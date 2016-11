Nå må denne amerikanske flausen bare bli overstått | Ragnhild Ås Harbo

Hvis du spør en amerikaner i San Francisco om presidentvalget, vil vedkommende enten himle med øynene eller fyre seg kraftig opp. Én ting er alle enige om: de er glade når this joke of an election snart er over.

Her i San Francisco, en av de mest liberale byene i USA, er folk møkk leie. Og samtidig spente på hva som vil skje etter tirsdag. Men mest av alt leie av sexskandaler, e-poster og kjekling mellom det som mange ser på som to onder – Trump og Hillary. For aller, aller helst skulle de jo hatt Bernie Sanders som deres presidentkandidat.

Nå står valget mellom ikke å stemme, eller å stemme på Hillary.

Ytrer seg ved ikke å stemme

Søndag ble jeg med 21 år gamle Dennis Zhao da han skulle stemme for første gang. For den asiatisk-amerikanske unge mannen var valget enkelt, det ble Hillary, og en fornøyd Dennis gikk fra City Hall med I voted-klistremerke på skjorten.

Men det blir ikke like enkelt for alle, nå når de ikke kan stemme på Bernie Sanders.

En ung demokrat som sto i døren under en visning av den siste presidentdebatten, hadde på seg to buttons. Én med I’m against Trump, en med I’m against Hillary .

– Men hva skal du stemme, da? spør jeg.

– Ingenting, svarer han, litt mutt, mens han stempler folk inn. Her i San Francisco vil ikke stemmen hans ha noe å si – Hillary vil ta California uansett. Dette gir ham friheten til å ytre seg ved ikke å stemme. Han vil jo ikke ha noen av dem i Det hvite hus, uansett.

– Hadde jeg bodd i Ohio, hadde jeg nok stemt. Da hadde det faktisk betydd noe.

Mindretall i slips

I løpet av tre måneder her i San Francisco har jeg møtt tre Trump-tilhengere. Alle var hvite. To var voksne menn. Den tredje er en medstudent i American Politics-klassen min. Og han holder kjeft. Han vet han er i mindretall der han sitter med hvit skjorte og rødt slips i en klasse hvor 70 prosent er latinamerikanere.

Selv ikke professoren legger noe imellom når det siste Trump har sagt eller gjort diskuteres. Men de diskusjonene er det blitt færre og færre av i løpet av semesteret. Nå må denne amerikanske flausen bare bli overstått.

Ragnhild Ås Harbo

De unge har mistet troen

Det som skremmer meg med hvordan valget har påvirket særlig de unge her i California, er at de fullstendig har mistet troen på systemet. Stemmer de, når de ikke frem. Bernie gikk på trynet ut, nå er det en reell fare for at de får Trump som president de neste fire årene.

Og det er medienes feil, hører jeg mange si. Det var mediene som skapte Trump, som ga ham så mye makt og som druknet alle de andre kandidatene i morsomme overskrifter og sjokkerende Trump-uttalelser. Så mediene stoler de heller ikke på. Og selv om de fleste jeg har møtt har sagt at de skal stemme, og at de aller, aller fleste sier de vil stemme Hillary, stoler de ikke på henne heller.

Presten i gospelkirken som vi besøkte søndag midt i den fattigste delen av San Francisco, ba for at onsdag måtte komme så raskt som mulig. Og at, uansett utfall, måtte de ha styrke til å kunne respektere valgresultatet.

Om utfallet blir Hillary eller Trump, pest eller kolera, så er det godt at de får et svar snart.

