Nei, journalistikken er ikke i ferd med å dø

Er det vanskelige tider i mediebransjen? Ja.

Den annonsebaserte modellen som har finansiert journalistikken i 250 år, er under hardt press.

Ingen bør underslå hvilken trussel det er for den fjerde statsmakt og for selve demokratiet når det blir færre journalister.

Lyspunktene er mange

Men hold fast ved journalistdrømmen.

For lyspunktene for faget vårt er mange: Flere bruker mer journalistikk fra flere kilder enn før. Mediehusene jobber for å finne nye og kreative løsninger.

Vi kan spre godt innhold til mange engasjerte mennesker med sosiale medier. Vi kan sette sammen store datamengder og finne informasjon vi ikke kunne tidligere.

Lyspunktene for faget vårt er mange

Personaliseringsteknologi gjør det mulig å skreddersy et tilbud til hver enkelt leser. Vi kan kombinere virkemidler for å få fortalt historien vår best, enten det er tekst, bilder, video, lyd, 360-graders video, innhold fra lesere eller noe annet.

Journalistikk på nye måter

Motgangstider frigjør kreativ energi.

Her i Norge ser vi en rekke interessante oppstartsbedrifter som jobber med journalistikk på nye måter.

De lager viktig journalistikk som setter dagsorden.

Filter Media, Broen.xyz og Harvest er eksempler på nasjonalt nivå, enerWe og Medier24.com i fagpressen.

Lokale nyetableringer er også verdt å følge med på. I Oslo Media House lever startups, journalister, fotografer, utviklere, konsulenter og andre selvstendige mediefolk sammen.

Slike klynger kan være en mulig arena for viktig journalistikk som blir levedyktig utenfor et mediehus.

Kjerneverdiene er minst like viktige som før

Vi forstår at journalistutdanningen vil gi dere et realistisk bilde av hverdagen i norske redaksjoner.

De hadde ikke gjort jobben sin hvis dere kom ut av et treårig studium med drømmer om en virkelighet som ikke finnes.

Samtidig er kjerneverdiene journalistutdanningen lærer dere, minst like viktige som før: Finne fakta. Bruke offentlighetsloven. Ta gode presseetiske avgjørelser. Intervjue mennesker. Skrive og fotografere slik at historien griper deg.

Når journalistiske verktøy er tilgjengelige for alle, er kritisk journalistikk som betyr noe for individet og for samfunnet, desto mer spesielt.

Folk er villige til å betale, hvis det er godt nok.

Og annonsørene strever med å finne ut hvordan de best skal plassere annonsepengene sine - da er vår jobb å sørge for at produktene vi lager er så gode at de heller vil annonsere blant norskspråklige kvalitetsinnhold.

Utfordring: finne veien videre

Facebook og Google er motorveier for formidling av andres innhold.

Utfordringen er å finne ut hvor veien for journalistikken går videre. Da trenger vi både deg og studiekameratene dine.

Så Vilde: Fortsett på studiet. Hev blikket. Bli kreativ og finn ut hvordan kjernedisiplinene til journalistikken kan finne nye veier til et publikum.

Du har rett når du skriver at det vil være ulogisk å bli et samfunn uten viktige og korrekte medier.

Velkommen til verdens mest spennende yrke!

På Twitter: @ingeborgv, @gtruud

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Dette er innlegget artikkelforfatterne svarer på:

Les mer om journalistikk og medier? Her er noen forslag fra oss:

Har du fått med deg spalten Medierevisjonen? Her er noen smakebiter: