Forfølgelsen av de norske jødene under okkupasjonen 1940–1945 var en del av et gigantisk folkemordprosjekt som ble utløst av nazistene i det okkuperte Europa og Sovjetunionen.

Med frigjøringen fulgte landssvikoppgjøret mot dem som hadde gått okkupantens ærend. Også de som hadde medvirket i jødeforfølgelsen ble stilt til ansvar.

Folkemordet

Begrepet Holocaust ble riktignok tatt allment i bruk først fra slutten av 1970 årene, men de grufulle faktiske forhold knyttet til gjennomføringen av folkemordet var kjent og dokumentert da rettsoppgjøret fant sted.

Forfølgelsen i Norge besto av to ledd for de jøder som ble arrestert: Deportasjon med etterfølgende mord og konfiskasjon av alle eiendeler helt ned til de enkleste husgeråd. Det tyske naziregimet sto for avlivningen mens konfiskasjonen ble utført av Quisling-regjeringen hvorpå utbyttet tilfalt den felles norske statskasse.

Kun «bistand til fienden»

Vidkun Quisling ble tiltalt for medvirkning til drap av de deporterte jødene, men han ble frifunnet for dette og kun kjent skyldig i medvirkning i uaktsomt drap, en bestemmelse som for eksempel brukes mot bilførere som forvolder en annens død i trafikken.

Da saken mot politiinspektør Knut Rød, som var ansvarlig for arrestasjon av jødene i Oslo og Aker, kom opp i februar 1946, var tiltalen redusert til «ulovlig frihetsberøvelse». Rød ble frifunnet for denne tiltalen, men Høyesterett opphevet dommen. Da saken kom opp for annen gang, var tiltalen ytterligere redusert til «bistand til fienden» – en «sekke»bestemmelse som fanget opp alle former for landssvik. Også denne gangen ble Rød frifunnet, nå med endelig virkning.

Nederst på straffe-skalaen

I alle senere landssviksaker mot deltagere i jødeforfølgelsen, både for dem som deltok i arrestasjonene og dem som foresto konfiskasjonen av formuene, var det straffebestemmelsen om bistand til fienden som ble anvendt.

Altså en bestemmelse som var helt nederst på den skala av bestemmelser som kunne ha kommet til anvendelse.

Noen ganger gikk man i konfiskasjonssakene enda lavere og anvendte landssviklovens mildere straffebestemmelser. Dette til tross for at arrestasjonene av jødene og konfiskeringen av deres eiendeler var et klart overgrep mot en uskyldig befolkningsgruppe.

Straffeloven hadde flere bestemmelser som kunne ha vært anvendt som: § 223 om ulovlig frihetsberøvelse, § 224 om å hensette noen i hjelpeløs tilstand, eller fangenskap eller annen avhengighet i et fremmed land og § 225 som omhandlet å bringe noen i trelldom. Og i konfiskasjonstilfellene: straffelovens tyveribestemmelse i § 257.

Juridiske bekvemmelighetshensyn

Det er mulig at påtalemyndigheten regnet med at ved å legge listen så lavt, ville de tiltalte med sikkerhet bli dømt. Men i så tilfelle har juridiske bekvemmelighetshensyn bidratt til å fjerne oppmerksomheten fra det sentrale, nemlig at de tiltalte var deltagere i et folkemord.

Selv om folkemord den gang ikke var en del av straffeloven, kunne en rekke av straffelovens strengere bestemmelser blitt anvendt og derved tydelig markert hva de tiltalte faktisk hadde vært med på.

At påtalemyndigheten bagatelliserte overgrepene mot jødene ved kun å betrakte disse som bistand til fienden og ikke som det de i det minste var, nemlig ulovlig frihetsberøvelse og tyveri, er oppsiktsvekkende.

Selvfølgelig var de avskyelige handlingene som deltagerne i jødeforfølgelsen utførte, «bistand til fienden», men de var også så uendelig mye mer.

Landssvikoppgjøret var kanskje «vanskelig», men i forhold til de som ble rammet av et overgrep uten sidestykke i vår historie, var oppgjøret sannelig «ufullstendig».

Lese mer om Norges mindre ærerike krigshistorie:

Og visste du at den norske eksilregjeringen i London faktisk vedtok en lov som tillot bigami: Gjenforeningslykken var stor i 1945 - men for noen hustruer ble fredsdagene en katastrofe