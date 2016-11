Nå må alle anstendige amerikanere beskytte de sårbare | Maximillian Johann Willey

Jeg skal prøve å forholde meg rolig. Det har vært nok apokalypse-spådommer fra begge de politiske partiene i USA. Å spre dommedagstanker er både farlig og uansvarlig, og som andre dommedagstanker er de basert på alt annet enn fakta. I tillegg skaper det bare støy og feilinformasjon i debatten.

Nå kan fremmedfrykten og fordommene boble frem

Det som bekymrer meg nå er sporadiske voldshandlinger fra høyreekstremister. Jeg ser også mer fiendtlige holdninger mot minoriteter, LGBT-ere, fargede, akademikere, pressefolk og noen liberale.

Basert på Storbritannia etter Brexit og Twitter-rapportene om voldshandlinger mot utlendinger, dersom vi velger å tro på dem, kan jeg se for meg noen uker preget av fremmedfrykt og fordommer i USA.

Mye av det vil trolig komme fra dem som til nå ikke har turt å være åpne om holdningene sine mot gruppene nevnt over, og som har fått Trumps retorikk i ryggen.

Privat

Jeg er bekymret for den nye hverdagen

Nå må vi ha is i magen. Det betyr at vi må ta en måned om gangen og følge godt med på det som skjer. Mr. Trumps 100 første dager som president blir interessante nok, men jeg blir ikke overrasket om han holder på noe av den knallharde retorikken sin for å forsikre tilhengerne sine om at han ikke er blitt myk.

Det som likevel bekymrer meg mest er hverdagskulturen Trumps retorikk kan avle frem. Jeg vet at denne uroen er basert på antagelser, og vi kan ikke gjøre noe annet enn å vente og se hvordan USA forandrer seg i løpet av de neste fire til åtte årene.

Jeg er redd for en hverdag som er mer preget av fremmedfrykt, kvinnehat, rasisme og motstand mot fornuften. Jeg er redd for en hverdag der noen litt ekstreme konservative ser det som sin oppgave å la deres særegne rettferdighetssans gå ut over andre amerikanere.

Jeg er redd for at flere menneskers rettigheter vil bli brutt eller begrenset.

Alle anstendige amerikanere har et ansvar

Om det skjer, og mer moderate republikanere velger å svare med å gjøre ingenting, da har det gått fra vondt til verre i USA. Det er tross alt de mer moderate republikanerne som nå representerer en stor folkegruppe blant amerikanerne.

Det som bekymrer meg mest er hverdagskulturen Trumps retorikk kan avle frem

Jeg tror bestemt at alle anstendige amerikanere, uavhengig av politisk tilknytning, har et ansvar. De må si klart ifra om at en kultur fylt av fiendtlighet mot mennesker som er «annerledes», er uakseptabelt.

De neste månedene må de holde øynene åpne og speide etter hat og sinne, og de må ha viljen til å forsvare de sårbare i samfunnet.

Maximillian Johann Willey (28) kommer fra Virginia, og bodde i Wisconsin fra 2004 til 2009, da han flyttet til Norge.

