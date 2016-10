Nei, Sophie Elise, anoreksi er ikke gratis | Johanne Magnus

I forbindelse med lanseringen av sin selvbiografiske roman «Forbilde» forklarer Sophie Elise Isachsen hvorfor hun tar plastiske operasjoner og begrunner det med «kaos på innsiden», usikkerhet og kroppskompleks (Klassekampen 21.10).

I intervjuet sier hun: «Det er dyrt med operasjonar. Det er enklare å få anoreksi, for det er jo gratis. Ein må ha mange pengar for å operere seg, det er kanskje difor så mange bloggarar gjer det.»

Frekk og hensynsløs uttalelse

Anoreksi stjeler livskvalitet og er en svært kostbar erfaring. I verste fall kan den ta liv.

Derfor er det skremmende og alvorlig når årets mektigste kvinne i norske medier og et forbilde for unge jenter, bloggeren Sophie Elise Isachsen, uttaler i et portrettintervju at det er «enkelt» å få anoreksi, fordi det er gratis.

Privat.

Etter min mening er en slik uttalelse både frekk og hensynsløs.

Dessuten er påstanden fullstendig feil. Ingen velger å få spiseforstyrrelsen anoreksi.

I verste fall kan uttalelsen trigge

Anoreksi er ikke «gratis» når du blir langtidssykemeldt og innlagt. Og vi skal ikke lenger tilbake enn til januar i år og den tragiske nyheten om at en 13 år gammel jente døde som følge av avmagring.

Alvorlig anoreksi er ikke noe en velger å få. Anoreksi er den mest dødelige psykiske lidelsen og svært vanskelig å bli kvitt.

I Norge er det anslagsvis 2700 kvinner mellom 15 og 44 som har anoreksi.

Isachsens uttalelse er også en nedlatende kommentar til alle dem som rammes. I verste fall kan uttalelsen trigge unge jenter som tar Isachsens ord til sitt bryst.

Anoreksi er IKKE noe man ønsker å oppnå, og det er slett ikke gratis.

Ingen løsning for å bøte på et kroppskompleks

Å si at anoreksi er enklere enn plastiske operasjoner er så til de grader å sette verden på hodet. Plastiske operasjoner er ille nok, og anoreksi er ikke lettere enn det. Det er enda mye verre.

Anoreksi stjeler livskvalitet og er en svært kostbar erfaring

Jeg synes det er dypt feilaktig og farlig, og langt fra hva jeg forstår med et forbilde, å kalle den mest dødelige psykiske lidelsen for en enkel løsning for å bøte på et kroppskompleks.

På Twitter: @Skraatak

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Fikk du forresten med deg artikkelserien Finn Skårderud skrev for Aftenposten i sommer?

Her er et utvalg: