Utenriksminister Børge Brende gikk tidligere i august ut og advarte mot Donald Trump. Statsminister Erna Solberg har vært litt mer fornuftig og bare kalt retorikken «bekymringsfull». Men regjeringens øvrige støttespillere og opposisjonen har i klare ordelag uttrykt seg negativt om den republikanske presidentkandidaten.

Norge blir samtidig trukket frem i amerikanske medier, sammen med Saudi-Arabia, som den største statlige donoren til Clinton Foundation. Stiftelsen er nå under hard kritikk for å ha solgt innflytelse mens Hillary Clinton var utenriksminister.

Stigma og fordømmelse

Blant norske stortingsrepresentanter og toppolitikere er det bare én person, Ulf Leirstein, som har stått frem og sagt at han håper at Trump vinner. Norske medier fremstiller Trump som alt fra klovn til rasist, idiot og en trussel for verdensfreden – og en ny Hitler.

Etter at jeg fikk publiserte kronikken «Duket for Donald» i Dagsavisen, kom det advarsler fra velmenende folk om at jeg sto i fare for å ødelegge all min troverdighet i norsk offentlighet.

Jeg tok ikke i kronikken stilling for eller imot Trump. Men bare å skrive og mene at Trump har noen gode poenger, som vil slå an hos amerikanske velgere, gjør at man får et stigma i Norge som er ment å svi: Støtter han Trump? Er han trumpist!

Strategisk uklokt

Trolig gikk Brende, Listhaug og de andre ut nå i august og advarte mot Trump fordi meningsmålingene viste så tydelig at Clinton var i fremgang. Trump hadde dummet seg ut med å kritisere de muslimske foreldrene til en drept amerikansk soldat, nå var han nok helt ferdig. Presidentkampen var avgjort.

Men Trumps oppslutning stiger igjen. Og muligens kommer meningsmålingene fremover til å undervurdere den faktiske støtten han har. For det første kan utvalget være systematisk skjevt, slik vi har sett to ganger allerede i Storbritannia. Byråene har kanskje for mange demokrater, sammenlignet med uavhengige velgere, i utvalget.

Dernest er det en lignende effekt rundt støtten til Trump som den vi finner i Norge: Det er et stigma knyttet til det. Når noen ringer, vil man kanskje ikke innrømme at man faktisk støtter ham. Og hva med krigsveteranene? Jo, i nylige meningsmålinger leder Trump fortsatt med 10–15 % på Clinton blant denne gruppen.

Nytt politisk landskap

Folk i USA er lei av etablissementets prat, løfter og korrupsjon. De vil ha endring. Og Donald Trump er en kompetent salgsmann som leser sitt publikum. Han har hatt flere gode taler i det siste og han reiser rundt til flomskadede områder og agerer «presidential». Han har til og med begynt å rekke ut en hånd til minoriteter. Som han selv sier: Potensielt kan han komme til å feie Hillary av banen i et «landslide». Og hvor står i så fall Norge da? Hvordan skal vi fremme vår sak i Washington under en Trump-administrasjon?

At ledende norske medier og brorparten av den intellektuelle eliten har bestemt seg for at de ikke kan fordra Trump, er en ting. Men våre politiske ledere må ikke la seg overbevise av den ensidige norske fremstillingen av situasjonen i USA til å tro at denne valgkampen er avgjort. Det er den på ingen måte. Trump har solid støtte i visse segmenter, og han rir på en bølge.

Nå må de som forvalter Norges utenriks- og sikkerhetspolitiske interesser våkne opp og innse at de meget vel kan komme til å måtte forholde seg til en brakseier for Trump i november. Ja, kanskje både verden og USA til og med har godt av det.

