i det store klassiske musikktilbudet.

Samarbeid med musikklivet

Digitaliseringen av norsk radio gjør at NRK kan løse allmennkringkasteroppdraget vårt bedre. Vi kan skreddersy tilbudet vårt til ulike målgrupper og dermed rendyrke profilen til hver enkelt kanal. NRK Klassisk er kanalen for, og hjemmet til, klassisk musikk i NRK.

I konkurranse med alle de andre kanalene vil vi tilby en enda større palett av klassisk musikk og programformer. Det krever utvikling av både nye programmer og samarbeidsformer. Vi er stolte av det dyktige og sterke musikklivet i Norge, og vi tror at en hel radiokanal med klassisk musikk blir best når vi fortsetter NRKs gode tradisjon for samarbeid med musikklivet også i fremtiden.

