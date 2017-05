Norge har en ME-epidemi | Live Landmark

For litt siden ble jeg spurt om å være ekspertkommentator i en dokumentar om den «mystiske sykdommen ME». Dokumentaren blir nok spennende, men utgangspunktet er galt.

Norske medier føyer seg tidvis inn i rekken av enkelte leger, pasientforeninger og politikere som bidrar til å skape frykt og sykeliggjør en del av befolkningen i den grad at ungdom isoleres på mørke rom i årevis.

Hensikten er å spare dem for belastninger, for det finnes tilsynelatende ingen kur.

Utelukkelsesdiagnose

Mange av oss som har fått diagnosen ME (myalgisk encefalopati, også kalt kronisk utmattelsessyndrom) fikk forståelsen av at vi var alvorlig syke med dårlig prognose. Men ME er en utelukkelsesdiagnose, det betyr at man hverken finner fysisk eller psykisk sykdom med vanlige metoder.

ME-symptomene har mest sannsynlig eksistert i mange hundre år, men under forskjellige navn på utmattelse.

En befolkningsundersøkelse fra Universitetet i Oslo rapporterte at minst 11 prosent av befolkningen følte seg kronisk slitne i mer enn seks måneder. Legger du til søvnproblemer, hjernetåke, influensafølelse og forverring etter aktivitet, kan du få diagnosen ME.

Nevrologisk sykdom?

Men hva er egentlig ME? I medisinske kodesystemer er ME klassifisert som en nevrologisk sykdom, men ifølge Nevrologisk forening er det ikke en nevrologisk sykdom.

Det er store overlapp med blant annet fibromyalgi, irritabel tarm og posttraumatisk stresslidelse. Ifølge en studie fra Kunnskapssenteret kan de ulike diagnosekriteriene for ME dessverre ikke skille ut en spesifikk sykdom.

Psykologiske faktorer

Diagnoser skal være et arbeidsverktøy for legen, men en undersøkelse av pasienter sendt til Haukeland med mistanke om ME viste at halvparten hadde psykologiske faktorer som kunne medvirke til plagene deres.

Kan det være at enkelte ser seg blind på fysiske symptomer, slik at de ikke avdekker samspillet mellom hode og kropp?

Fravær av fysisk sykdom er ikke det samme som fravær av fysiske symptomer. Men fysiske symptomer trenger ikke bety sykdom i klassisk forstand.

Fakta: ME/Kronisk utmattelsessyndrom Hva er ME? Alvorlige utmattelsesplager – ofte brukes uttrykk som «vedvarende influensafølelse» – i tillegg til kroniske smerter, konsentrasjons- og hukommelsesproblemer, svimmelhet m.m. Finnes det en test for å stille diagnosen? Nei. Diagnosen baserer seg på pasientens beskrivelse av plagene, kombinert med en grundig utredning der andre årsaker til utmattelse – som leddgikt, kreft og depresjon – utelukkes. Likevel er ikke ME en «sekkebetegnelse» for alle tilfeller av slitenhet. Skyldes ME stress? Nei. Stress, slik vi vanligvis bruker ordet, er ikke årsak til ME. Derimot vet vi at mange ME-pasienter har forstyrrelser i den delen av nerve- og hormonsystemet som kontrollerer kroppens stressreaksjoner. Hva er det viktigste med den nye forskningen? Det viktigste med dette funnet er at det indikerer en sammenheng mellom immunforstyrrelser og opplevelse av fatigue, og at man ved å påvirke immunsystemet kan ha en positiv effekt på fatigueopplevelsen. Men: Svært mye vitenskapelig arbeid gjenstår før man eventuelt kan gi en generell anbefaling om slik behandling til ME-syke. Kilde: Vegard Bruun Wyller, lege ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Hverken et hemmet enzym, økt melkesyreproduksjon eller forverring etter aktivitet er nok til at vi kan utelukke at mentale mekanismer opprettholder fysiske symptomer.

Kroppen i kronisk alarmtilstand

I Norge brukes gjerne begrepet sammensatte lidelser, mens forskermiljøene i Danmark forsøker å få anerkjent begrepet «Bodily Distress Syndrome», en beskrivelse av at «kroppen sier fra».

Forklaringen er at kroppene står i en slags kronisk alarmtilstand, på samme måte som ved stress, og at hjernen oppfatter signaler fra kroppen som normalt filtreres vekk.

Til deg som har ME: Det finnes et liv der du vil orke å leve igjen

Dermed opplever pasientene sterkere kroppslige signaler, søvnproblemer, hjernetåke, influensafølelse og utmattelse ved fysisk og mental anstrengelse.

Kravet om behandling

På norsk har vi ikke et språklig skille mellom illness (plage) og disease (sykdom), så vi bruker begrepene om hverandre. En oversikt fra American Journal of Medicine viste at det kun var en kjent fysisk forklaring på 10 prosent av de vanligste symptomene hos fastlegen.

Men siden det norske trygdesystemet krever en diagnose for å utløse rettigheter, kan plager bli beskrevet og opplevd som sykdom, og da kommer kravet om behandling.

Helsevesenet takler ikke alltid disse tilstandene, og en del leger føler seg hjelpeløse i møte med behandlingsforventningene systemet har skapt.

Pasientene blir fortvilet og misfornøyde når de ikke får hjelp. De opplever seg som syke, og hvis ikke legen kan hjelpe, hva da?

Uovervinnelig fare og hjelpeløshet

Ifølge NAV har sykmeldinger på grunn av plager og symptomer gått i taket, og tretthet har hatt en økning på nesten 70 prosent. Vi har fått en tretthetsepidemi, men også en ME-epidemi.

Vi har fått ME-foreninger, kommunale ME-koordinatorer, ME-ansvarlige på videregående skoler, ME-poliklinikker på sykehusene og et Helsedirektorat som understreker at det ikke finnes noen kur.

Kronisk utmattelse/ME: Regjeringens tiltak er for snevre

Dette er svært problematisk, fordi diagnosen skaper forestillinger om uovervinnelig fare og hjelpeløshet. Når unge mennesker får beskjed om at de har en alvorlig kronisk sykdom det ikke finnes kur for, kan det bli en selvoppfyllende profeti.

Hva kan vi lære av våre naboland?

Den skadelige holdningen om en mystisk sykdom uten en kur blir forsterket av enkelte politikere, leger og pasientforeninger. Helsedirektoratet gjør lite for å imøtegå dette. Men de har et ansvar for den offentlige virkelighetsforståelsen, fordi den påvirker pasienter og pårørende, men også behandlere. Ideer er som kjent smittsomme.

Kikk over til våre naboland, og still spørsmålet; hvorfor har Norge fått en ME-epidemi? Tall fra Nasjonale pasientregistre viser at Norge har flere hundre unge som får diagnosen hvert år, og stadig fler får den. Ifølge NRK hadde vi en femdobling på få år, mens Sverige og Danmark tilsynelatende står stille. Hva kan vi lære av våre naboland?

