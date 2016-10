Bryggen i Bergen ble reddet i siste liten. Mange ville bli kvitt de gamle bygningene. I dag er Bryggen byens stolthet. Men stadig er rivingslysten stor i norske byer, også i Oslo.

Det engelske kvarter ved Solli plass, en arkitektonisk perle, ble revet.

Vika er utslettet.

Nå står enda et av Oslos karakteristiske bygg for tur, Ruseløkka skole.

I 1871 var den klar til å ta imot alle elever, fattigungene fra Vika og borgerskapets barn i felles skole.

«En pryd for byen»

Bygningen fikk spesiell oppmerksomhet i 1873 da Europas berømte byplanlegger, «forhenværende Seinepræfekt Baron Haussmann», var på besøk og kommenterte Ruseløkka skole: «Den nye Skolebygning paa Ruseløkkbakken er en Pryd for Byen.»

Skolebygningen, som har fått to nye etasjer, står fortsatt.

Er en del av krigshistorien

Under krigen kom Ruseløkka skole i en historisk særstilling. Skolene var tyske kaserner, Ruseløkka fikk navnet Ostpreussen Kaserne. Her bodde de ansatte ved Wehrmacht-hovedkvarteret, de holdt til i bunkeren under Oslo Handelsgym.

Under Ruseløkka skole var det også en bunker.

Skulle rehabiliteres

Ruseløkka skole er slitt, dårlig vedlikeholdt, behov for rehabilitering er påtrengende. I Elevavisen 2014 så rektor frem til «en mer moderne skole i en gammel flott bygning».

Året etter ble rehabilitering vedtatt.

Nytt vedtak i 2016: Skolen skal rives!

Dessverre er ikke bygningen formelt sett vernet, men det innebærer ikke at den må ende på skraphaugen.

«Norge har lav urban selvtillit»

Erik Fenstad Langdalen, professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, spør i Aftenposten 13. september: «Hvorfor ta vare på historisk arkitektur, når dagens utbyggere i stedet kan rive til fordel for noe nytt og moderne?»

Han svarer selv. Norge er en ung nasjon med en kort byhistorie, det «gir oss lav urban selvtillit (…) vi tyr til det unge nasjoner oftest gjør: river det gamle og bygger nytt og prangende.»

I vår rastløse og historieløse tid burde Ruseløkka skole rehabiliteres, ikke rives.

