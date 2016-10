Nei, medlemmer i Mannegruppa Ottar, dere er ikke ekte mannfolk | Georg Blichfeldt

Det er nok å lese gruppens manifest – som ligger åpent – for å forstå at hevnporno og skitne, nedverdigende personangrep mot kvinner ikke er tilfeldige glipper, slik det blir fremstilt av gruppens forsvarere.

Gruppen skal være et «mannssjåvinistisk fristed», proklamerer manifestet.

Dette sier ordboken om sjåvinisme

Hva er en sjåvinist?

En person som preges av «nedlatende, fordomsfull og mulig hatefull holdning til andre, basert på eksempelvis nasjonalitet, religion eller kjønn,» redegjør Wikipedia.

Og en mannssjåvinist? «Er en mann som patroniserer eller nedverdiger (...) kvinner i den tro at kvinner er mindreverdige i forhold til mannen og derfor ikke fortjener likebehandling,» sier ordboken.

Når man bygger et drivhus for kvinnehat

Et manifest skal gi retning til virksomheten.

Vi må tro at de som står bak Mannegruppa Ottar, har valgt sine ord med omhu. Vi må gå ut fra at de virkelig mener at kvinner er mindreverdige.

Ordbøkene knytter egenskapen fordomsfull til sjåvinisme. Vi må anta at de mener det er greit å dyrke fordommer.

Bygger man et drivhus for kvinnehat kan man ikke spille overrasket når en jungel av ugress tar overhånd.

Hvorfor gjemme seg vekk i lukket gruppe?

Manifestet påstår at gruppen er et sted for «ekte mannfolk».

Jeg synes betegnelsen «ekte» foran mannfolk er meningsløs. Men om vi nå for et øyeblikk tar påstanden om eksistensen av ekte mannfolk for pålydende, så vil Ottar-mannegjengen falle utenfor.

Det fremste kjennetegnet på det mytiske, stereotypiske ekte mannfolket, er mot. Og Mannegruppa Ottar er ikke særlig dristige.

Skal du hetse damer – og være modig samtidig – må du gjøre det opp i ansiktet på dem. Men kvinner får ikke være medlemmer av Facebook-gruppen.

Det er Facebook, men lite «in-your-face».

Hvorfor er det så viktig å gjemme seg vekk i en lukket gruppe når formålet er «å poste masse vitser, bilder og humor»?

Er vitsene virkelig så flaue? Bildene så pinlige?

Gruppen for svenskevitser på Facebook er offentlig …

Kvalifiserer jeg til å være ekte mannfolk?

Jeg er mann. Kvalifiserer jeg til å være ekte mannfolk?

Her er en test med utgangspunkt i stereotypen:

Jeg liker øl. Ikke vin. Innafor.

Jeg griner lett. Utafor.

Sjekker scoringene i Champions League. Innafor.

Danser tango, også med menn. Utafor.

Elsker damer. Innafor.

Liker å vaske opp. Utafor.

Elsker sterke damer. Tvilsomt.

Historiens skrothaug

Stereotypen ekte mannfolk inneholder åpenbart masse vås og mengder antikvarisk patriarkalsk skrapgods. Den bør hives på historiens skrothaug og ikke erstattes.

Men påstanden om eksistensen av «ekte mannfolk» er først og fremst et forsøk på en grim ekskludering.

Hva er vi som faller utenfor? Falske mannfolk? Nesten mannfolk?

Vekk med myter og stereotyper! Slik er virkeligheten: Menn og kvinner finnes i alle variasjoner, med ulike legninger, ulike profiler og ulike interesser.

Slik er virkeligheten: Menn og kvinner finnes i alle variasjoner, med ulike legninger, ulike profiler og ulike interesser

Det er ikke noen typer menn som kan gjøre krav på å være mer ekte enn andre i forståelsen mer genuine eller verdifulle.

La oss gjerne bruke begrepet ekte, men bruke det som motsetning til falsk og knytte det til ærlighet og mot.

Modig er den som forsvarer mangfoldet

Det er flott når vi kan være ærlige om hvem vi er og hva vi er og ikke trenger å skryte på oss egenskaper, eller skjule interesser, for å passe inn trange bokser som «ekte kvinne» eller «ekte mannfolk».

For mange er dette et påtvunget mareritt. Jeg kjenner mange «ekte mannfolk» med en falsk fasade, nervøse for å bli avslørt.

Modig er den som forsvarer mangfoldet. Modige er for eksempel gutten med baller og jenta med stokker som hever stemmen i skolegården og sier fra at homo er et uakseptabelt skjellsord.

Jeg savner at mannfolk tar avstand

Etter at det er blitt kjent at innlegg på Mannegruppa Ottar har publisert hevnporno og grove trusler mot kvinner, har gruppen vokst og er større en noensinne. Den har nå 39.000 medlemmer.

Vi får se hvor mye baller det finnes i denne mannegruppen

Når det blir gjennomført terroraksjoner i islams navn, blir det krevd at muslimer tar avstand. Her har vi et nettsted som driver systematisert kvinnehets i navnet til ekte mannfolk. Jeg savner faktisk at mannfolk blir bedt om ta avstand. Jeg savner at mannfolk tar avstand.

Jeg har overveid å melde meg inn Mannegruppa Ottar for å argumentere mot mannssjåvinisme – for forståelse for feminisme og respekt for kvinner, for toleranse for en mangfoldig mannsrolle og for å åpne gruppen.

Innmeldingen bør skje med åpne kort. Så søknaden avleveres herved. Jeg lover å fleipe med mannssjåvinismen og levere hardtslående poeng.

Vi får se hvor mye baller det finnes i denne mannegruppen.

