Nei til niqab og burka i norsk skole – der skal ansiktet være fullt synlig | Jonas Gahr Støre

Kristin Clemet skriver mye klokt om integrering i Aftenposten 25. september. Hennes inngang er diskusjonen om menneskers rett til å gå kledd som de vil. Den retten bør stå sterkt i det norske samfunnet, mener hun. Noen klesplagg, særlig de som dekker til det meste av ansiktet og gjør kommunikasjon vanskelig, virker følelsesmessig provoserende på Clemet.

Men bør vi automatisk forby dem av den grunn? Clemet mener nei, og jeg er enig.

Clemet skriver på bakgrunn av de siste ukenes diskusjon om det bør gjelde retningslinjer for de heldekkende klesplaggene niqab og burka i den norske skolen. Hun viser til meg som en som vil forby bruken av disse plaggene «for sikkerhets skyld». Det fortjener en kommentar.

Felles retningslinjer

Integreringsutvalget i Arbeiderpartiet, som jeg ledet i 2011, la vekt på at i politi og domstoler bør det ikke bæres religiøse plagg eller symboler. I arbeidslivet la vi til grunn at arbeidsgiver og ansatte ville finne ut av hva som var funksjonelt på den enkelte arbeidsplass. I skolen ble det til at dette ansvaret ble overlatt til skoleeier og rektor.

Det er på dette siste området vi nå foreslår felles retningslinjer, og Clemet gjengir egentlig begrunnelsen ganske presist når hun skriver at «alle skjønner også at man ikke bør bruke et plagg som skjuler ansiktet hvis man er lærer og driver med formidling».

Jeg vil legge til; «alle skjønner» at læreren må kunne forutsette at heller ikke eleven kan skjule ansiktet. Det gjør kommunikasjonen mangelfull eller umulig.

Ansiktet skal være fullt synlig

Dette har skoler og læresteder landet over stort sett lagt til grunn, men de gjør det på ulike måter, og flere etterspør en felles retningslinje.

Vi mener det er unaturlig at det ikke finnes en nasjonal norm som gir skolene den støtten de trenger for å sikre at god kommunikasjon er mulig.

Skole og høyere utdanning i Norge er i all hovedsak et fellesskapsprosjekt. Her bør det gjelde et prinsipp om åpen kommunikasjon for alle, ikke bare for noen.

Vi vil derfor fremme forslag i Stortinget som ber Regjeringen på egnet måte formulere en regel som sier at i norsk skole skal «ansiktet være fullt synlig».

Det er en norm som ikke retter seg mot noen, men snarere bekrefter en bærende forutsetning for kommunikasjon og undervisning i vårt samfunn. Jeg mener det er naturlig å foreslå dette nå, nettopp i en situasjon der bruken av heldekkende plagg ikke er særlig utbredt.

Arbeiderpartiet foreslår altså ikke et nasjonalt forbud mot niqab eller burka. Det er det Høyres regjeringspartner Fremskrittspartiet, som ønsker. Skjønt, de ønsker det ikke som regjeringsparti, men snarere som stortingsparti. For i Frp er man gjerne to ulike partier, når det trengs.