Norge hadde et bra OL i Rio!

For oss som driver med sommeridrett var ikke dette OL noen negativ opplevelse, men Norge var ikke i nærheten av en femte medalje, det er kanskje dette som burde vekke mest bekymring.

Linn Krogh Hansen, NKS

Dersom Norge ønsker å bli en nasjon som skal være å regne med i olympisk sommer sammenheng, må Norges Idrettsforbund og Olympiatoppen ta Sommer-OL på alvor, og ikke minst forstå hva det vil si å drive med sommeridrett.

OL er et «armsrace», hvilket betyr mye penger og ressurser. De midlene som går til sommeridrettene i Norge er latterlig små. Hvis man ser hva de norske seilere har fått av støtte sammenlignet med for eksempel danske seilere er ikke det overraskende at Danmark tar to medaljer og en fjerdeplass mens Norge har 12. og 14. plass som sine beste plasseringer.

Men hvorfor går det så dårlig? Toppidrettssjef Tore Øvrebø sier: «Vi driver på samme måte med både vinter- og sommeridrettene». Dette er sikkert riktig, men er også i seg selv en viktig årsak til at vi ikke når opp i sommer sammenheng:

Det er mange flere nasjoner som satser på Sommer-OL.

Norge har en kritisk masse av utøvere i de store vinteridrettene, noe som gjør at vi kan kjøre et eget opplegg: Du bare tar en fra neste ledd om de beste ikke leverer. Slik fungerer ikke i sommeridrettene hvor rekrutteringsgrunnlaget er langt tynnere.

Å ta medalje i 2020 og 2024 krever at alle aktører, som har slike ambisjoner samles med ydmykhet og respekt for oppgaven. Glem formaliteter og forretningsprosesser – det er gründermentalitet som må til. Det er målrettet talentutvikling, hvor alle parter inkludert Olympiatoppen må ta ansvar. Det er et langsiktig prosjekt å gjenreise Norge i sommeridrettene. KNS bidrar gjerne!

Potensialet er til stede – vil vi?

Norge blir neppe noen gang en stor nasjon i Sommer-OL. Vinter-OL er det viktigste og vil forbli det også i fremtiden, men seks til ti medaljer i fremtidens Sommer-OL er realistisk.

Det har vært snakket mye om Danmark, som med 15 medaljer hadde sitt beste OL siden 1948. Danmark er ingen vinternasjon, men det er allikevel interessant å se på de danske medaljene i norsk perspektiv. Det går an å sammenligne antallet aktive idrettsutøvere under 25 år i de ulike idrettene. Det ses det bort ifra badminton (to medaljer) som er en stor idrett i Danmark og i håndball, bryting og roing hvor Danmark og Norge tok like mange medaljer:

I friidrett tok Danmark en medalje: Norge har 45 000 aktive under 25 år, Danmark har 5000

I seiling tok Danmark to medaljer: Norge har 5500 aktive under 25 år, Danmark har 5500

I kajakk tok Danmark en medalje: Norge har 4500 aktive under 25 år, Danmark har 3500

I svømming tok Danmark to medaljer: Norge har 56.000 aktive under 25 år, Danmark har 147.000

I sykling tok Danmark tre medaljer: Norge har 12.500 aktive under 25 år, Danmark har 5500

Det tegner seg et bilde som viser at det er mulig å få til bedre resultater. Men det er rett og slett et spørsmål om vilje: Vil vi?

Og vil vi fremdeles om det kommer på bekostning av en medalje eller to i Vinter- OL?

Generasjonsskifte kan være en sovepute

Det er mye prat om et generasjonsskifte som er på gang i norsk sommeridrett. Dette blir fort en sovepute og gir et defensivt utgangspunkt. Det er løpende generasjonsskifter i alle andre land vi konkurrer med.

Det er talent i Norge som kan ta medaljer i 2020, bare i seiling er det to-tre stykker, men det er lang vei å gå og jobben begynner nå, dvs. den begynte egentlig for fire til seks år siden hvis vi skal ta medalje i 2020.

Men vi kommer oss ikke unna at det må tilføres store ressurser i form av penger, kunnskap og trenere som har erfaring på internasjonalt nivå. Blir ressurser tilført, er det riktig og nødvendig å stille krav til talentene om resultater. Det er vanskelig å stille krav med det som tilbys eksempelvis seilerne i dag.

