Nedleggelsen av spesialskoler ble en katastrofe for noen barn | Grete Fossbakk

26 år er gått siden særomsorg for utviklingshemmede ble avviklet, den såkalte HVPU-reformen. Normalisering, integrering og inkludering ble slagordet for en ny tidsalder for de svakeste i samfunnet. Etter 35 år i foreldrerollen er det på høy tid å dele noen refleksjoner. Mye ble bedre, men det er lenge siden.

I Bodø en oktobernatt i 1981 kom datteren vår til verden. Jeg var 22 år, nyutdannet førskolelærer og fikk diagnosen i fanget; hun har Downs syndrom. I 2017 bor hun fremdeles hjemme.

«En skole for alle» som bærende prinsipp

I 1991 kom HVPU-reformen. Særomsorgen skulle bort. Institusjonene ble lagt ned. Spesialskolene var langt på vei avviklet, for nå skulle alle barn gå på skolen de geografisk tilhører. «En skole for alle» ble et bærende prinsipp.

Normalisering, integrering og inkludering ble fyndordene som drev reformen fremover.

Spesialpedagogene ble spredt for alle vinder, og ble ofte alene om de pedagogiske, sosiale og organisatoriske utfordringer integreringen medførte.

Alle presses inn i det samfunnet definerer som normalitet.

Mange elever ble utsatt for undervisningsopplegg de ikke var modne for. Vår datter protesterte så godt hun kunne og ville til slutt ikke gå på skolen. Grupperommets tidsalder var i anmarsj.

Alle havner i samme sekk

Konsekvensene ble for noen positive, for andre en katastrofe. Det virker fremdeles som om alle havner i samme sekk med lite rom for individuelle løsninger. Alle presses inn i det samfunnet definerer som normalitet.

Nedleggelse av institusjonene – de store enhetene langt fra hjemmene brukerne kom fra, var vel og bra. Men det fantes tross alt et tilbud.

Det fantes en plan og en vei å gå for foreldre som på ulike tidspunkt ikke maktet omsorgsoppgaven.

Det fødes barn i dag som har langt alvorligere diagnose enn den vår datter har. Mange foreldre kjemper ensomme kamper for å få hjelpen de trenger. Tilfeldighetene rår og mye avhenger av hvem man møter og hvilken kommune man bor i.

Barnet styrer livet ditt for alltid

Et funksjonshemmet barn gjør også familien funksjonshemmet, fordi barnet regulerer og styrer livet ditt liv hele tiden og for alltid.

Så lenge ingen spør hva du trenger, og gir deg det, forsøker du å oppføre deg som om alt er normalt.

Jobber 100 prosent stilling, står på i alle sammenhenger og later som om du tåler det, helt til du ikke har krefter til å være den kjæresten, den vennen, den aktive, arbeidsføre og spreke damen eller mannen du har lyst til å være.

Og selv når du har vett til å be om hjelp, er det ikke sikkert at du får det du trenger.

På tide å endre kurs?

Men sorteringssamfunn vil vi ikke ha, og retten til liv, ropes det høyt om i en tid hvor medisinsk teknologi har gjort det mulig å velge bort barn med visse kromosomavvik. Det får bli opp til hver enkelt om man benytter seg av det eller ikke.

Og selv når du har vett til å be om hjelp, er det ikke sikkert at du får det du trenger.

La oss fokusere på dem som allerede er her, på familiene som strever med å håndtere hverdagen. Skap kommunale systemer som ivaretar og legger til rette uten byråkrati, papirvelde og ankerunder. Gi nok avlastning og bygg flere egnede boliger.

Livet blir aldri helt normalt for dem det gjelder. Men det kan være godt og beriket om man slipper kampene om levelige vilkår.

Normalisering og inkludering er kjempefint, men på hvem sine premisser? Fikk alle det bedre – i skole, i arbeidsliv, i boligene sine, i fritiden, og som pensjonister uten tilgang til arbeid/dagtilbud? Er det på tide å justere kurs?

Det handler om de mest sårbare blant oss, alle dem som er avhengig av at andre kjemper kampene fordi de ikke har evne til å si ifra selv.

