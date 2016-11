Norskamerikanere: «Jeg må jo stemme republikansk!» | Toril Brekke

Jeg har en norskættet venninne fra Brooklyn, og for noen presidentvalg siden spurte jeg hva hun hadde stemt. Hun hadde ikke stemt i det hele tatt. Hvorfor ikke det? Fordi hun ikke ville stemme på Bush. Men hvorfor stemte du ikke på John Kerry? spurte jeg; det var han som var alternativet det året. Jeg må jo stemme republikansk, sa hun.

Dag W. Grundseth

Jeg har møtt langt flere norskættede amerikanere som stemmer republikansk enn som stemmer demokratisk, så mange at jeg har bedt noen av dem spekulere over årsaken. Svaret var forbløffende: Kanskje det skyldes at vi støttet Lincoln under borgerkrigen?

Fakta: Toril Brekke Debuterte som forfatter i 1976 og har siden skrevet en rekke romaner, ungdomsbøker og noveller. Politisk engasjert på venstresiden og har vært leder i Den norske forfatterforeningen og den norske P.E.N.-klubben, og styremedlem i Rushdie-komiteen. Med Drømmen om Amerika (2006), Gullrush (2008) og Det lovede landet (2010) har hun skrevet den nye, store utvandrerberetningen. Kilder: Wikipedia, Store norske leksikon og Aschehoug

Demokratene støttet slaveriet

Under borgerkrigen var det republikanerne som ville holde USA samlet, mens demokratene dominerte utbryterstatene som forsvarte slaveholdet.

Tusenvis av nordmenn var kommet til USA gjennom tiårene før borgerkrigen på 1860-tallet, mange av dem var i opposisjon til øvrigheten her hjemme, til fogder og prester.

De færreste av disse slo seg ned i sørstatene, skjønt noen gjorde det, og enkelte av disse holdt etter hvert slaver selv. Men de fleste fant seg nye hjem i nord, gjerne i Wisconsin, Iowa, Minnesota og Dakota-statene. Lengselen etter havet brakte mange dessuten så langt som til staten Washington, der de drev med tømmerhugst og etter hvert fiske.

Drømte om frihet og velstand

Det som preget innvandrerne fra Norge, var naturligvis drømmen om å få det bedre materielt, men også ønsket om frihet i tanke og tro. Mange av disse første var sterkt religiøse mennesker som hadde opplevd statskirken hjemme som autoritær.

På den andre siden av havet kunne de tenke selv, også om Bibelens innhold. Og de tolket med stor iver. I Wisconsin ligger det fremdeles to norske kirker bare et steinkast fra hverandre; menigheten delte seg i to på grunn av uenighet om Skriften.

Nordmenn deltok i borgerkrigen

Dette frihetselskende lynnet fikk mange til å støtte bevegelsen mot slaveriet. Amerikanske kvekere var blant dem som gikk i spissen for å opprette slavefluktruter fra sør og mot nord, og mange norske haugianere og andre dissentere følte samhørighet med kvekerne.

Hans Christian Heg fra Lier utenfor Drammen kontaktet guvernøren i Wisconsin på vegne av mange norskfødte som ønske å delta i krigen som soldater; problemet var at mange av dem ennå snakket for dårlig engelsk til at de ville fatte ordre fra en amerikansk kommandant.

Det endte med at Heg fikk i oppdrag å lede et skandinavisk kompani. Kildene forteller at disse karene i utgangspunktet var udisiplinerte, men at de oppviste stort mot.

Identifiserte seg med republikanerne

Slik ble den amerikanske borgerkrigen også krigen til tusenvis av nordmenn, dels ved soldatene som deltok, dels ved familiene og etterkommerne deres, som ennå i dag kan fortelle om slag der en forfar var med. Slik oppsto identifikasjonen med republikanerne. Og den varer visst ved, selv om begge partiene har endret karakter og innhold i de halvannet hundre årene som har fulgt.

Sanders liker ikke persondyrking

For noen måneder siden tilbrakte jeg en tid i Boston, Massachusetts. Sammen med min sønn og kjæresten hans tok vi en tur gjennom de nordøstlige statene Maine, Vermont og New Hampshire. På et hotell langt inni furuskogen sto det en pappfigur av Donald Trump i resepsjonen. Ellers var hotellet hyggelig med store rom med plysj og myke madrasser.

Ett av målene våre var å komme til Burlington, Bernie Sanders hjemsted. Særlig en av oss var ute etter Sanders-artikler; kanskje en T-trøye, kanskje en kopp eller en paraply. I det minste en kulepenn. I hutrende vind trasket vi langs hovedgatene, innom butikk etter butikk, men nei. Vi fant ingenting. Bernie Sanders liker ikke persondyrking, fikk vi vite.

Sannsynligvis stemmer hun ikke

Tilbake i Boston kjøpte jeg en bok for å sette meg inn i Sanders politikk. Den rommet for meg nyttig og lærerik informasjon om det amerikanske samfunnet, som hvordan helsevesenet fungerer; dette det har vært så mye snakk om på grunn av Obamas ønske om reformer, men som jeg før dette ikke riktig hadde forstått innholdet av.

Da boken var utlest, ga jeg den til min venninne fra Brooklyn, hun som stemmer republikansk av tradisjon. Hun har ennå ikke ringt meg for å fortelle hva hun syntes om den. Slik vet jeg heller ikke hva hun ville stemme ved årets valg. Sannsynligvis stemmer hun ikke i det hele tatt.

