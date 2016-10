To ganger på kort tid har vi nå hatt norske toppidrettsutøvere som har kommet i konflikt med dopingregelverket. I begge disse tilfellene har apparatet rundt utøverne tatt på seg skylden, men ansvaret ligger allikevel på utøveren.

Det som er mest overraskende for utenforstående er kanskje hvor lite det virker at skal til for å skape det som omtales som det største dopingsjokket i norsk idrettshistorie, og en rasering av omdømmet til norsk langrennssport.

Kanskje er det best å bare slutte med alt som kan være risikabelt, siden det ikke ser ut til å være gode nok kontrollrutiner?

2016: En salve for såre lepper kjøpt på et apotek kan ikke lenger benyttes, så munnsår går ubehandlet. Er det kanskje flere helt ordinære produkter som inneholder doping?

2017: Øyedråper blir mistenkeliggjort; det er best å la være å behandle øyne mer.

2018: Shampo inneholder også greier. På tide å gå all naturell.

2019: Ullplagg gjør idrettsutøverne varmere, noe som gir en konkurransefordel om vinteren. Det blir slutt på bruk av lue.

2020: Vann er et stoff som resirkuleres og en eller annen gang har det sikkert vært igjennom noen som har hatt forbudte midler i seg. Kanskje homeopatien har rett og vann har minne. Vann blir forbudt både til inn- og utvortes bruk.

Og er det det vi vil ha?

Så lenge reglene for doping må være så strenge for å sikre like konkurransebetingelser, at om én enkeltperson i toppidretten ikke gjør alt perfekt hver gang, så utløser det en idrettsnasjons fall.

Hvorfor gidder utøverne å fortsette?

La oss overføre denne årsak-virkningen til samfunnet generelt:

Den tre tusende gangen Ole skulle åpne inngangsdøra, bommet han på nøkkelhullet. Resten av sin levetid måtte han gå holmgang i borettslaget.

Petra tastet PIN-koden sin feil én gang da hun handlet matvarer. Hun må fra nå av bare spise avklipte betalingskort, og Norge ble slått konkurs.

Nils brukte subjunksjon ukorrekt i en samtale. Han ble kneblet og skutt inn i solen, som eksploderte og utslettet jorden.

Reglene for bruk av doping må være strenge, men det fordrer også perfeksjon hver eneste gang i kontrollen av hver minste ting.

Selv om toppidrettsutøvere kommer ganske nær perfeksjon på mange områder, vil de fremdeles være feilbarlige mennesker. Uten å ha et apparat rundt seg med solid kvalitetskontroll, hvorfor gidder de?

Når det er så lite som skal til – utenfor det utøveren selv har skyld for, skal vi tro forklaringene – for å falle fra høydehuset sitt og ta nasjonen med seg?

