Birte Usland fra Norges Bondelag hevder at Dyrevernalliansen angriper bøndene når vi påpeker at øko-merket dessverre ikke er en dyrevelferdsgaranti (Aftenposten, Kort sagt, 27. september).

Kun lave minimumskrav

Dyrevelferden i norske fjøs er kun pålagt å følge lave minimumskrav. Noen av minimumskravene er fastsatt av norske myndigheter, med utgangspunkt i allerede eksisterende praksis. Andre minimumskrav er vedtatt av EU, og gjelder altså felles for landbruk over hele Europa.

Merket Nyt Norge har ingen krav til dyrevelferd utover dette. Heller ikke Ø-merket har krav som sikrer betydelig bedre dyrevelferd for andre dyr enn verpehøner.

For bøndene som ønsker å satse på dyrevelferd eksisterer det dermed ingen merkeordning.

Norske bønder er en mangfoldig gruppe, der dyrevelferdsfokus ikke nødvendigvis sammenfaller med om gården er økologisk sertifisert eller ikke.

Pilotprosjekt og foregangsbønder

Vi i Dyrevernalliansen ønsker å løfte frem foregangsbønder innen dyrevelferd. Vi har derfor startet et pilotprosjekt med dyrevelferdsmerking i Norge.

Målet er i første omgang er å teste reaksjonene fra forbrukere og høste erfaringer, for deretter å vurdere om hvordan prosjektet eventuelt skal fortsette.

For å unngå merarbeid og kostnader til kriterier og kontrollordning i denne fasen, har vi valgt ut et produkt som kun produseres på én gård i Norge.

Våre fagmedarbeidere kan dermed enkelt kontrollere produksjonen. Denne gården er også godt dokumentert gjennom forskning. Hvis pilotforsøket skal utvikles videre til en merkeordning, må det utvikles generelle kriterier og en nasjonal kontrollordning.

Vi er overrasket over at Bondelaget er negative til et dyrevelferdsmerke, og ikke hilser velkommen en mulighet for bonden til å tjene penger på bedre dyrevelferd.